Czech Republic Vs Croatia LIVE Score, FIFA World Cup Europe Qualifiers: CRO Aim Away Win

Hello and welcome to the live coverage of the Czech Republic vs Croatia clash in the FIFA World Cup European qualfiiers. The match is taking place at the Fortuna Arena in Prague. Croatia have four wins in four games so far in the qualifiers and they are leading the Group L. Czech Republic also have four wins but they have also been beaten by Croatia in the qualifiers so far. Who will come out on top tonight? Follow the CZE vs CRO match right here
When to watch Czech Republic Vs Croatia, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers?

The Czech Republic Vs Croatia, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers will be played on Friday, 10 October at 12:15 am IST.

Where to watch Czech Republic Vs Croatia, FIFA World Cup 2026 European Qualifiers?

The Czech Republic Vs Croatia, FIFA World Cup 2026 Qualifier will be live-streamed on the Sony LIV app and website, and televised live on the Sony Sports Network in India.

Hello and welcome to the live coverage of the Czech Republic vs Croatia clash in the FIFA World Cup European qualifiers.

