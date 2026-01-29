Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Mumbai Welcome Delhi, Vidarbha Hosts UP; KL Rahul Returns For Karnataka

Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Matches Today
Elite Group A
Vidarbha vs Uttar Pradesh – VCA Stadium, Nagpur
Tamil Nadu vs Baroda – Salem Cricket Foundation Ground, Salem
Nagaland vs Andhra – Nagaland Cricket Stadium, Sovima
Jharkhand vs Odisha – Keenan Stadium, Jamshedpur
Elite Group B
Madhya Pradesh vs Maharashtra – Holkar Cricket Stadium, Indore
Goa vs Kerala – GCA Academy, Porvorim
Punjab vs Karnataka – Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur
Chandigarh vs Saurashtra – Sector 16 Stadium, Chandigarh
Elite Group C
Tripura vs Gujarat – MBB Stadium, Agartala
Haryana vs Bengal – Chaudhary Bansi Lal Stadium, Lahli
Uttarakhand vs Assam – Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun
Services vs Railways – Air Force Complex Ground, New Delhi
Elite Group D
Mumbai vs Delhi – Sharad Pawar Cricket Academy (BKC), Mumbai
Hyderabad vs Chhattisgarh – Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
Puducherry vs Rajasthan – Siechem Stadium, Puducherry
Himachal Pradesh vs Jammu & Kashmir – Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun
Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Good Morning
Good Morning and a very warm welcome to the round 7 coverage of the Ranji Trophy 2025-26 season. This is the start of our live blog, stay tuned for all the real-time updates, live scores and more.