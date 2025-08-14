การลงทุนจากต่างประเทศในรีสอร์ทคาสิโนในประเทศไทย:จากข้อห้ามสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การลงทุนของไทยในรีสอร์ทคาสิโนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แผนนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ยึดถือมายาวนานในการเปลี่ยนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอันกว้างใหญ่ของประเทศให้กลายเป็นอุตสาหกรรมสันทนาการที่ครอบคลุมเทียบเท่ากับศูนย์กลางความบันเทิงชั้นนำของภูมิภาค

การลงทุนจากต่างประเทศในรีสอร์ทคาสิโนในประเทศไทย:จากข้อห้ามสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์การพนันของประเทศไทยนั้นมีความหมายลึกซึ้งและควบคุมอย่างใกล้ชิด การพนันที่ถูกกฎหมายรูปแบบเดียวในประเทศไทยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คือลอตเตอรี่และการแข่งม้า ธุรกิจการพนันต้องห้าม เช่น คาสิโนผิดกฎหมายและร้านรับพนันริมถนน ยังคงดำเนินกิจการอย่างลับๆ อยู่ แต่ด้วยเหตุการณ์พลิกผันอย่างกะทันหัน รัฐบาลไทยจึงเริ่มพิจารณาการทำให้คาสิโนถูกกฎหมาย เปลี่ยนอุตสาหกรรมต้องห้ามให้กลายเป็นแหล่งรายได้มหาศาลสำหรับการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2567 และต้นปี พ.ศ. 2568 รัฐบาลได้เสนอข้อเสนออนุญาตให้มีคาสิโนในศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งที่ดี แผนดังกล่าวมุ่งหวังที่จะรวมโรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก และคาสิโน ไว้ภายใต้โครงการเดียวกัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณสูง และนำผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเข้าสู่เศรษฐกิจของรัฐ

ร่างกฎหมายคอมเพล็กซ์บันเทิง: แผนใหญ่พร้อมการควบคุมที่เข้มงวด

หัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือร่างพระราชบัญญัติศูนย์รวมความบันเทิง (Entertainment Complex Bill) ซึ่งได้รับการสนับสนุนในสมัยนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร และได้รับการผลักดันโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ จุดประสงค์คือเพื่อให้กิจการคาสิโนถูกกฎหมายเฉพาะในส่วนของรีสอร์ทขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อศูนย์รวมความบันเทิงแบบบูรณาการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอให้คาสิโนไม่ควรครอบครองพื้นที่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งหมดในอาคารเหล่านี้ ส่วนที่เหลือจะถูกใช้โดยสถานบันเทิงอื่นๆ เช่น โรงแรม สวนสนุก ศูนย์การประชุม และห้างสรรพสินค้า พลเมืองไทยจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ แต่จะมีข้อกำหนดการเข้าใช้บริการที่เข้มงวด หนึ่งในข้อกำหนดเหล่านี้คือข้อกำหนดการวางเงินมัดจำจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นต้องวางเงินมัดจำประจำ 6 เดือน จำนวน 50 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท ชาวต่างชาติจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่คาสิโนได้

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้วางระบบการออกใบอนุญาต โดยใบอนุญาตแรกมีอายุ 30 ปี และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสูงมาก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแรกครั้งเดียวและค่าธรรมเนียมรายปีคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ที่ซับซ้อน โดยพื้นที่ที่น่าจะเป็นไปได้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงพัทยา

เจ้าพ่อคาสิโนต่างชาติ เช่น Las Vegas Sands, MGM Resorts, Galaxy Entertainment, Melco Resorts และ Genting Berhad ต่างแสดงความสนใจแล้ว โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโอกาสที่น่าสงสัยของมาเก๊า และเป็นการเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตของประเทศไทย

เบื้องหลังการพัฒนาเหล่านี้ รัฐบาลเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมหลายพันล้านบาท จ้างงานบุคคลหลายหมื่นคนในแต่ละคอมเพล็กซ์ และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามามากขึ้นถึงสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ คาดการณ์ว่ารายได้จากการพนันเพียงอย่างเดียวจะสูงถึงเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่ออุตสาหกรรมนี้เติบโต ซึ่งทำให้ประเทศไทยเทียบเท่ากับสิงคโปร์ในระดับโลก

จุดเริ่มต้นที่ดูดี แต่กลับหยุดกะทันหัน

รัฐบาลไทยได้ให้การรับรองร่างพระราชบัญญัติศูนย์รวมความบันเทิงอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ซึ่งนำไปสู่การอภิปรายในรัฐสภา เมื่อข้อเสนอนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น นักวิจารณ์ทางศาสนาและอนุรักษ์นิยมก็เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับอันตรายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดการพนันและผลกระทบต่อสวัสดิการครัวเรือน

แรงกดดันจากประชาชนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการประท้วงและการยื่นคำร้องต่างๆ ดำเนินไป สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อนายกรัฐมนตรีแพทองธารถูกสั่งพักงานหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวทางโทรศัพท์ที่รั่วไหล เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้รัฐบาลต้องถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 เจ้าหน้าที่เสนอว่าเป็นเพียงการกลับรายการชั่วคราว โดยหวังว่าจะแก้ไขปัญหานี้ในภายหลังภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกว่า แต่อนาคตอันใกล้ของการทำให้คาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกลับกลายเป็นที่น่าสงสัย

เหตุใดนักลงทุนต่างชาติจึงให้ความสนใจ

สำหรับนักลงทุนคาสิโนและรีสอร์ทต่างชาติ ประเทศไทยถือเป็นโอกาสอันน่าดึงดูดใจ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเดินทางมายังประเทศไทยในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวจีน อินเดีย มาเลเซีย และนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ คาสิโนที่ถูกกฎหมายจะดึงรายได้มหาศาลที่ไหลเข้าสู่ตลาดมืดหรือตลาดสีเทาในปัจจุบัน ไปสู่สภาพแวดล้อมที่ถูกเก็บภาษีและถูกควบคุม

นอกจากนี้ การผนวกรีสอร์ทขนาดใหญ่เข้ากับการพนันและความบันเทิงอื่นๆ จะทำให้ประเทศไทยสามารถวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ได้ โดยนำเสนอทางเลือกระดับพรีเมียมให้กับมาเก๊าหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เงินทุนจากต่างประเทศไม่เพียงแต่ได้รับการต้อนรับเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกด้วย ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและแสดงหลักฐานแสดงทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนมาก (หลายหมื่นล้านบาท) ใบอนุญาตต่างๆ จะต้องได้รับผ่านการประมูลแบบเปิด เพื่อรับประกันความโปร่งใสและดึงดูดบริษัทที่มีคุณภาพ

แต่ความสำเร็จจะต้องอาศัยการที่รัฐบาลไทยบัญญัติกฎหมายที่สร้างสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นของนักลงทุนกับการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็นสมดุลที่ไม่มั่นคง โดยเฉพาะในประเทศที่ยังคงมีทัศนคติต่อต้านการพนันอย่างแรงกล้า

ทำไมประเทศไทยจึงดึงดูดนักลงทุนคาสิโนต่างชาติ

ปัจจัยหลายประการทำให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจสำหรับการลงทุนคาสิโนจากต่างประเทศ:

1. แหล่งพลังแห่งการท่องเที่ยว

ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 40 ล้านคนในแต่ละปี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก ด้วยการผสมผสานระหว่างชายหาด วัฒนธรรม อาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีอยู่อย่างมากมาย การรวมรีสอร์ทแบบครบวงจรในประเทศไทยสามารถผลักดันประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงระดับโลกได้

2. ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ในเอเชีย

ประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเดินทางทางอากาศไปยังจีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลียได้อย่างสะดวกสบาย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนักพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสน่ห์ทางวัฒนธรรม การเดินทางที่ใกล้ชิด และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล

3. ตลาดเกมที่ถูกกฎหมายที่ยังไม่พัฒนา

ต่างจากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ หรือมาเก๊า ประเทศไทยไม่มีคาสิโนที่ถูกกฎหมาย กล่าวคือ ตลาดเป็นเหมือนกระดานชนวนเปล่าๆ และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างมาก นักลงทุนมองว่านี่เป็นโอกาสพิเศษในการสร้างอสังหาริมทรัพย์เรือธงตั้งแต่เนิ่นๆ

4. ความเต็มใจของรัฐบาลในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ

กรอบของร่างกฎหมายที่เสนอนี้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลแข่งขัน รวมถึงการร่วมทุนกับบริษัทไทย ร่างกฎหมายนี้ออกแบบมาเพื่อดึงดูดแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียง ในขณะเดียวกันก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางส่วนให้แก่ประเทศ

ร่างกฎหมายคอมเพล็กซ์บันเทิงเชิงลึก

รีสอร์ทแบบบูรณาการภายใต้กฎหมายฉบับใหม่จะตั้งอยู่ในสถานที่ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน จุดเด่นของรีสอร์ทแบบบูรณาการมีดังนี้:

  • ข้อจำกัดพื้นที่คาสิโน

พื้นที่เล่นเกมไม่ควรเกิน 10% ของพื้นที่รีสอร์ททั้งหมด โดยควรจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่การเล่นเกม

