Les Casinos Canadiens Contribuent-ils Réellement A La Croissance Economique A Long Terme ?

Outre les employés directs des casinos, l'impact sur le marché du travail est indirect. Des emplois indirects sont également créés dans des secteurs tels que les technologies de l'information, la construction, l'alimentation et les boissons, la logistique, la maintenance et la publicité. Ce système économique d'interdépendance crée un effet domino qui contribue positivement aux économies locales où se trouvent des casinos. Il est intéressant de noter que la plupart des casinos investissent dans la formation et le perfectionnement de leurs employés, contribuant ainsi au développement du capital humain.