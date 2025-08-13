스보벳(sbobet) 가입 및 입금, 출금 방법

스보벳(Sbobet)
스보벳은 2009년 영국 맨섬에 라이선스를 발급받아 자본금 5000억 규모로 설립된 명실상부 아시아 최고의 국제 스포츠북 메이커 중 한 곳이다.
스보벳은 회사 설립 이후부터 바로 두각을 나타내었다. 2009년과 2010년에 각각 EGR이 포상하는 E게이밍 협회 수상식에서 올해의 아시아 운영자를 2연속 차지하였고, E게이밍 협회가 발표한 2011년에는 가장 영향력 있는 회사 50위 안에 들기도 하였다.
이러한 스보벳이 우리나라에서 이름을 알리기 시작한 것은 2012~2013년 양방배팅 붐이 일어났을 시절로, 사설 vs 해외 양방배팅 사이트의 주축이 되었던 게 바로 스보벳이었기 때문에, 그때 그 시절 웬만한 배터들은 모두 스보벳의 이름을 알고 있었다.
PS. 물론 본사 측이 주도한 건 아니고 태국 바트기반의 스보벳 먹튀 에이전시들이 주도한 거긴 하지만… 스보벳 에이전시 400억 먹튀사건은 여기를 클릭하면 사건 내용을 볼 수 있다.
스보벳과 스보탑은 같은 사이트인가?
최근 프리미어리그 경기를 본 사람 중 스보벳을 아는 사람이라면 리즈유나이티드 유니폼을 보고 뭐지? 했을 것이다.
그렇다. 스보탑은 스보벳의 새로운 상호이다. 필자도 처음엔 중국에서 카피한 스보벳 짝퉁 사이트인 줄 알고 프리미어리그도 개나소나 광고 다 받아주네 했는데, 진짜 스보벳 이였다.
참.. 작명 센스 하나 드럽게 없다.
하여간 이젠 스보벳이라는 이름은 없어졌지만 아직까지 우리에게나 어감으로나 스보탑보단 스보벳이 더 입에 붙는 것 같다.
스보벳(본사) 가입방법
스보벳 본사의 가입방법 및 이용방법을 소개하기 전에 주의해야 할 점은 SBOBET은 원화로 입금 가능한 구조가 아니며, 전자화폐인 스크릴이 준비된 사람에 한정하여 입출금이 가능하다.
한국어를 지원하는 것을 보면 한국 시장 진출 준비 중인 것으로 보이는데 벌써 1년째 한국 계좌 지원은 감감무소식이다.
넷텔러는 지원이 되지 않는다. 아직 준비가 안됐다면 먼저 아래 스크릴 가입방법을 살펴보도록 하자.
복잡해서 스보벳 가입을 포기하는 배터들은 스보벳보다 더 높은 배당 환수율과 인지도, 그리고 원화 입출금과 비트코인 입출금을 지원하는 해외 배팅 본사 1XBET에서 해외 배팅을 즐길 수 있으니 참고하면 좋을 것 같다.
스보벳 본사 가입 방법
1. 스보벳 본사 홈페이지로 이동
2. 접속 후 ‘지금 무료 가입하세요‘ 클릭
3. 가입 양식 입력 : 위 양식과 동일하게 자신만의 양식을 작성하면 된다. 양식을 모두 작성 후 등록 완성이 나오면 가입 끝
가입 시 주의점 1: 이메일은 반드시 구글 같은 외국 메일로 해야 한다. 네이버나 다음 같은 국내 메일을 쓰게 될 시 자기들 멋대로 스팸으로 간주해 차단해 버린다.
가입 시 주의점 2: 프로모션 코드를 원한다면 스보벳 라이브 채팅에 요청해서 발급받을 수 있긴 하다. (롤링 2000%를 감당할 수 있다면….)
4. 이메일 확인: 가입이 완료되었다면 양식에 기재한 메일 정보로 스보벳에서 온 메일 한 통을 볼 수 있다. 클릭하면 스보벳에서 발급해 준 고유 계정 ID를 확인할 수 있다. 따로 메모해놓도록 하자.