  • ข้อจำกัดการเข้าสำหรับคนท้องถิ่น

คนไทยจะต้องฝากเงิน 50 ล้านบาทเป็นเวลาครึ่งปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้ และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าเล่นด้วย วัตถุประสงค์คือเพื่อยับยั้งผู้เล่นที่หุนหันพลันแล่นหรือขาดเงินทุน

  • การเข้าถึงแบบเปิดสำหรับชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 20 ปีสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่จำกัด โดยคาสิโนถือเป็นจุดดึงดูดชาวต่างชาติ

  • ใบอนุญาตระยะยาว

ผู้ประกอบการจะได้รับใบอนุญาต 30 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี เพื่อให้สามารถลงทุนในการวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมาก

  • การกำกับดูแลที่เข้มงวด

จะต้องมีคณะกรรมการการพนันแห่งชาติเพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมรายได้ และรับรองมาตรการการพนันที่รับผิดชอบ

ผู้ประกอบการต่างชาติที่มองตลาดไทย

ก่อนที่จะมีการเสนอร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการ เจ้าพ่อคาสิโนระดับนานาชาติแสดงความสนใจ

  • Las Vegas Sands (สหรัฐอเมริกา) มองว่าประเทศไทยเป็นภาคต่อของความสำเร็จในสิงคโปร์และมาเก๊า

  • Galaxy Entertainment Group (Macau) มองว่าประเทศไทยเป็นตลาดการเติบโตทางเลือกเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของจีน

  • Melco Resorts & Entertainment (Macau) มีเป้าหมายที่จะสร้างแบรนด์รีสอร์ทหรูหราทั่วเอเชีย

  • MGM Resorts International (สหรัฐอเมริกา) สำรวจการร่วมทุนที่มีศักยภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • Genting Group (มาเลเซีย) ใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยของคนในพื้นที่และกลุ่มรีสอร์ทแบบบูรณาการที่แข็งแกร่ง

สำหรับบริษัทเหล่านี้ ประเทศไทยนำเสนอการผสมผสานที่ไม่ธรรมดาของระดับการท่องเที่ยวที่สูง รัฐบาลให้ความเคารพต่อทุนต่างชาติ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับตลาดเกมที่สำคัญที่สุด

คำสัญญา: การเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน

ผู้สนับสนุนการทำให้ถูกกฎหมายคาดการณ์ว่ารายได้จากการเล่นเกมจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี ควบคู่ไปกับการใช้จ่ายด้านรองในโรงแรม ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และสถานบันเทิง การจ้างงานจะแตกต่างกันไปตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงธุรกิจโรงแรม สถานบันเทิง และธุรกิจเกม

รีสอร์ทแบบบูรณาการแต่ละแห่งคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่ง ซึ่งหลายตำแหน่งสามารถจ้างพนักงานในท้องถิ่นได้ ซึ่งจะช่วยลดการว่างงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เงินภาษีจะถูกนำไปใช้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ระบบสาธารณสุข และการศึกษา

ฝ่ายค้าน:ความกังวลทางสังคมและวัฒนธรรม

นักการเมืองฝ่ายค้านบ่นว่าแม้จะมีการควบคุมที่เข้มงวดเพียงใด คาสิโนก็ย่อมทำให้การติดการพนัน หนี้สิน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน เจ้าหน้าที่ศาสนาออกมาประท้วงด้วยเหตุผลทางศีลธรรม ขณะที่นักเคลื่อนไหวทางสังคมส่งเสียงเตือนถึงความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น หากอนุญาตให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่ำรวยเข้าคาสิโนได้

นักวิจารณ์คัดค้านข้อกำหนดการฝากเงินโดยอ้างว่าเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่คนรวยมากและแทบไม่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางสังคมที่แฝงอยู่ ส่วนบางคนกังวลว่าการที่รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์จะทำให้คนท้องถิ่นเสียเปรียบ หรือนำไปสู่การพึ่งพาเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีอนาคตที่ไม่แน่นอน

การล่มสลายของร่างกฎหมาย

ภายในกลางปี 2568 ความไม่มั่นคงทางการเมืองและการต่อต้านของประชาชนได้ผนึกกำลังกันเพื่อผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ การสั่งพักงานนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวทำให้อำนาจของรัฐบาลในการผลักดันร่างกฎหมายที่เป็นข้อโต้แย้งลดน้อยลง เมื่อเผชิญกับการประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงถอนตัวจากร่างกฎหมายศูนย์รวมความบันเทิงในเดือนกรกฎาคม 2568

เจ้าหน้าที่มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเพียง "การหยุดชะงัก" แต่ไม่ได้ปิดกั้นการเจรจาใดๆ ทั้งสิ้น ถึงกระนั้น ในขณะนี้ การทำให้คาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยยังคงถูกละเลย และนักลงทุนต่างชาติก็กำลังจับตามองอยู่

การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญรุ่งเรืองและการคุ้มครอง

ความตึงเครียดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับข้อเสนอคาสิโนของไทยอาจเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการให้สิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการปกป้องพลเมืองกลุ่มเปราะบาง อุปสรรคในการเข้าถึงที่สูงของคนไทย เช่น ค่ามัดจำและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงของคนไทยทั่วไป มาตรการต่างๆ เช่น การจำกัดขนาดของคาสิโนให้เหลือเพียงร้อยละสิบของขนาดพื้นที่ทั้งหมด การกำหนดให้มีสถานที่ที่ไม่ใช่การพนันหลายแห่งในแต่ละพื้นที่ และการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการมีอยู่ของอุตสาหกรรมและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับครอบครัว

ข้อเสนอเหล่านี้ดึงเอาแนวคิดบางส่วนมาจากโมเดลที่ประสบความสำเร็จในสิงคโปร์ มาเก๊า และรีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่การพนันแบ่งปันพื้นที่กับทรัพย์สินการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวด

นักวิจารณ์บางคนบ่นว่าข้อจำกัดดังกล่าวเข้มงวดเกินไปหรือไม่เข้มงวดเพียงพอ หรือไม่ช่วยแก้ปัญหาการพนัน การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ และการคุ้มครองสวัสดิการสังคม

สถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

ณ กลางปี พ.ศ. 2568 ร่างพระราชบัญญัติศูนย์รวมความบันเทิงได้ถูกถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว และไม่มีการถ่ายทอดสดอีกต่อไปกฎหมายคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในแผนการที่จะทำให้คาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ผู้สนับสนุนร่างกฎหมายได้แสดงความสนใจที่จะนำแนวคิดนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งในอนาคต แต่ยังไม่แน่ชัดว่าช่วงเวลาใด

ในขณะนี้ กฎเกณฑ์เดิมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ลอตเตอรี่แห่งชาติและการแข่งม้าที่รัฐจัดเป็นรูปแบบการพนันที่ถูกกฎหมายเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ลึกลงไป การพนันยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการห้ามก็ตาม

หากรัฐบาลพิจารณาแนวคิดนี้อีกครั้งในอนาคต นักลงทุนจำนวนมากจะต้องพึ่งพาการปลอบประโลมใจนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการลดความซับซ้อนของกฎระเบียบ การแสดงจิตสำนึกทางสังคม และการปลอบประโลมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ แต่จำเป็นต้องมีหลักประกันและความโปร่งใสก่อนการลงทุน

คำพูดสุดท้าย

การที่ประเทศไทยเข้าไปลงทุนกับรีสอร์ทคาสิโนที่ได้รับเงินทุนจากต่างชาติถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แผนการนี้ดำเนินมาบนเส้นทางแห่งจินตนาการอันยาวนาน นั่นคือการเปลี่ยนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอันมหาศาลของประเทศให้กลายเป็นอุตสาหกรรมสันทนาการที่ครบวงจรเทียบเท่ากับศูนย์กลางความบันเทิงชั้นนำของภูมิภาค

ข้อเสนอนี้ผสมผสานตัวเลขมหาศาลและความคาดหวังอันสูงส่งเข้าด้วยกัน ทั้งสัญญาว่าจะสร้างรายได้หลายพันล้าน สร้างงานหลายหมื่นตำแหน่ง และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ต้องเผชิญกับการต่อต้านทั้งทางสังคมและการเมืองอย่างรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมของไทยที่มีต่อการพนัน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในวงกว้างที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม

สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือแนวคิดที่มีวิสัยทัศน์และก่อให้เกิดข้อถกเถียง ปฏิวัติ และสร้างความแตกแยก แม้ว่าร่างกฎหมายจะถูกถอนออกไปแล้ว แต่วิสัยทัศน์นั้นยังคงดำรงอยู่ รอเวลาที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมทางการเมือง และฉันทามติของประชาชนที่จะกลับคืนมา

ในขณะนี้ นักลงทุนต่างชาติจะต้องจับตามอง รอคอย และพิจารณาความเป็นไปได้นี้อย่างอดทน เมื่อ (และหาก) ประเทศไทยกลับมาพิจารณากฎหมายอนุญาตให้เปิดรีสอร์ทและคาสิโนแบบบูรณาการอีกครั้ง ประเทศไทยจะต้องบรรลุเป้าหมายที่ยากจะบรรลุ นั่นคือ การเปิดกว้างสู่เศรษฐกิจการพนันระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการปกป้องพลเมืองของตนเองจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

Disclaimer: Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Outlook editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.

