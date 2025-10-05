Afghanistan Vs Bangladesh Live Score, 3rd T20I: AFG Look To Avoid Whitewash Against Dominant Bangladesh

Afghanistan vs Bangladesh Live Score, 3rd T20I: AFG will be clashing against BAN in the third match of the series. Bangladesh chased down 148 to win the second T20I by two wickets and clinch the series before the final game

Afghanistan Vs Bangladesh Live Score, 3rd T20I
Afghanistan Vs Bangladesh Live Score, 3rd T20I: AFG Eye Comeback After 2-Wicket Loss In 2nd Match X/ACBofficials
Afghanistan Vs Bangladesh Live Score, 3rd T20I: AFG and BAN are set to play against each other in the 3rd T20I on Sunday, October 5, 2025, at the Sharjah Cricket Stadium in the UAE. Bangladesh have already clinched the series with victories in the first two matches. In the second T20I, Bangladesh successfully chased down Afghanistan's total of 147 runs, with Shamim Hossain contributing a crucial 33 runs. Afghanistan will play the final match to save their pride and avoid the white wash.
LIVE UPDATES

Afghanistan Vs Bangladesh, 3rd T20I Live Cricket Score: Squads!

Bangladesh Squad: Tanzid Hasan Tamim, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Jaker Ali(w/c), Shamim Hossain, Nurul Hasan, Nasum Ahmed, Mohammad Saifuddin, Rishad Hossain, Shoriful Islam, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed, Mahedi Hasan, Towhid Hridoy, Tanzim Hasan Sakib

Afghanistan Squad: Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz(w), Wafiullah Tarakhil, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan(c), Abdullah Ahmadzai, Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad Malik, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Bashir Ahmad

Afghanistan Vs Bangladesh, 3rd T20I Live Cricket Score: Welcome!

Hello and welcome to the live coverage of the Afghanistan vs Bangladesh third T20I taking place on Sunday, October 5 at the Sharjah Cricket Stadium in the UAE.

