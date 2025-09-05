Brazil's coach Carlo Ancelotti, center, greets players at the end of a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Chile's players react after losing 3-0 against Brazil at the end of a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Brazil's Lucas Paqueta, left, is challenged by Chile's Vicente Pizarro during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Brazil's Bruno Guimaraes celebrates scoring his side's third goal against Chile during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Brazil's coach Carlo Ancelotti, left, gives instructions to his players during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Brazil's Estevao, center, celebrates scoring his side's opening goal against Chile during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Brazil's Estevao, right, scores his side's opening goal against Chile during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Chile's Ben Brereton, right, and Brazil's Marquinhos battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro.
Chile's starting players pose for a photo prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match against Brazil at Maracana stadium, in Rio de Janeiro.
Brazil's starting players pose for a photo prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile at Maracana stadium in Rio de Janeiro.