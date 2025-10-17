Cricket

Australia Storm Into Semis With 10-Wicket Bangladesh Drubbing

Australia earned a thumping 10-wicket victory over Bangladesh in the Women’s World Cup 2025 at ACA–VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam, on Thursday, October 16. Alyssa Healy completed back-to-back centuries while her opening partner Phobe Litchfield also hit a half-century as the duo helped Australia chase down the 199-run target in just 25.1 overs. The victory confirmed Australia a place in the semifinals.