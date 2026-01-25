Coco Gauff Vs Karolina Muchova, Australian Open: American Enters Third Straight Quarter-Finals

Coco Gauff of the U.S. celebrates after defeating Karolina Muchova of the Czech Republic in their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake

1/9 Coco Gauff, left, of the U.S. is congratulated by Karolina Muchova, right, of the Czech Republic following their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake





2/9 Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake





3/9 Karolina Muchova of the Czech Republic plays a forehand return to Coco Gauff of the U.S. during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Dita Alangkara





4/9 Coco Gauff of the U.S. prepares to serve to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Dita Alangkara





5/9 Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake





6/9 Karolina Muchova of the Czech Republic plays a backhand return to Coco Gauff of the U.S. during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake





7/9 Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake





8/9 Karolina Muchova of the Czech Republic plays a forehand return to Coco Gauff of the U.S. during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake





9/9 Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake





