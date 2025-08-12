패디파워(Paddy Power) 리뷰 – 스포츠, 카지노, 프로모션, FAQ

1988년 아일랜드 더블린에서 시작된 패디파워는 현재 세계적인 배팅 사이트로 자리 잡았습니다. 이 기사는 패디파워의 특징, 장단점, 인기 프로모션 및 자주 묻는 질문을 통해 신규 고객과 기존 고객 모두에게 유용한 정보를 제공합니다. 안전하고 흥미로운 배팅 경험을 원하는 분들을 위한 필수 가이드입니다.
한국 원화 및 코인 입출금을 지원하는 해외 배팅 업체
패디파워(Paddy Power)
|
회사명
|
Paddy Power Betfair PLC
|
라이센스
|
Alderney gambling license
|
게임
|
스포츠 배팅 가상 스포츠 로또 미니 게임 빙고 포커 판타지 배팅
|
언어
|
영어 이탈리아어 폴란드어 외 11가지
|
결제 수단
|
신용카드 넷텔러 스크릴 페이팔 계좌이체
1988년 아일랜드 더블린에선 내로라하는 도박 회사 3곳이 합심하여 사이트 하나를 차렸습니다. 그것이 바로 오늘날의 패디파워입니다.
그들의 상승세는 매우 가파랐습니다. 아일랜드라는 조그마한 국가에서 Alderney 도박 위원회의 라이센스를 받아 유럽까지 진출하여, 빠른 시간 안에 세계적으로 명성을 떨치며, 에 이름을 올렸으니 말이죠.
하지만 매우 빠르고 가파랐던 상승세만큼 내려오는 속도도 브레이크가 없을 만큼 매우 빨랐습니다.
패디파워(Paddy Power)는 2010년 초반부터 지나친 시장 확장 및 한도 없는 마케팅 투자로 인해 재정난이 생겼고, 빠르게 성장하는 스마트폰 시장에서 개발 없이 PC에서만 최적화된 배팅을 지원하는 등 트렌드 파악을 못하면서 하루하루 고객들의 이탈이 계속되어버렸죠.
흐름을 못 읽은 Paddy Power, 결국 Betfair에게 먹히다
결국 사업가가 흐름을 읽지 못하고 지나치게 보수적인 스탠스를 유지하고 있었던 게 문제였던 것이었겠죠. 2016년 7월 패디파워는 결국 벳페어에 인수되고 말았습니다.
2016년 당시 웨인 루니와의 도박 스캔들로 나날이 주가가 하락했던 Betfair는 그동안 호시탐탐 노리고 있던 패디파워에 더욱더 군침을 흘리고 있었고, 결국 패디파워를 비싸게 매입하며 주가를 회복시켰다는 후소문이 있습니다.
하여간 패디파워의 풀네임은 이제 Paddy Power가 아닌 Paddy Power Betfair가 되었습니다. 하지만 우리가 패디파워를 이용할 시 달라진 점은 없습니다.
패디파워 리뷰 - 스포츠북, 카지노, 판타지 배팅
아래에서 패디파워를 대표하는 3가지 배팅 종류에 대한 사용자 리뷰를 확인해 보시기 바랍니다.
1. 스포츠북
패디파워의 태생은 카지노 사이트였지만, 벳페어에 인수당한 이후 높은 배당률과 벳페어 특유의 심플한 인터페이스, 하이라이트 배팅 기능이 스포츠북에 도입되면서 현재는 전체 고객의 60% 이상이 스포츠북을 이용할 만큼 스포츠 배팅이 중심인 사이트로 거듭났습니다.
위 이미지를 보듯이 우리에게 익숙한 홍콩(HK)식 가로형 배당판 스타일이기는 한데.. 배당률 표기가 영국식이라 대부분의 한국 배터들이 봤을 땐 굉장히 보기 어렵고, 저 역시도 적응이 잘 안되는 것 같습니다.
그럼에도 우리가 패디파워를 이용할 만한 메리트가 있다면 그것은 바로 패디파워의 시그니처 상품인 ‘파워 프라이즈 배팅’입니다.
특정 시간, 특정 경기에 대해 배당 부스트를 받아 배팅할 수 있는 패디파워만의 전매특허 옵션으로 메리트가 있었습니다. 물론 맨시티 vs 리버풀같이 인기 있는 하이라이트 경기들이 아닌, 잘 팔리지 않는 3,4부 리그 경기들이 파워프라이즈 경기로 올라가는 건 함정이지만요.
스포츠북 리뷰 결론: 배당은 같은 해외 배팅업체인 1XBET과 비교하면 낮은 편이었지만, 슈퍼 프라이즈 같이 개성있고 특별한 배팅 옵션은 괜찮았다. 하지만 영국식 배당률이 보기가 너무 어려워 접근성이 떨어져서 도저히 사용을 못 하겠다.
2. 카지노
저는 처음에 카지노를 클릭하자마자 패디파워의 주력 상품이 당연히 카지노인 줄 알았습니다.
패디파워의 홈페이지는 원래 흰색 바탕에 진한 초록이지만, 카지노를 클릭하면 도박장에 온 느낌을 더욱 선사하기 위해서인지 검은색 배경으로 바뀌었고, 검정 배경이 진한 녹색과 잘 맞아떨어져, 사이트의 분위기를 중요하게 보는 배터로서는 매우 호감이 가는 인터페이스였습니다.
또한 레이아웃이 마음에 들었는데 처음에 ‘가장 인기 있는 라이브 카지노‘ 카테고리가 보이고, 그다음엔 바카라, 룰렛, 블랙잭, 홀덤 등 카테고리 별로 카지노 제공사가 구별되어 있어, GGBET 마냥 이게 슬롯인지.. 룰렛인지.. 일일이 클릭해서 로딩까지 해봐야 확인하는 일이 없어 편의성에선 백 점 만점에 백 점을 주고 싶습니다.
또한 슬롯 게임의 경우 우리나라처럼 먹튀하는 사설 카지노가 아닌 1XBET이나 패디파워 같은 해외 정식 업체들만 즐비하는 외국에서는 온라인 슬롯 잭팟 헌터들이 굉장히 많은 편인데, 이런 점을 생각해서인지 따로 ‘데일리 잭팟‘ 메뉴를 분리시켜 잭팟 게임들만 모아놓은 레이아웃 구성에도 좋은 평가를 내리고 싶네요.
카지노 리뷰 결론: 왜 스포츠북이 주력인지 이해가 안 가는 패디파워의 깔끔한 카지노 메뉴 구성
3. 판타지 배팅
판타지 스포츠 배팅이란? – NFL, NBA, 골프, 축구 종목에서 팀을 구성하고 성과를 쌓아 포인트를 획득해 패디파워의 유저들과 시즌 내내 경쟁하는 배팅입니다. 자신의 팀원을 더욱 많이 구성할수록 배팅 포인트를 더 많이 적립할 수 있습니다.
패디파워(Paddy Power)는 판타지 스포츠 시장에서의 입지를 강화하기 위해 여러 전략적 인수를 진행했습니다. 예를 들어, 2018년에는 미국의 판타지 스포츠 사이트인 FanDuel을 인수하여 미국 스포츠 배팅 시장에 진출했습니다. 이 인수는 미국 내 스포츠 배팅이 합법화되면서 이루어졌으며, 패디파워는 이를 통해 미국 시장에서의 경쟁력을 높이고자 했습니다.
또한, 패디파워는 판타지 스포츠에 대한 교육 자료와 가이드를 제공하여 신규 사용자들이 쉽게 접근할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 자료는 판타지 팀 구성 방법, 전략, 그리고 베팅 팁 등을 포함하고 있어 사용자들이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
인기 있는 주요 프로모션
패디파워는 신규 고객과 기존 고객 모두를 위한 다양한 프로모션을 제공합니다. 현재 제공되는 가장 인기 있는 프로모션 종류는 다음과 같습니다.
1. £5 베팅하고 무료 베팅에서 £30 받기
이 프로모션은 최소 £5 베팅 시 무료 베팅에서 £30를 받을 수 있는 신규 고객을 대상으로 합니다. 이 제안은 신규 사용자가 상당한 재정적 위험 없이 플랫폼에서 사용할 수 있는 베팅 옵션을 탐색할 수 있는 좋은 방법입니다.
2. 배팅 빌더 보험
패디파워는 고객이 여러 선택 사항을 하나의 베팅으로 결합할 수 있는 ‘배팅 빌더 보험’이라는 고유한 기능을 제공합니다. 베팅 중 한 쪽이 실패할 경우 고객은 무료 베팅으로 지분을 돌려받을 수 있으며 누적 베팅과 관련된 위험을 줄여 베팅 경험을 향상할 수 있습니다.
3. 카지노 무료 스핀
패디파워는 카지노 플레이어를 위해 지정한 슬롯 게임에 대해 무료 스핀 프로모션을 제공합니다. 신규 플레이어는 첫 입금 후 적격 게임에서 50회의 무료 스핀을 즐길 수 있으며, 이는 플랫폼의 카지노 섹션에 참여할 수 있는 흥미로운 방법을 제공합니다.
4. 데일리 스페셜 프로모션
패디파워는 다양한 스포츠 경기에 대한 일일 스페셜을 포함하여 프로모션을 자주 업데이트합니다. 여기에는 강화된 배당률, 특별 환급 혜택, 일반 사용자에게 베팅 경험을 신선하고 흥미롭게 유지하는 기타 기간 한정 제안이 포함될 수 있습니다.
패디파워보다 배당 높고 한국 계좌 지원되는 해외배팅업체
1XBET은 오즈포탈에서 8년 연속 피나클을 제치고 평균 98.3%라는 경이로운 배당률로 베스트 오즈 사이트 1위에 오른 글로벌 북메이커입니다.
패디파워 특유의 냄새와 판타지 배팅을 찾으시는 분들은 어쩔 수 없지만, 그게 아니신 분들은 한국 IP 자체를 차단해놓은 패디파워를 이용하기보단, 계좌이체와 가상화폐 결제가 지원되는 1XBET의 이용이 더 나을 거라 생각됩니다.
자주 묻는 질문
아래 본문에선 패디파워에 대해 신규 사용자들이 자주 묻는 질문과 이에 대한 답변을 확인하실 수 있습니다.
1. 모든 배팅을 무료로 체험해볼 수 있을까요?
가능합니다. 패디파워에선 실제 현금을 통한 배팅을 하기 전 재미로 플레이할 수 있는 가상머니 배팅이 존재합니다. 이것을 이용하시기 바랍니다.
2. 패디파워는 한국인의 가입을 받지 않나요?
패디파워는 한국 IP 방문자를 허용하지 않을 뿐, VPN으로 우회해서 이용하는 것을 막지는 않습니다. 가입 양식 국가별 선택란에 South Korea가 있는 것이 그 증거입니다.
3. 판타지 배팅의 결과는 언제 나오는 건가요?
판타지 배팅은 축구 리그와 똑같습니다. 한 시즌 동안 배팅이 P2P 형식으로 진행되며, 플레이어가 원할 시 중도 포기하고 이익금을 환전할 수 있습니다
Disclaimer : Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Our editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.