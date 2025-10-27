Cricket

India Vs Bangladesh, ICC Women's Cricket World Cup 2025: Match Abandoned Due To Rain

India and Bangladesh shared points after the ICC Women's World Cup match between the two sides was abandoned because of rain, in Navi Mumbai on Sunday (October 26, 2025). Chasing a revised target of 126 in a 27-over-a-side game, India were cruising along nicely at 57 without loss in 8.4 overs when another spell of shower forced the umpires to call off the contest. Earlier, Indian bowlers restricted Bangladesh to 119 for 9. Sharmin Akhter top scored for Bangladesh with 36. Left-arm spin pair of Sree Charani and Radha Yadav was the pick of the Indian bowlers, taking two and three wickets respectively. India have already qualified for the semi-finals, where they will face Australia on Thursday.