최신 블랙잭, 바카라 용어 모음

블랙잭 용어
더블다운 : 플레이어가 처음 두 장의 카드를 받은 뒤 승산이 있다 판단하여 배팅금액을 2배로 올리는 것으로 더블다운을 할 시 한 장의 카드만 더 받을 수 있다.
소프트 핸드 : A가 포함된 카드로 1혹은 11로 계산되는 패
하드 핸드 : 1 또는 -11로 계산되는 패
펫 핸드 : -17~21까지의 핸드를 뜻함
스탠드 : 플레이어가 카드를 추가로 받지 않는 것을 뜻함
스탠드 오프 : 딜러와 플레이어가 서로 비겼을 때 사용하는 것
드로우 : 플레이어가 카드를 받기를 원할 때 사용(HIT와 같은 맥락)
푸쉬 : 플레이어와 딜러가 비겼을 경우를 뜻함
투 메니 : 21을 초과하였을 시 사용하는 것
버스트 : 투메니와 동일한 의미
스플리트 : 플레이어와 처음 두 장의 카드가 페어일 경우 따로 카드를 구별해서 사용하는 것
인슈어런스 : 딜러의 블랙잭 가능성에 대비해 플레이어가 선택할 수 있는 전술로 배팅액의 반을 인슈어런스 배팅을 하게 되면 딜러가 블랙잭을 했을 때 인슈어런스 배팅금액의 두 배를 받게 됨.
히트 : 플레이어가 카드를 받기를 원할 때 사용
홀 카드 : 앞 면의 그림이 아래로 향한 카드
슈 : 블랙잭에서 딜러가 카드를 한 장씩 꺼낼 수 있는 장치
페어 : 플레이어가 처음에 받은 두 장의 카드의 수가 동일할 경우를 페어라고 함
뱅크 롤 : 게임에 앞서 플레이어가 베팅할 예정 금액을 말함
토크 : 블랙잭 딜러에게 주는 팁
바카라 용어
내추럴 : 카드 두 장의 합이 8 또는 9일 때를 뜻함. 이럴 경우 상대의 다음패와 관련 없이 판정 승이 나온다.
바카라 : 카드 세 장의 합이 0이 되는 카드
뱅커 : 메인 바카라 게임에서 카드를 나눠주는 역할을 하는 사람, 미니 바카라에서 ‘플레이어’와 함께 배팅 종류 중 하나
타이 : 플레이어와 뱅커가 서로 비겼을 경우를 의미(타이에 배팅 시 따로 타이 배당을 획득할 수 있지만, 걸지 않을 시 적특으로 처리된다)
커미션 : 뱅커에 배팅해서 배터가 돈을 땄을 때 카지노에서 가져가는 일정 비율의 금액
크루피어 : 딜러를 칭하는 말
쯔라 : 연속적으로 플레이어 혹은 뱅커로 줄이 내려오는 형태
세컨 : 결과가 플레이어·플레이어, 뱅커·뱅커처럼 최소 두 번 이상 붙어 나오는 전형적인 그림을 말한다.
써드 : 세컨과 마찬가지로 플레이어 혹은 뱅커가 연속해서 3개 이상 붙어 나오는 그림을 말한다.
점핑 : 연속적을 게임 패턴이 플레이어 다음 뱅커 다음 플레이어..처럼 서로 번갈아가며 한 번씩 나와주는 형태를 말한다.
슈만 드 페르 : 변형된 바카라라는 뜻으로 유럽풍 바카라라고 많이 불림
딜링 : 바카라에서 딜러가 플레이어에게 카드를 나눠주는 행위
드래곤 보너스 : 사이드 벳으로 내추럴 또는 4점보다 큰 점수 차이로 이기게 될 시 배당이 지급됨
다운 카드 : 앞 면이 아래쪽으로 향한 카드
디스 카드 : 게임에 사용하기를 원하지 않는 카드를 제거하는 것
블랙잭 VS 바카라
라이브 카지노를 대표하는 업계의 투톱인 블랙잭과 바카라, 이 두 게임 중 우리에게 조금 더 유리한 것은 무엇일까요? 필자는 인슈어런스 룰이 있는 블랙잭 게임이 카지노 측에겐 바카라에 비해 불리하고, 플레이어에겐 바카라에 비해 유리하다고 생각합니다.
두 게임 모두 어느 순간 빠져버려서 자신도 모르게 판 돈을 걸고 있다고 한다면 지갑에서 돈이 빠져나가는 것은 매한가지이지만요. 육 매 그림판을 제공하고 블랙잭 인슈어런스를 제공하는 사이트가 우리에겐 필요합니다. 아래 목록은 우리에게 유리한 카지노 룰을 형성해 주는 메이저 사이트입니다.
자주 묻는 질문
1. 블랙잭과 바카라 중 어떤 게임이 더 유리한가요?
블랙잭과 바카라는 각각의 특성과 전략에 따라 다르게 평가될 수 있습니다. 블랙잭은 플레이어의 전략적 선택이 결과에 큰 영향을 미치기 때문에, 경험이 많은 플레이어에게 유리할 수 있습니다. 반면, 바카라는 운에 의존하는 요소가 강해 초보자에게 더 쉬운 접근을 제공하지만, 전략적 요소가 적어 장기적으로는 카지노 측에 유리하게 작용할 수 있습니다.
2. 블랙잭에서 인슈어런스는 언제 사용하는 것이 좋나요?
인슈어런스는 딜러가 에이스를 보여줄 때 선택할 수 있는 옵션으로, 딜러가 블랙잭을 가질 가능성이 높다고 판단될 때 사용합니다. 그러나 장기적으로 보면 인슈어런스는 플레이어에게 불리한 베팅이므로, 경험이 부족한 경우에는 사용을 피하는 것이 좋습니다. 대신, 기본 전략에 따라 플레이하는 것이 더 효과적입니다.
3. 바카라에서 커미션은 어떻게 작용하나요?
바카라에서 뱅커에 배팅하여 승리할 경우, 카지노는 승리금의 5%를 커미션으로 가져갑니다. 이는 뱅커 배팅의 수익률을 낮추는 요소로 작용하지만, 뱅커의 승률이 상대적으로 높기 때문에 여전히 많은 플레이어가 뱅커에 배팅합니다. 따라서 커미션을 고려한 배팅 전략이 필요합니다.
4. 온라인 카지노에서 안전하게 게임을 즐기려면 어떻게 해야 하나요?
온라인 카지노에서 안전하게 게임을 즐기기 위해서는 신뢰할 수 있는 라이선스를 보유한 사이트를 선택하는 것이 중요합니다. 또한, 사용자 리뷰와 평판을 확인하고, 안전한 결제 방법을 사용하는 것이 필요합니다. 개인 정보 보호를 위해 강력한 비밀번호를 설정하고, 정기적으로 계정을 모니터링하는 것도 좋은 방법입니다.
Disclaimer: Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Outlook editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.