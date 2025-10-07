Tennis

Shanghai Masters 2025: Rinderknech Upsets Zverev, Medvedev Advances

Arthur Rinderknech continued his remarkable run at the Shanghai Masters, securing his second straight win over Alexander Zverev with a 4-6, 6-3, 6-2 comeback. After dropping the first set, Rinderknech dominated at the net, winning 24 of 29 points in the next two sets, while Zverev appeared fatigued in the decider. The Frenchman, now No. 49 in the PIF ATP Live Rankings, notched his career-best 23rd win of 2025 and will face Jiri Lehecka next. Elsewhere, American Tien Learner overcame Cameron Norrie 7-6(4), 6-3 to set up a clash with Daniil Medvedev, who defeated Alejandro Davidovich Fokina 6-3, 7-6(5) to reach the fourth round.