Rescue Operations Underway After Deadly Landslide in Uttarakhand’s Chamoli, At Least 10 Missing

In this image posted on Sept. 18, 2025, rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.
Rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.
Landslide triggered by heavy rains washes away an area in the disaster-hit Nandanagar in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast ten people went missing after the incident.
In this image posted on Sept. 18, 2025, rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.
An aerial view of damaged houses amidst mud and debris after a landslide triggered by heavy rains, at Nandanagar, in Chamoli district.
In this image posted on Sept. 18, 2025, SDRF, NDRF, and DDRF team conduct a relief and rescue operation at a disaster-hit area of Dhurma village, in Chamoli district.
Rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains caused damages at the disaster-hit Nandanagar area, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast ten people went missing after the incident.
DM Sandeep Tiwari visits an area after landslide triggered by heavy rains caused damaged in the disaster-hit Nandanagar in Uttarakhand's Chamoli district.
In this image posted on Sept. 18, 2025, rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.