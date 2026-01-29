Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Mumbai Welcome Delhi, Vidarbha Hosts UP; KL Rahul Returns For Karnataka

Outlook Sports Desk
Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7, Day 1 Updates
Ranji Trophy 2025-26: Bengal vs Uttarakhand | Photo: PTI/Swapan Mahapatra
The 7th and final round of the Ranji Trophy 2025-26 group stages kicks off today on Thursday, January 29 with a number of high-stakes fixtures on the cards that will determine the quarter-finalists. In a pivotal Group D clash, Mumbai and Delhi will be locking horns at the BKC Ground, while Vidarbha hosts Uttar Pradesh in Nagpur with a top-eight spot in the balance. The spotlight remains on returning national stars, as KL Rahul makes a highly anticipated return for Karnataka against Punjab under the leadership of new captain Devdutt Padikkal. With bonus points and net run rates likely to decide the knockout bracket, Day 1 will be extremely crucial as teams will look to capitalize on fresh morning tracks. Stay tuned and follow along for the real-time updates, live scores and more from India's premier domestic red-ball competition.
LIVE UPDATES

Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Matches Today

Elite Group A

  • Vidarbha vs Uttar Pradesh – VCA Stadium, Nagpur

  • Tamil Nadu vs Baroda – Salem Cricket Foundation Ground, Salem

  • Nagaland vs Andhra – Nagaland Cricket Stadium, Sovima

  • Jharkhand vs Odisha – Keenan Stadium, Jamshedpur

Elite Group B

  • Madhya Pradesh vs Maharashtra – Holkar Cricket Stadium, Indore

  • Goa vs Kerala – GCA Academy, Porvorim

  • Punjab vs Karnataka – Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur

  • Chandigarh vs Saurashtra – Sector 16 Stadium, Chandigarh

Elite Group C

  • Tripura vs Gujarat – MBB Stadium, Agartala

  • Haryana vs Bengal – Chaudhary Bansi Lal Stadium, Lahli

  • Uttarakhand vs Assam – Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun

  • Services vs Railways – Air Force Complex Ground, New Delhi

Elite Group D

  • Mumbai vs Delhi – Sharad Pawar Cricket Academy (BKC), Mumbai

  • Hyderabad vs Chhattisgarh – Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

  • Puducherry vs Rajasthan – Siechem Stadium, Puducherry

  • Himachal Pradesh vs Jammu & Kashmir – Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun

Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Good Morning

Good Morning and a very warm welcome to the round 7 coverage of the Ranji Trophy 2025-26 season. This is the start of our live blog, stay tuned for all the real-time updates, live scores and more.

Published At:
