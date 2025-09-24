Pakistan's Hussain Talat shakes hands with Sri Lanka's Wanindu Hasaranga after winning the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Mohammad Haris plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Mohammad Nawaz plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Hussain Talat plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Hussain Talat plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Sri Lanka's Wanindu Hasaranga celebrates the dismissal of Pakistan's Fakhar Zaman during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Sahibzada Farhan plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Saim Ayub bowled by Sri Lanka's Wanindu Hasaranga during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Hussain Talat celebrates the dismissal of Sri Lanka's Dasun Shanaka during the Asia Cup Cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakistan's Shaheen Shah Afridi unsuccessfully tries to run out Sri Lanka's Chamika Karunaratne during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Sri Lanka's players celebrates the dismissal of Pakistan's Fakhar Zaman during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.