Tennis

Shanghai Masters: Arthur Rinderknech Upsets Daniil Medvedev, Sets Up Final With Cousin Vacherot

Arthur Rinderknech rallied to beat Daniil Medvedev in the Shanghai Masters on Saturday (October 11, 2025) and set up a final meeting with cousin Valentin Vacherot. A couple of hours after beating Novak Djokovic in the other semi-final, Vacherot walked back onto the court and hugged Rinderknech to help celebrate his relative's 4-6, 6-2, 6-4 comeback win over Medvedev and relish the rare moment. Sunday’s final will be the first time the cousins have played each other on the ATP circuit.