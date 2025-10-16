Football

Argentina Vs Colombia, FIFA U-20 World Cup 2025 SF: Silvetti’s Winner Seals La Albiceleste’s Spot In Final

Argentina edged past Colombia 1-0 in a tense FIFA U-20 World Cup 2025 semifinal in Santiago, booking their spot in the final against Morocco. After a cautious first half, Argentina’s tactical switch from a five-defender setup paid off when Mateo Silvetti struck the decisive goal in the 7nd minute. Colombia fought on but were reduced to 10 men in the 79th minute as Jhon Renteria was sent off, leaving Argentina to hold on for a hard-fought victory and a chance to chase a record-extending seventh U-20 World Cup title.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Juan Villalba
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Esteban Felix

Argentina's Juan Villalba embraces teammates Gianluca Prestianni after defeating Colombia 1-0 in a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

2/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Julio Soler, Joel Romero
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Gustavo Garello

Argentina's Julio Soler conforts Colombia's Joel Romero after their FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

3/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Juan Arizala
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Gustavo Garello

Colombia's Juan Arizala dribbles past Argentina's Tobias Andrada during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

4/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Mateo Silvetti
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Esteban Felix

Argentina's Mateo Silvetti wins a header over Colombia's Emilio Aristizabal, right, during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

5/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Dylan Gorosito
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Esteban Felix

Argentina's Dylan Gorosito, bottom and Colombia's Jhon Renteria fall during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

6/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_ Joao Pedro Silva
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Esteban Felix

Referee Joao Pedro Silva books Argentina's Dylan Gorosito during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match against Colombia at National Stadium in Santiago, Chile.

7/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Mateo Silvetti
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Gustavo Garello

Argentina's Mateo Silvetti celebrates scoring his side's opening goal against Colombia during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

8/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_ Mateo Silvetti
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Gustavo Garello

Argentina's Mateo Silvetti celebrates scoring his side's opening goal against Colombia during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

9/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Milton Delgado
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Gustavo Garello

Argentina's Milton Delgado, left, and Colombia's Emilio Aristizabal vie for the ball during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

10/10
FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match Argentina Vs Colombia photos_Juan Villalba
FIFA U-20 World Cup 2025 Semi-final: Argentina Vs Colombia | Photo: AP/Gustavo Garello

Argentina's Juan Villalba (6) and Colombia's Joel Canchimbo battle for the ball during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at National Stadium in Santiago, Chile.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Ranji Trophy 2025-26 Live Score, Round One Day 2 Updates: Ishan Kishan Crosses 150, Jharkhand On Charge

  2. India Tour Of Australia: Shubman Gill-Led Side Land Late In Perth Due To Flight Delay - Video

  3. Gill Hugging Rohit, Kohli's Thumbs-Up And More: Best Moments From Indian Team's Australia Departure

  4. ICC World Test Championship 2025-2027 Points Table: What Is India's Position After Pakistan's Win Over South Africa?

  5. Ranji Trophy 2025-26, Elite Group A Day 1 Report: Siddhesh Lad’s 116, Ajay Mandal Delivers Rescue Ton

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Naomi Osaka Battles Past Suzan Lamens To Reach Japan Open Quarter-Finals

  2. Naomi Osaka Vs Wakana Sonobe: Top Seed Launches Japan Open Campaign With Dominant Win

  3. Jessica Pegula Vs Coco Gauff, Wuhan Open 2025 Final: Gauff Seals Comfortable Win In All-American Clash

  4. Valentin Vacherot Vs Arthur Rinderknech, Shanghai Masters 2025 Final: Underdog Beats Cousin In Stunning Comeback Win

  5. Shanghai Masters: Arthur Rinderknech Upsets Daniil Medvedev, Sets Up Final With Cousin Vacherot

Badminton News

  1. Arctic Open 2025: Lakshya Sen Exits, Tharun Mannepalli Keeps Indian Hopes Alive

  2. Pramod Bhagat Wins Three Gold Medals At Abia Para Badminton International

  3. India At Korea Open Super 500 Preview: HS Prannoy, Ayush Shetty To Spearhead Challenge

  4. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Match Report, China Masters Final: Heartbreak For Sat-Chi Who Went Down In Straight Sets

  5. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Highlights, China Masters Final: Indian Pair Goes Down In Straight Games

Trending Stories

National News

  1. Women In RSS: A Paradoxical Puzzle

  2. Not Against Hindi, But Imposition’: DMK Reaffirms Tamil Priority Amid Rumours Of Ban

  3. Ashley Tellis Arrest By FBI Triggers Political Debate In India

  4. Day In Pics: October 15, 2025

  5. Prashant Kishor Opts Out Of Contesting From Raghopur: A Strategic Retreat Or Political Realism?

Entertainment News

  1. A Stitch in a Lifetime

  2. Eight Films That Look Beyond The Saffron Facade

  3. Amma’s Pride Review | Unflinching Parental Love That Moves Mountains

  4. Jhumkewali: A Flirty & Audacious Peek Into The Secret Havens Of Sapphic Love In 70s Bombay

  5. Talvar at 10 | Between Fact, Fiction & The Hungry Eye Of Public Storytelling

US News

  1. Trump Says Gaza Hostages Should Be Released Monday Or Tuesday As Israeli Government Approves Peace Plan

  2. Trump Administration Labels Certain U.S. Cities As ’War Zones’

  3. Trump Threatens Mass Layoffs, Targets Democrat Programs Amid Government Shutdown

  4. White House Says Layoffs ‘Imminent’ As Plan To Reopen U.S. Government Collapses

  5. The US Government Shuts Down Over Funding Plan Impasse

World News

  1. Former Kenyan PM Raila Odinga Dies in Kerala During Ayurvedic Visit

  2. Australia’s High Court Upholds Visa Ban On Candace Owens

  3. Pakistan, Afghanistan Agree To 48-Hour Ceasefire: Pakistani Government

  4. Russia Pushes Back Against Trump Warning That The Russian Economy Is Near Collapse

  5. Feds Arrest Indian-American Defence Analyst Ashley Tellis

Latest Stories

  1. Will PM Modi Convince His 'good friend' In US To Not Withdraw From Paris Agreement: Jairam Ramesh

  2. Daily Horoscope For October 16, 2025: Big Changes Ahead For Libra, Scorpio, And Pisces

  3. Man City Vs Everton Preview, Premier League 2025-26: Prediction, Players To Watch – All You Need To Know

  4. After A 100 Years, Can The RSS Sing A Different Tune?

  5. Student Crackdown In TISS Raises Alarm

  6. Bihar’s Ballot: Where Castes Collide And Dreams Hang By A Thread

  7. 100 Per Cent Increase In Witch-Hunting & Honour Killings In Jharkhand

  8. Trump Says Modi Pledged To End India’s Russian Oil Imports