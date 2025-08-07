Combien Gagnent Réellement Les Casinos Canadiens ? Analyse Des Sources De Revenus Des Jeux D'argent

2. Jeux de table : enjeux élevés et jeu stratégique

Si les machines à sous sont les plus rentables, les jeux de table comme le blackjack, la roulette, le poker et le baccarat génèrent également d'importants revenus pour les casinos. Les jeux de table attirent généralement les joueurs de haut niveau ou de valeur, susceptibles de miser davantage. L'avantage de la maison aux jeux de table est généralement inférieur à celui des machines à sous, mais des mises plus importantes et des périodes de jeu plus longues profitent généralement au casino.