우리가 카지노를 이기기 위해 갖춰야 할 전략과 자세

3. 시스템 배팅이란 무엇인가요?

시스템 배팅은 플레이어가 돈을 배팅할 때 사용하는 특정 전략이나 방법론을 의미합니다. 대표적인 시스템 배팅으로는 마틴게일, 파르투, 피보나치 정도가 있습니다. 마틴게일 시스템은 패배할 때마다 베팅 금액을 두 배로 늘리는 방식으로, 이론적으로는 결국 승리할 경우 손실을 회복할 수 있지만, 자금이 고갈될 위험이 있습니다. 따라서 시스템 배팅은 장단점이 있으며, 플레이어는 자신의 스타일과 자금 상황에 맞는 방식을 선택해야 합니다.