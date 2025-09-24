Cricket

PAK Vs SL, Asia Cup 2025: Pakistan Beat Sri Lanka By Five Wickets In Abu Dhabi

Fast bowler Shaheen Shah Afridi and allrounder Hussain Talat kept Pakistan alive in the Asia Cup after beating Sri Lanka by five wickets on Tuesday. Afridi’s 3-28 restricted Sri Lanka to a below-par 133-8 and Pakistan overcame a top-order hiccup against Wanindu Hasaranga’s leg-spin to reach 138-5 with two overs to spare. Medium-fast bowler Talat followed his two wickets in two balls with an unbeaten 32. The second straight loss pushed Sri Lanka into a tight corner before its last Super Four game against India on Friday.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Hussain Talat
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Hussain Talat shakes hands with Sri Lanka's Wanindu Hasaranga after winning the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Mohammad Haris
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Mohammad Haris plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Mohammad Nawaz
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Mohammad Nawaz plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Hussain Talat
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Hussain Talat plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Hussain Talat
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Hussain Talat plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Wanindu Hasaranga
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Wanindu Hasaranga celebrates the dismissal of Pakistan's Fakhar Zaman during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Sahibzada Farhan
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Sahibzada Farhan plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Saim Ayub
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Saim Ayub bowled by Sri Lanka's Wanindu Hasaranga during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Hussain Talat
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Hussain Talat celebrates the dismissal of Sri Lanka's Dasun Shanaka during the Asia Cup Cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Shaheen Shah Afridi
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Shaheen Shah Afridi unsuccessfully tries to run out Sri Lanka's Chamika Karunaratne during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

2025 Asia Cup T20 Cricket Super 4 match Pakistan vs Sri Lanka pics_Fakhar Zaman
Asia Cup T20 2025 Super 4: Pakistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's players celebrates the dismissal of Pakistan's Fakhar Zaman during the Asia Cup cricket match between Pakistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

