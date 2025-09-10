Football

Chile 0-0 Uruguay, FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: La Roja Held To Goalless Draw In Wasteful Performance

Chile and Uruguay played out a goalless draw at Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos in Santiago in their final FIFA World Cup 2026 Qualifiers match. Uruguay, already assured of their place in the World Cup, were cautious in the away fixture, failing to find a breakthrough despite fielding almost a full-strength squad, including Federico Valverde and Darwin Nunez. Chile, however, had several chances to take the lead, including a point-blank header that sailed wide, but couldn’t capitalise. As a result, La Roja finished bottom of the standings, with just two wins and no goals in their last five games.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Alexander Aravena
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Chile's Alexander Aravena, left, dribbles past Uruguay's Kevin Amaro, center, during a World Cup 2026 qualifying soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Chiles President Gabriel Boric
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Chile's President Gabriel Boric, center, watches the World Cup 2026 qualifying soccer match between Chile and Uruguay at National Stadium in Santiago, Chile.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Kevin Amaro
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Uruguay's Kevin Amaro, and Chile's Fabian Hormazabal battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Lawrence Vigouroux
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Chile's goalkeeper Lawrence Vigouroux saves a shot by Uruguay's Darwin Nunez, left, during a World Cup 2026 qualifying soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Cristian Olivera
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Uruguay's Cristian Olivera, right, dribbles past Chile's Gabriel Suazo during a World Cup 2026 qualifying soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Nahitan Nandez
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Uruguay's Nahitan Nandez eyes the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at National Stadium in Santiago, Chile.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Brian Rodriguez
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Uruguay's Brian Rodriguez carries the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at National Stadium in Santiago, Chile.

FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Chile Vs Uruguay_Marcelo Bielsa
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Chile Vs Uruguay | Photo: AP/Esteban Felix

Uruguay's coach Marcelo Bielsa instructs his players during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at National Stadium in Santiago, Chile.

