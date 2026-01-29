Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Mumbai Welcome Delhi, Vidarbha Hosts UP; KL Rahul Returns For Karnataka

Ranji Trophy 2025-26: Bengal vs Uttarakhand | Photo: PTI/Swapan Mahapatra

The 7th and final round of the Ranji Trophy 2025-26 group stages kicks off today on Thursday, January 29 with a number of high-stakes fixtures on the cards that will determine the quarter-finalists. In a pivotal Group D clash, Mumbai and Delhi will be locking horns at the BKC Ground, while Vidarbha hosts Uttar Pradesh in Nagpur with a top-eight spot in the balance. The spotlight remains on returning national stars, as KL Rahul makes a highly anticipated return for Karnataka against Punjab under the leadership of new captain Devdutt Padikkal. With bonus points and net run rates likely to decide the knockout bracket, Day 1 will be extremely crucial as teams will look to capitalize on fresh morning tracks. Stay tuned and follow along for the real-time updates, live scores and more from India's premier domestic red-ball competition.

29 Jan 2026, 08:38:52 am IST Ranji Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Day 1: Matches Today Elite Group A Vidarbha vs Uttar Pradesh – VCA Stadium, Nagpur

Tamil Nadu vs Baroda – Salem Cricket Foundation Ground, Salem

Nagaland vs Andhra – Nagaland Cricket Stadium, Sovima

Jharkhand vs Odisha – Keenan Stadium, Jamshedpur Elite Group B Madhya Pradesh vs Maharashtra – Holkar Cricket Stadium, Indore

Goa vs Kerala – GCA Academy, Porvorim

Punjab vs Karnataka – Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur

Chandigarh vs Saurashtra – Sector 16 Stadium, Chandigarh Elite Group C Tripura vs Gujarat – MBB Stadium, Agartala

Haryana vs Bengal – Chaudhary Bansi Lal Stadium, Lahli

Uttarakhand vs Assam – Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun

Services vs Railways – Air Force Complex Ground, New Delhi Elite Group D Mumbai vs Delhi – Sharad Pawar Cricket Academy (BKC), Mumbai

Hyderabad vs Chhattisgarh – Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Puducherry vs Rajasthan – Siechem Stadium, Puducherry

Himachal Pradesh vs Jammu & Kashmir – Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun