Cricket

Pakistan A Vs United Arab Emirates Live Score, Emerging Asia Cup: PAK-A Bat First Against UAE; See Playing XIs

Follow the live cricket scores and updates from the PAK-A Vs UAE, ACC Emerging Asia Cup match right here

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Outlook Sports Desk
23 October 2024
23 October 2024
The Oman-bound Pakistan Shaheens squad for ACC Men's T20 Emerging Teams Asia Cup. X/TheRealPCB
Welcome to the live coverage of the 11th game between Pakistan Shaheens Vs United Arab Emirates in the ongoing ACC Emerging Asia Cup 2024 tournament being played at Al Amerat. PAK-A come into the contest after their win against Oman by 79 runs, while UAE enter the contest after facing a defeat to India in their last fixture. Follow the live cricket scores and updates from the PAK-A Vs UAE match right here
LIVE UPDATES

Pakistan A Vs UAE Live Score, Emerging Teams Asia Cup: Toss Update

Pakistan A have won the toss and have opted to bat against United Arab Emirates

Playing XIs:

United Arab Emirates: Aryansh Sharma, Mayank Rajesh Kumar, Tanish Suri, Rahul Chopra(c), Syed Haider Shah(w), Basil Hameed, Dhruv Parashar, Sanchit Sharma, Akif Raja, Muhammad Farooq, Omid Rahman

Pakistan A: Mohammad Haris(w/c), Yasir Khan, Omair Yousuf, Qasim Akram, Abdul Samad, Haider Ali, Arafat Minhas, Ahmed Daniyal, Abbas Afridi, Shahnawaz Dahani, Sufiyan Muqeem

Pakistan A Vs UAE Live Score, Emerging Teams Asia Cup: Squads

Pakistan A Squad: Mohammad Haris(w/c), Yasir Khan, Omair Yousuf, Qasim Akram, Arafat Minhas, Haider Ali, Abdul Samad, Abbas Afridi, Zaman Khan, Mohammad Imran, Sufiyan Muqeem, Haseebullah Khan, Mehran Mumtaz, Ahmed Daniyal, Shahnawaz Dahani

United Arab Emirates Squad: Aryansh Sharma, Mayank Rajesh Kumar, Nilansh Keswani, Rahul Chopra, Vishnu Sukumaran, Syed Haider Shah(w), Basil Hameed(c), Sanchit Sharma, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Omid Rahman, Tanish Suri, Dhruv Parashar, Akif Raja, Ansh Tandon

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