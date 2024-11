Nazar Ya!

Kya Aapke Ghar Ki Diwali Lights Abhi Bhi Chinese Hain?! | Tech-Know By Nazar Ya!

Waqt badal raha hai aur saath hi badal rahi hai Diwali ki roshni! ūüĆü Nazar Ya! ke iss video mein dekhiye kaise 'Vocal for Local' aur 'Make in India' campaigns ne Chinese lights ki jagah desi products ko diya hai naye roshni ka mauka.¬†Kya aap is Diwali eco-friendly bamboo lights ya smart LED diyas lagane ki soch rahe hain?