Canada Vs Oman Live Score, 2024 T20I Tri-Series: CAN In Spot Of Bother After Losing Three Quick Wickets

Welcome to the live coverage of the Canada vs Nepal, 2024 Canada T20I Tri-Series match 3 taking place at 9:30 PM IST at the Maple Leaf North-West Ground in King City, Canada on September 30, Monday. The hosts won their opening match by 14 runs against Nepal. Meanwhile Oman faced a 37-run loss to Nepal in their first game of the sereis. It is time when Canada will seek a double win at home turf while Oman will fight for their first victory
The toss has taken place, and Canada has won, opting to field first.
Canada Vs Oman Playing Teams:
Canada (Playing XI): Aaron Johnson, Navneet Dhaliwal, Dilpreet Bajwa, Nicholas Kirton(c), Shreyas Movva(w), Harsh Thaker, Saad Bin Zafar, Dillon Heyliger, Parveen Kumar, Akhil Kumar, Kaleem Sana
Oman (Playing XI): Kashyap Prajapati, Aqib Ilyas(c), Shoaib Khan, Ayaan Khan, Zeeshan Maqsood, Khalid Kail, Pratik Athavale(w), Fayyaz Butt, Kaleemullah, Rafiullah, Shakeel Ahmed
Canada Vs Oman Live Streaming:
The Canada T20I tri-series 2024 fixture will be telecast live on Willow TV in Canada & USA and on STYX Sports in the rest of the world.
Canada Vs Oman Full Squads
Canada: Aaron Johnson, Navneet Dhaliwal, Dilpreet Bajwa, Harsh Thaker, Nicholas Kirton (c), Shreyas Movva (wk), Parveen Kumar, Kaleem Sana, Saad Bin Zafar, Akhil Kumar, Ansh Patel, Pargat Singh, Dillon Heyliger, Gurbaz Bajwa, Kanwarpal Tathgur
Oman: Aqib Ilyas (captain), Hammad Mirza, Jatinder Singh, Kashyap Prajapati, Khalid Kail, Shoaib Khan, Ayaan Khan, Zeeshan Maqsood, Pratik Athavale (wicket-keeper), Bilal Khan, Fayyaz Butt, Jay Odedra, Kaleemullah, Muzahir Raza, Samay Shrivastava, Siddharth Bukkapatnam