Football

Brazil 3-0 Chile: Carlo Ancelotti's Side Seal Back-to-back Wins

Chelsea new boy Estêvão was on target as him alongside Lucas Paquetá and Bruno Guimaraes scored as Brazil got a 3-0 win over Chile to ascend to second place in the standings. The 18-year old Estêvão, who plays for Chelsea, scored his first goal with the national team in the 38th, Paquetá followed with a strike in the 72nd and Guimaraes added one on the 76th. Earlier, World Cup champion Argentina defeated Venezuela 3-0 with two goals by Lionel Messi and remained well clear at the top of the South American standings.

FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Brazil's coach Carlo Ancelotti
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Brazil's coach Carlo Ancelotti, center, greets players at the end of a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

2/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_1
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Chile's players react after losing 3-0 against Brazil at the end of a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

3/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Lucas Paqueta
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Brazil's Lucas Paqueta, left, is challenged by Chile's Vicente Pizarro during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

4/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Bruno Guimaraes
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Brazil's Bruno Guimaraes celebrates scoring his side's third goal against Chile during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

5/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Brazils coach
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Brazil's coach Carlo Ancelotti, left, gives instructions to his players during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

6/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Brazils Estevao
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Brazil's Estevao, center, celebrates scoring his side's opening goal against Chile during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

7/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Brazils Estevao
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Brazil's Estevao, right, scores his side's opening goal against Chile during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

8/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Chiles Ben Brereton, Marquinhos
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Chile's Ben Brereton, right, and Brazil's Marquinhos battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

9/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Chiles starting players
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Chile's starting players pose for a photo prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match against Brazil at Maracana stadium, in Rio de Janeiro.

10/10
FIFA World Cup 2026 Qualifiers CONMEBOL match Brazil Vs Chile_Brazils starting players
CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Brazil Vs Chile | Photo: AP/Bruna Prado

Brazil's starting players pose for a photo prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at Maracana stadium in Rio de Janeiro.

