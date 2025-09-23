Football

Bayer Leverkusen 1-1 Monchengladbach, Bundesliga: Tabakovic Rescues Draw For Visitors

Haris Tabakovic scored Borussia Monchengladbach’s first Bundesliga goal of the season to earn a 1-1 draw at Bayer Leverkusen on Sunday (September 21, 2025) in the team’s first match since firing Gerardo Seoane as coach. Tabakovic equalized with a header off a corner in the second minute of stoppage time for Gladbach to get a deserved point in their first game under interim coach Eugen Polanski, previously the under-23 team coach. American midfielder Malik Tillman put Leverkusen ahead on a counterattack in the 70th, but the home team’s performance shows there is still much work to do for new coach Kasper Hjulmand. He inherited the rebuilding project from Erik ten Hag, fired after just three games in charge.