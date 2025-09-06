Football

FIFA World Cup Qualifiers: Mbappe Stars As France Beat Ukraine

Kylian Mbappé was back in World Cup action on Friday, scored again and this time France won. France beat Ukraine 2-0 in neutral Poland to open their qualifying group for the 2026 World Cup. It was Les Bleus’ and Mbappé’s first game in the competition since his hat trick in that epic loss to Lionel Messi and Argentina in the 2022 final when they were defending champions. Mbappé used pace and skill to elude Ukraine defender Illia Zabarnyi in the 82nd minute to extend a lead earned in the 10th by Michael Olise, and navigate what looks the toughest of France’s six qualifying group games.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
FIFA World Cup Qualifiers: France vs Ukraine
FIFA World Cup Qualifiers: Ukraine vs France | Photo: AP/Czarek Sokolowski

France's Kylian Mbappe, left, celebrates after scoring his side's second goal during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

2/10
FIFA World Cup Qualifiers: Ukraine vs France
FIFA World Cup Qualifiers: France vs Ukraine | Photo: AP/Czarek Sokolowski

France's Kylian Mbappe, centre, in action during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

3/10
UEFA FIFA World Cup 2026 Qualifiers: France vs Ukraine
UEFA FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Ukraine vs France | Photo: AP/Czarek Sokolowski

France players celebrate after France's Michael Olise scored his side's opening goal during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

4/10
UEFA FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Ukraine vs France
UEFA FIFA World Cup 2026 Qualifiers: France vs Ukraine | Photo: AP/Czarek Sokolowski

France's Kylian Mbappe reacts after missing a scoring chance during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

5/10
World Cup qualifying Sccer Match: France vs Ukraine
World Cup qualifying Soccer Match: Ukraine vs France | Photo: AP/Czarek Sokolowski

France's Kylian Mbappe, left, challenges for the ball with Ukraine's Illia Zabarnyi during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

6/10
World Cup qualifying Soccer Match: Ukraine vs France
World Cup qualifying Sccer Match: France vs Ukraine | Photo: AP/Czarek Sokolowski

Ukrainian fans cheer their team after the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

7/10
Poland France Ukraine WCup Soccer
Poland Ukraine France WCup Soccer | Photo: AP/Czarek Sokolowski

France's Hugo Ekitike, centre left, heads the ball during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

8/10
Poland Ukraine France WCup Soccer
Poland France Ukraine WCup Soccer | Photo: AP/Czarek Sokolowski

Ukraine's Ivan Kaliuzhnyi, centre, in action against France's Ibrahima Konate during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

9/10
France vs Ukraine
Ukraine vs France | Photo: AP/Czarek Sokolowski

Ukraine's Oleksii Hutsuliak, right, heads the ball during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

10/10
Ukraine vs France
France vs Ukraine | Photo: AP/Czarek Sokolowski

France's Kylian Mbappe, centre, challenges for the ball with Ukraine's Yehor Yarmoliuk, left, during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Ukraine and France at Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Sam Curran Replaces Ben Duckett In England Squad For Upcoming South Africa, Ireland T20I Series

  2. Shreyas Iyer To Lead India A Vs Australia A, Team Announcement After Duleep Trophy Semis: Report

  3. ICC Women’s World Cup 2025: Australia Name Strong 15-Member Squad; Molineux, Wareham Return

  4. Afghanistan Vs UAE Match Report, T20I Tri-Series 2025, Match 6: AFG Hold Their Nerve To Snatch Last-Ball Win Over Hosts

  5. Shreyas Iyer As T20I Captain? Former IPL Star Says That’s Not The Right Move

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. US Open 2025: ‘It Doesn’t Get Any Better’ – Says Sinner After Making Fifth-Straight Major Final

  2. US Open 2025: Alcaraz Credits Off-Court Maturity For Reaching Grand Slam Final

  3. US Open 2025: Jannik Sinner Beats Felix Auger-Aliassime And Seal Final Spot

  4. US Open 2025: Alcaraz Downs Djokovic To Reach Semis At Flushing Meadows

  5. US Open 2025: Novak Djokovic Through The Lens At Flushing Meadows

Badminton News

  1. New Delhi To Host 2026 Badminton World C'ships As India Continues To Shine On Global Stage

  2. Satwik-Chirag Vs Chen-Liu, BWF World Championships 2025: Indian Pair Settle For Bronze After Semi-Final Defeat

  3. Satwik-Chirag Vs Chia-Soh, BWF World Championships 2025 QF: Indian Pair Stun Nemesis, Assure Medal

  4. PV Sindhu Vs Wardani Highlights, BWF World Championships Quaterfinals: Indian Star Faces Heartbreak With 2-1 Loss

  5. BWF World Championships 2025 Quarter Finals: Indians In Action, Timing, Live Streaming - All You Need To Know

Trending Stories

National News

  1. Andaman And Nicobar Prepares For Census 2027, Considers Thermal Survey For Sentinelese Tribe

  2. Mamata Seeks Legal Route to Reassign ‘Tainted’ SSC Teachers in Bengal

  3. Witch Hunts In ‘Viksit Bharat’: Unmasking The Dark Reality Behind Women’s Oppression

  4. Maharashtra Deputy CM’s Call To IPS Officer Sparks Controversy

  5. New Law Floats Hope Among Bengaluru Gig Workers But Platforms May Sink Them

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Trump Asks SC To Quickly Take Up Tariffs Case

  2. US Bars Palestinian Leader Mahmoud Abbas From UN Assembly

  3. US Court Finds Trump’s Global Tariffs Illegal

  4. Trump Administration Planning To Limit Duration Of Visas for Students, Media

  5. Trump To Chair Meeting On Gaza, Says US Envoy Witkoff

World News

  1. US Commerce Secretary Warns India Over Russian Oil, Calls It ‘Vowel’ Between Russia and China

  2. US Influencers Target India With Trade And Visa Criticism As Tensions Escalate

  3. India Rejects US Trade Advisor’s 'Oil Laundromat' Remark on Russian Crude

  4. Trump To Rebrand Pentagon As ‘Department of War’ Through Executive Order

  5. US To Roll Out Reduced Tariffs On Japanese Automobiles

Latest Stories

  1. Dhamaal 4: Ajay Devgn, Arshad Warsi, Riteish Deshmukh’s Comedy-Drama Wraps Shoot; To Release In 2026

  2. Zimbabwe Vs Sri Lanka Live Score, 2nd T20I: ZIM Strike Early As Hosts Make Strong Start In Harare

  3. Imran Khan’s Sister Aleema Attacked With Egg Outside Rawalpindi Jail

  4. Delhi NCR Weather: Respite from Heavy Rains as Temperatures Rise

  5. Five Militants Arrested In Manipur Over Extortion In Three Districts

  6. Canada Vs Scotland Live Streaming, ICC World Cup League 2, Match 85: Preview, H2H, Squads - All You Need To Know

  7. Astrology Checklist for Lunar Eclipse 2025: Prepare Spiritually and Emotionally

  8. Daily Horoscope for September 6, 2025: Big Changes Ahead for Aries, Sagittarius, and Pisces