Comment le Canada lutte-t-il Contre le Jeu Problématique Et Promeut-il le Jeu Responsable ?

Connaître l'ampleur du problème

Le jeu problématique ne se résume pas à une simple perte d'argent. Il a des répercussions sur la santé mentale, les relations, le travail et même la sécurité publique. Au Canada, on estime que 2 à 3 % de la population subit une forme de préjudice lié au jeu, mais des milliers d'autres sont à risque. Bien que le jeu lui-même soit légal et réglementé dans les provinces, ces chiffres ont incité les législateurs, les chercheurs, les professionnels de la santé et les organismes communautaires à agir.