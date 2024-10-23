Pakistan A Vs United Arab Emirates Live Score, Emerging Asia Cup: PAK-A Bat First Against UAE; See Playing XIs

Pakistan A Vs UAE Live Score, Emerging Teams Asia Cup: Toss Update
Pakistan A have won the toss and have opted to bat against United Arab Emirates
Playing XIs:
United Arab Emirates: Aryansh Sharma, Mayank Rajesh Kumar, Tanish Suri, Rahul Chopra(c), Syed Haider Shah(w), Basil Hameed, Dhruv Parashar, Sanchit Sharma, Akif Raja, Muhammad Farooq, Omid Rahman
Pakistan A: Mohammad Haris(w/c), Yasir Khan, Omair Yousuf, Qasim Akram, Abdul Samad, Haider Ali, Arafat Minhas, Ahmed Daniyal, Abbas Afridi, Shahnawaz Dahani, Sufiyan Muqeem
Pakistan A Vs UAE Live Score, Emerging Teams Asia Cup: Squads
Pakistan A Squad: Mohammad Haris(w/c), Yasir Khan, Omair Yousuf, Qasim Akram, Arafat Minhas, Haider Ali, Abdul Samad, Abbas Afridi, Zaman Khan, Mohammad Imran, Sufiyan Muqeem, Haseebullah Khan, Mehran Mumtaz, Ahmed Daniyal, Shahnawaz Dahani
United Arab Emirates Squad: Aryansh Sharma, Mayank Rajesh Kumar, Nilansh Keswani, Rahul Chopra, Vishnu Sukumaran, Syed Haider Shah(w), Basil Hameed(c), Sanchit Sharma, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Omid Rahman, Tanish Suri, Dhruv Parashar, Akif Raja, Ansh Tandon