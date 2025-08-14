넷엔트 인기 슬롯 TOP7 - 지금 바로 플레이 가능한 카지노

스타버스트는 넷엔트의 대표 슬롯 중 하나로, 우주 모험을 테마로 한 이 게임은 심플하지만 중독성 있는 재미를 자랑합니다. 스타버스트는 5개의 릴과 10개의 페이라인으로 구성되어 있습니다. 페이라인은 양방향으로 작동하여 더 많은 기회를 제공합니다. 특별한 기능으로는 와일드 심볼 확장과 무료 재스핀이 있습니다. 와일드가 나오면 해당 릴에 있는 모든 심볼이 와일드로 바뀌어 큰 승리를 가져올 수 있습니다.