입금 방법
1 .’지금 입금‘ 버튼 클릭: 가입된 정보로 로그인을 하면 홈페이지 메인 하단에 헤드라인 사이즈로 지금 제발 입금 좀 하라고 스보벳의 마음?이 담긴 버튼을 볼 수 있다. 클릭해 주자
2. 입금 양식 입력: 거주지 주소의 경우 영문 주소로 입력해야 한다. 자신의 영문 주소는 ‘네이버 영문 주소 바로 가기‘를 검색해 확인하면 된다.
3. 스크릴 (Skrill) 클릭: 엔트로페이 같은 경우 공식 홈페이지에서 아직 한국어 서비스를 지원하지도 않아서 가입 자체도 어렵다. 비자나 마스터카드로도 입금을 할 수 있는데, 이것은 한국인이 아닌 다른 나라 사람일 경우에만 가능하다. (카드사에서 스보벳의 카드 입금을 막아놈)
4. 자신의 스크릴 정보와 충전할 금액을 기재하고 입금 신청을 하면 입금 끝!: 출금 방식도 위 입금 방식과 동일하게 보유 머니를 출금 신청하면 된다.
스보벳 진행중인 프로모션
이벤트가 종합 3개로 굉장히 프로모션 개수가 적은 편에 속했는데, 정작 이벤트 내용들도 허울뿐인 빈 껍데기처럼 알맹이가 없는 모습이다.
스보벳보다 배당높고 원화 입금 지원하는 곳
스보벳의 스포츠북 배당판 인터페이스는 두 줄 구조의 유럽형 배당판이라, 해외 배팅 입문자들은 처음에 무조건 공부를 해야 될 정도로 애를 먹는다.
반면 한국 시장에 진출한 원엑스벳은 가로형 1줄 배당판에 더 보기 구조가 있어, 한눈에 알아볼 수 있는 구조라 국내 사설만 이용했던 배터들도 한눈에 바로 이해할 수 있는 구조이다.
배당도, 이벤트의 양과 질도, 회사의 사이즈도 모두 원엑스벳이 스보벳보다 우월하다. 때문에 현재 원엑스벳으로 국내 배터들의 돈이 몰리고 있다.
자주 묻는 질문
스보벳에 관심이 있는 한국 배터들이 자주 묻는 질문은 다음과 같습니다.
1. 스보벳은 어떤 종류의 게임을 제공하나요?
스보벳은 다양한 스포츠 베팅과 카지노 게임을 제공합니다. 주요 스포츠 베팅으로는 축구, 농구, 테니스 등이 있으며, 카지노 섹션에서는 슬롯 머신, 포커, 블랙잭과 같은 다양한 테이블 게임을 즐길 수 있습니다. 또한, 라이브 딜러 게임도 제공하여 실시간으로 게임을 즐길 수 있는 옵션이 있습니다.
2. 스보벳에서 사용하는 통화는 무엇인가요?
가상화폐, 전자화폐인 스크릴(Skrill)과 같은 외환 서비스를 통해 입출금이 가능합니다. 따라서, 스보벳에서 베팅을 하려면 해당 전자화폐 계좌를 준비해야 합니다.
3. 스보벳의 고객 지원은 어떻게 이루어지나요?
스보벳은 다양한 고객 지원 옵션을 제공합니다. 웹사이트 내 라이브 채팅 기능을 통해 실시간으로 질문을 할 수 있으며, 이메일 지원도 가능합니다. 또한, FAQ 섹션이 마련되어 있어 일반적인 질문에 대한 답변을 쉽게 찾을 수 있습니다.
4. 스보벳은 안전한가요?
스보벳은 고객의 개인정보와 거래 정보를 보호하기 위해 최신 보안 기술을 사용합니다. SSL 암호화 기술을 적용하여 모든 데이터 전송을 안전하게 처리하며, 정기적으로 보안 점검을 실시하여 사용자 정보를 보호합니다. 또한, 공인된 라이선스를 보유하고 있어 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 인정받고 있습니다.
Disclaimer: Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Outlook editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.