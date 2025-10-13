Cricket

Australia vs India, ICC Women’s Cricket World Cup 2025: AUS-W Seal Record Chase With Healy Masterclass

Australia delivered a thrilling performance to chase down India's formidable total of 330 with an over to spare in Match 13 of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 at Visakhapatnam. Alyssa Healy’s brilliant 142 set the tone for the chase, while Ellyse Perry, after retiring hurt, showed great composure to steer the team home. India’s innings was anchored by strong contributions from Smriti Mandhana (80) and Pratika Rawal (75) before a late collapse, losing 6 wickets for just 36 runs, hampered their total. Despite a strong comeback from Indian bowlers Shree Charani and Amanjot Kaur, the Australian batting depth held firm, culminating in a record-breaking successful chase the highest in Women’s ODI history, leaving India to regroup after a pulsating contest.