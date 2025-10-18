Cricket

SA-W Vs SL-W, ICC Women's World Cup: Proteas Women Close In On Semi-Final Spot

South Africa moved closer to the Women’s Cricket World Cup semifinals after cruising to a 10-wicket victory against Sri Lanka in a rain-affected game on Friday. Captain Laura Wolvaardt’s brisk 60 off 47 balls and Tazmin Brits’ unbeaten 55 off 42 hurtled South Africa to 125 without loss in 14.5 overs. They reached a revised target of 121 with 5.1 overs to spare and their fourth successive win. Sri Lanka opted to bat first and was 46-2 after 12 overs when rain stopped play for more than five hours. Play resumed just before the cutoff time and was reduced to 20 overs per side. Sri Lanka added 59 runs in eight overs to offer 105-7.

ICC Women's Cricket World Cup: SA Women vs SL Women
ICC Women's Cricket World Cup: SL Women vs SA Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena

South Africa's captain Laura Wolvaardt and Tazmin Brits shake hands with Sri Lankan players as they celebrate after winning the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

2/10
ICC Womens Cricket World Cup: SL Women vs SA Women
ICC Women's Cricket World Cup: SA Women vs SL Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
South Africa's captain Laura Wolvaardt, right, and Tazmin Brits celebrate after winning the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

3/10
ICC Womens Cricket World Cup 2025: SA Women vs SL Women
ICC Women's Cricket World Cup 2025: SL Women vs SA Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
South Africa's captain Laura Wolvaardt celebrates her fifty runs during during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

4/10
ICC Womens Cricket World Cup 2025: SL Women vs SA Women
ICC Women's Cricket World Cup 2025: SA Women vs SL Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
South Africa's captain Laura Wolvaardt hits a boundary during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

5/10
ICC Women’s World Cup 2025: SA Women vs SL Women
ICC Women’s World Cup 2025: SL Women vs SA Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
South Africa's Tazmin Brits plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

6/10
ICC Women’s World Cup 2025: SL Women vs SA Women
ICC Women’s World Cup 2025: SA Women vs SL Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
Sri Lanka's Vishmi Gunarathne plays a shot as South Africa's Karabo Meso watches during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

7/10
Womens Cricket WCup: SA Women vs SL Women
Women's Cricket WCup: SL Women vs SA Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
Sri Lanka's Harshitha Samarawickrama plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

8/10
Womens Cricket WCup: SL Women vs SA Women
Women's Cricket WCup: SA Women vs SL Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
Sri Lanka's Kaveesha Dilhari plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

9/10
Masabata Klaas Womens Cricket World Cup 2025: SA Women vs SL Women
Women's Cricket World Cup 2025: SL Women vs SA Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
South Africa's Masabata Klaas appeals successfully for the wicket of Sri Lanka's captain Chamari Athapaththu during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

10/10
Womens Cricket World Cup 2025: SL Women vs SA Women
Women's Cricket World Cup 2025: SA Women vs SL Women | Photo: AP/Eranga Jayawardena
Sri Lanka's Hasini Perera bowled out by South Africa's Masabata Klaas during the ICC Women's Cricket World Cup match between South Africa and Sri Lanka at Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.

