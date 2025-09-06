France's Kylian Mbappe, left, celebrates after scoring his side's second goal during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
France's Kylian Mbappe, centre, in action during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
France players celebrate after France's Michael Olise scored his side's opening goal during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
France's Kylian Mbappe reacts after missing a scoring chance during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
France's Kylian Mbappe, left, challenges for the ball with Ukraine's Illia Zabarnyi during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
Ukrainian fans cheer their team after the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
France's Hugo Ekitike, centre left, heads the ball during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
Ukraine's Ivan Kaliuzhnyi, centre, in action against France's Ibrahima Konate during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
Ukraine's Oleksii Hutsuliak, right, heads the ball during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.
France's Kylian Mbappe, centre, challenges for the ball with Ukraine's Yehor Yarmoliuk, left, during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.