Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League Final: SPR Win Toss, Opt To Bat First

Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League Final: Toss Update
Sudur Paschim Royals have won the toss and elected to bat first against the Lumbini Lions.
Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League Final: Squads
Lumbini Lions: D Arcy Short, Dinesh Adhikari, Rohit Paudel (c), Niroshan Dickwella (wk), Sundeep Jora, JJ Smit, Dilip Nath, Ruben Trumpelmann, Sher Malla, Abhishesh Gautam, Tilak Bhandari, Aadil Khan, Durgesh Gupta, Thomas Draca, Sumit Maharjan, Bishal Patel, Sameer Ali Musalman
Sudur Paschim Royals: Mukhtar Ahmed, Binod Bhandari (wk), Sheldon Jackson, Ishan Pandey, Dipendra Singh Airee (c), Harmeet Singh, Aarif Sheikh, Scott Kuggeleijn, Milan Bohara, Hemant Dhami, Abinash Bohara, Dhruv Parashar, Dipak Bohara, Naren Saud, Dipendra Thapa, Tek Rawat, Josh Brown, Chris Lynn, Hikmat Mahara, Puneet Mehra