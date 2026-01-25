Coco Gauff Vs Karolina Muchova, Australian Open: American Enters Third Straight Quarter-Finals
Coco Gauff, who was still a teenager when she won her first Major title in 2023, is back into the Australian Open quarter-finals for the third straight year after a 6-1, 3-6, 6-3 win over No. 19 Karolina Muchova on Sunday (January 25). In a good omen for Gauff, her four previous wins over Muchova have been during runs to the title, including in the semi-finals at the 2023 U.S. Open.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
PHOTOS
CLOSE