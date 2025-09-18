National

Rescue Operations Underway After Deadly Landslide in Uttarakhand’s Chamoli, At Least 10 Missing

A massive landslide triggered by heavy rains demolished houses in Nandanagar, Chamoli district, Uttarakhand, on Thursday. SDRF, NDRF, and district teams are conducting rescue operations as at least ten people remain missing.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
Nandanagar Cloudburst
Chamoli Cloudburst | Photo: @chamolipolice/X via PTI

In this image posted on Sept. 18, 2025, rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.

1/8
Chamoli Cloudburst
Nandanagar Cloudburst | Photo: PTI

Rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.

2/8
Nandanagar Heavy Rainfall
Nandanagar Village Cloudburst | Photo: PTI

Landslide triggered by heavy rains washes away an area in the disaster-hit Nandanagar in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast ten people went missing after the incident.

3/8
Nandanagar Village Cloudburst
Nandanagar Heavy Rainfall | Photo: @chamolipolice/X via PTI

In this image posted on Sept. 18, 2025, rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.

4/8
Uttarakhand Disaster
Cloudburst In Chamoli | Photo: PTI

An aerial view of damaged houses amidst mud and debris after a landslide triggered by heavy rains, at Nandanagar, in Chamoli district.

5/8
Cloudburst In Chamoli
Uttarakhand Disaster | Photo: @DIPR_UK/X via PTI

In this image posted on Sept. 18, 2025, SDRF, NDRF, and DDRF team conduct a relief and rescue operation at a disaster-hit area of Dhurma village, in Chamoli district.

6/8
landslide Chamoli
Chamoli landslide | Photo: PTI

Rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains caused damages at the disaster-hit Nandanagar area, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast ten people went missing after the incident.

7/8
landslide triggered by heavy rains in Uttarakhands Chamoli
Nandanagar landslide | Photo: PTI

DM Sandeep Tiwari visits an area after landslide triggered by heavy rains caused damaged in the disaster-hit Nandanagar in Uttarakhand's Chamoli district.

8/8
Nandanagar landslide
Chamoli Cloudburst | Photo: @chamolipolice/X via PTI

In this image posted on Sept. 18, 2025, rescue operation underway after a landslide triggered by heavy rains demolished houses in the disaster-hit Nandanagar, in Uttarakhand's Chamoli district. Atleast, ten people missing.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Sri Lanka Vs Afghanistan Live Cricket Score, T20 Asia Cup: Kusal Mendis On The Move | SL 38/1 (4)

  2. Zaheer Khan Steps Down As Lucknow Super Giants Mentor - Report

  3. India’s Asia Cup 2025 Batter Rinku Singh Says ‘KKR Backed Me At My Worst’ After 2021 Knee Injury

  4. Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup 2025 Match 11: Three Key Battles To Watch Out For In SL Vs AFG Clash

  5. India Vs Oman Preview, Asia Cup 2025: Suryakumar Yadav’s Side Seek Batting Practice In Group A Dead Rubber

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Guadalajara Open 2025: Iva Jovic Becomes Youngest American To Win WTA Title Since Coco Gauff

  2. Beatriz Haddad Maia Stunned In Sao Paolo; Jelena Ostapenko Suffers Shock Exits At Guadalajara Open

  3. India Vs Switzerland, Davis Cup: Debutant Dhakshineshwar Suresh, Sumit Nagal Hand IND 2-0 Lead

  4. Sao Paolo Open: Beatriz Haddad Maia Sees Off Laura Pigossi To Enter Quarter-finals

  5. Carlos Alcaraz Dating Brooks Nader? Supermodel's Sister Gives Major Hint In US Open 2025 Champion's Romance

Badminton News

  1. PV Sindhu Vs Pornpawee Chochuwong, China Masters 2025: Indian Shuttler Sails Into Quarter-Finals

  2. Satwik-Chirag Vs Chiu-Wang Live Streaming, China Masters 2025: When, Where To Watch Round Of 16 Clash

  3. Satwik-Chirag Vs Arif-Yap, China Masters 2025: Indian Pair Enter Last 16 With Straight-Game Win

  4. PV Sindhu Vs Julie Dawall Jakobsen, China Masters 2025: Indian Shuttler Wins In Straight Games

  5. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang, Hong Kong Open 2025: Indian Duo Finish Runners-Up In BWF 500 Final

Trending Stories

National News

  1. Marriage And Social Security? Rise In Dowry Cases Show The Two Don't Come Together For Women

  2. Delhi Car Crash: Court Extends Custody Of Woman Accused In Crash Till September 27

  3. CM Fadnavis: Maharashtra to Move Supreme Court if Karnataka Raises Almatti Dam Height

  4. A Confrontation Between the Institutional Foundations Of Democracy

  5. Hail Mary: Book Review Of Arundhati Roy's 'Mother Mary Comes To Me'

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Trump Claims Credit for India-Pakistan Ceasefire Again, Calls It One of Seven Conflicts He Settled

  2. Jimmy Kimmel Taken Off Air Over Charlie Kirk Comments, ‘Kimmel Has Zero Talent’, Says Trump

  3. Trump Meets King Charles Amid 'Dump Trump' Chants On London Streets

  4. U.S. and China Agree on TikTok Ownership Framework Amid Trade Talks

  5. Trump Files $15 Billion Defamation Suit Against The New York Times

World News

  1. Pakistan, Saudi Arabia Sign Mutual Defence Pact, Pledge Joint Response To Any Aggression

  2. Nepal Observes National Mourning Day for Gen Z Protest Victims

  3. India, EU Aim to Finalise Free Trade Deal by December, Says Modi After Talks with European Commission President

  4. The ‘Martyrdom’ of Charlie Kirk: How Culture Wars Erode Democracy

  5. EU Unveils New Strategic Agenda With India, Warns on Russian Oil Ties

Latest Stories

  1. Bihar Election Alliance: Together Inside, Frays Outside

  2. CJI BR Gavai Clarifies Remarks On Khajuraho Vishnu Idol Plea, Says He Respects All Religions

  3. Javelin Throw Final, World Athletics Championships 2025 Highlights: Chopra Eighth, Sachin Claims Fourth Spot

  4. The Ba***ds Of Bollywood Review | Aryan Khan’s Satire On Industry Glitz Bursts With Masala And Chaos

  5. Yami Gautam And Sunny Kaushal Reunite For Chor Nikal Ke Bhaga Sequel - Report

  6. India Says ‘Will Study Implications’ Of Pakistan-Saudi Arabia Defence Deal

  7. PV Sindhu Vs Pornpawee Chochuwong, China Masters 2025: Indian Shuttler Sails Into Quarter-Finals

  8. Mirai Crosses Rs 100 Crore Globally, Karan Johar Calls Teja Sajja 'Man Of The Moment'