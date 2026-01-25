Coco Gauff Vs Karolina Muchova, Australian Open: American Enters Third Straight Quarter-Finals

Coco Gauff, who was still a teenager when she won her first Major title in 2023, is back into the Australian Open quarter-finals for the third straight year after a 6-1, 3-6, 6-3 win over No. 19 Karolina Muchova on Sunday (January 25). In a good omen for Gauff, her four previous wins over Muchova have been during runs to the title, including in the semi-finals at the 2023 U.S. Open.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
Australian Open: Coco Gauff vs Karolina Muchova
Coco Gauff of the U.S. celebrates after defeating Karolina Muchova of the Czech Republic in their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
1/9
Australian Open: Karolina Muchova vs Coco Gauff
Coco Gauff, left, of the U.S. is congratulated by Karolina Muchova, right, of the Czech Republic following their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
2/9
Australian Open 2026: Coco Gauff vs Karolina Muchova
Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
3/9
Australian Open 2026: Karolina Muchova vs Coco Gauff
Karolina Muchova of the Czech Republic plays a forehand return to Coco Gauff of the U.S. during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Dita Alangkara
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
4/9
Australian Open Tennis: Coco Gauff vs Karolina Muchova
Coco Gauff of the U.S. prepares to serve to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Dita Alangkara
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
5/9
Australian Open Tennis: Karolina Muchova vs Coco Gauff
Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
6/9
Australian Open Tennis Championship: Coco Gauff vs Karolina Muchova
Karolina Muchova of the Czech Republic plays a backhand return to Coco Gauff of the U.S. during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
7/9
Australian Open Tennis Championship: Karolina Muchova vs Coco Gauff
Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
8/9
Coco Gauff vs Karolina Muchova Australian Open
Karolina Muchova of the Czech Republic plays a forehand return to Coco Gauff of the U.S. during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
9/9
Karolina Muchova vs Coco Gauff Australian Open
Coco Gauff of the U.S. plays a forehand return to Karolina Muchova of the Czech Republic during their fourth round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia. Photo: AP/Asanka Brendon Ratnayake
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 6 Day 4: Sarfaraz Brothers Shine As MUM Pip HYD By 9 Wickets

  2. India Vs New Zealand, 3rd T20I: Guwahati Weather Forecast, Barsapara Cricket Stadium Pitch Report

  3. India Vs New Zealand, 3rd T20I Preview: Ishan's Fiery Comeback Puts Sanju Under Pressure As IND Look To Seal Series

  4. Here's How Group C Looks After ICC Remove Bangladesh From 2026 T20 World Cup

  5. T20 World Cup 2026: PCB Chief Mohsin Naqvi Says Government Will Decide Pakistan’s Participation

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Australian Open 2026: Carlos Alcaraz Beat Tommy Paul To Reach Quarterfinals

  2. Elina Svitolina Vs Mirra Andreeva Live Score, Australian Open Round 4: Ukrainian Takes First Set

  3. Daniil Medvedev Vs Learner Tien Highlights, Australian Open Round 4: 20-Year-Old American Sends 11th Seed Packing

  4. Alexander Zverev Vs Francisco Cerundolo, Australian Open: Third Seed Breezes Into Quarters

  5. Coco Gauff Vs Karolina Muchova, Australian Open: American Enters Third Straight Quarter-Finals

Badminton

  1. PV Sindhu Vs Chen Yu Fei, Indonesia Masters Quarter-Final Highlights: Indian Star Bows Out After 2-0 Loss

  2. Lakshya Sen Vs Teeraratsakul, Indonesia Masters Quarter-Final Highlights: Straight-Games Defeat Halts Indian’s Campaign

  3. PV Sindhu Vs Chen Yu Fei Live Streaming, Indonesia Masters Super 500: Head-To-Head Record; When, Where To Watch

  4. Indonesia Masters BWF Super 500 Preview: Indian Shuttlers Eye Improvement Against Challenging Draw

  5. Saina Nehwal Announces Retirement After Two-Year Injury Struggle, Says, 'I Can't Push It Anymore'

Trending Stories

National News

  1. EC Uploads ‘Logical Discrepancies’ Voter List After Supreme Court Order

  2. Jharkhand Risks Losing Rs 2,100 Cr in Central Funds Due To Delay In Municipal Polls

  3. Shah Bano’s Daughter Speaks: Truth Behind Bollywood Film Haq And Her Mother’s Historic Legal Battle

  4. Delhi Air Quality Returns to ‘Moderate’ After 103 Days As Rain Brings Brief Relief

  5. Benares Demolitions | When Faith Is Rebuilt And Memory Erased

Entertainment News

  1. Border 2 Review | Sunny Deol Works Overtime To Rescue A Film Burdened By Inheritance

  2. Mumbai As Witness: ‘Dhobi Ghat’ And The Many Distances Of The Maximum City

  3. Vijay Sethupathi at 48: Five Performances That Reveal His Extraordinary Range

  4. Happy Patel: Khatarnak Jasoos Review | Vir Das Serves Up A Multi-Lingual, Full-Bodied Laughter Riot

  5. The Feminine Urge To Binge-Watch A Serial Killer

US News

  1. Europe’s Real Weapon Against Washington Isn’t Diplomacy. It’s US Assets

  2. US Supreme Court Defers Ruling On Legality Of Trump’s Global Tariffs

  3. Thousands Protest In Greenland Against US As Trump Threatens Takeover

  4. US Revokes Over 1 Lakh Visas In 2025 As Trump Intensifies Immigration Crackdown

  5. Outrage Over Renee Good’s Death: Minnesota Poet Responds To Chilling ICE Killings

World News

  1. Russian Air Attacks Hit Ukraine’s Power Grid, Leaving 1.2 Million Without Electricity

  2. Trump Warns Iran As Reports Emerge Of Rising Death Toll From Protest Crackdown

  3. Danish PM Says Trump Comments On NATO Role In Afghanistan 'Unacceptable'

  4. Putin On Trump’s Greenland Bid: ‘None Of Our Business’

  5. Crocs Controversy: Viral Allegations Of CEO Andrew Rees' Racist Tirade Spark Boycott Debate | Explained

Latest Stories

  1. KIWG 2026: Ladakh And ITBP Set Up Women's Ice Hockey Final, Army Thrash J&K In Men's Category; Snowfall Affects Skating

  2. Uddhav Says BJP Can’t Finish Sena (UBT), Calls It An Idea

  3. Ranji Trophy 2025-26 Highlights Round 6 Day 3: CHD, SAUR Win Big, MUM, SER On Verge Of Victory

  4. Delhi NCR Weekend Weather Report: Cloudy Skies with Light Rain Possible

  5. Border 2 Box Office Collection Day 1: Sunny Deol–Varun Dhawan Film Opens Strong

  6. Sinner Vs Spizzirri Highlights, Australian Open 2026 3rd Round: World No. 2 Battles Heat To Book Fourth Round Spot

  7. Australian Open Day 7 Highlights: Djokovic Brings Up 400th Slam Win; Osaka Pulls Out; Wawrinka Bids Adieu

  8. IMD Issues Heavy Snowfall Alert for Jammu & Kashmir Valley