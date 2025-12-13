Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League Final: SPR Win Toss, Opt To Bat First

Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League Final: The Royals are playing their second consecutive final, while the Lions are eyeing a maiden crown. Follow the live cricket score and updates from the NPL match

Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League 2025 Final
Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League 2025 Final: Rohit Paudel is leading the Lions. Photo: X/Nepal Premier League
Hello and welcome to our live coverage of the Nepal Premier League 2025 final. Sudur Paschim Royals are taking on Lumbini Lions for the top prize at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur on Saturday (December 13). The Royals are playing their second successive final, while the Lions are eyeing a maiden crown. Who will win? Stay with us to find out. Follow the live cricket score and updates from the NPL match.
LIVE UPDATES

Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League Final: Toss Update

Sudur Paschim Royals have won the toss and elected to bat first against the Lumbini Lions.

Sudur Paschim Royals Vs Lumbini Lions Live Score, Nepal Premier League Final: Squads

Lumbini Lions: D Arcy Short, Dinesh Adhikari, Rohit Paudel (c), Niroshan Dickwella (wk), Sundeep Jora, JJ Smit, Dilip Nath, Ruben Trumpelmann, Sher Malla, Abhishesh Gautam, Tilak Bhandari, Aadil Khan, Durgesh Gupta, Thomas Draca, Sumit Maharjan, Bishal Patel, Sameer Ali Musalman

Sudur Paschim Royals: Mukhtar Ahmed, Binod Bhandari (wk), Sheldon Jackson, Ishan Pandey, Dipendra Singh Airee (c), Harmeet Singh, Aarif Sheikh, Scott Kuggeleijn, Milan Bohara, Hemant Dhami, Abinash Bohara, Dhruv Parashar, Dipak Bohara, Naren Saud, Dipendra Thapa, Tek Rawat, Josh Brown, Chris Lynn, Hikmat Mahara, Puneet Mehra

Published At:
