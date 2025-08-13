최신 블랙잭, 바카라 용어 모음

내추럴 : 카드 두 장의 합이 8 또는 9일 때를 뜻함. 이럴 경우 상대의 다음패와 관련 없이 판정 승이 나온다.

바카라 : 카드 세 장의 합이 0이 되는 카드

뱅커 : 메인 바카라 게임에서 카드를 나눠주는 역할을 하는 사람, 미니 바카라에서 ‘플레이어’와 함께 배팅 종류 중 하나

타이 : 플레이어와 뱅커가 서로 비겼을 경우를 의미(타이에 배팅 시 따로 타이 배당을 획득할 수 있지만, 걸지 않을 시 적특으로 처리된다)

커미션 : 뱅커에 배팅해서 배터가 돈을 땄을 때 카지노에서 가져가는 일정 비율의 금액

크루피어 : 딜러를 칭하는 말

쯔라 : 연속적으로 플레이어 혹은 뱅커로 줄이 내려오는 형태

세컨 : 결과가 플레이어·플레이어, 뱅커·뱅커처럼 최소 두 번 이상 붙어 나오는 전형적인 그림을 말한다.

써드 : 세컨과 마찬가지로 플레이어 혹은 뱅커가 연속해서 3개 이상 붙어 나오는 그림을 말한다.

점핑 : 연속적을 게임 패턴이 플레이어 다음 뱅커 다음 플레이어..처럼 서로 번갈아가며 한 번씩 나와주는 형태를 말한다.

슈만 드 페르 : 변형된 바카라라는 뜻으로 유럽풍 바카라라고 많이 불림

딜링 : 바카라에서 딜러가 플레이어에게 카드를 나눠주는 행위

드래곤 보너스 : 사이드 벳으로 내추럴 또는 4점보다 큰 점수 차이로 이기게 될 시 배당이 지급됨

다운 카드 : 앞 면이 아래쪽으로 향한 카드