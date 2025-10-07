Tennis

Shanghai Masters 2025: Rinderknech Upsets Zverev, Medvedev Advances

Arthur Rinderknech continued his remarkable run at the Shanghai Masters, securing his second straight win over Alexander Zverev with a 4-6, 6-3, 6-2 comeback. After dropping the first set, Rinderknech dominated at the net, winning 24 of 29 points in the next two sets, while Zverev appeared fatigued in the decider. The Frenchman, now No. 49 in the PIF ATP Live Rankings, notched his career-best 23rd win of 2025 and will face Jiri Lehecka next. Elsewhere, American Tien Learner overcame Cameron Norrie 7-6(4), 6-3 to set up a clash with Daniil Medvedev, who defeated Alejandro Davidovich Fokina 6-3, 7-6(5) to reach the fourth round.

Updated on:
Shanghai Masters 2025: Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech | Photo: AP/Andy Wong

Arthur Rinderknech of France returns to Alexander Zverev of Germany during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

2/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech_2
Shanghai Masters 2025: Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech | Photo: AP/Andy Wong

Alexander Zverev of Germany reacts after losing a point to Arthur Rinderknech of France during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

3/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech_3
Shanghai Masters 2025: Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech | Photo: AP/Andy Wong

Arthur Rinderknech of France reacts after scoring a point against Alexander Zverev of Germany during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

4/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech_4
Shanghai Masters 2025: Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech | Photo: AP/Andy Wong

Alexander Zverev of Germany returns to Arthur Rinderknech of France during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

5/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech_5
Shanghai Masters 2025: Alexander Zverev Vs Arthur Rinderknech | Photo: AP/Andy Wong

Arthur Rinderknech of France plays a backhand return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

6/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev_1
Shanghai Masters 2025: Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev | Photo: AP/Andy Wong

Russia's Daniil Medvedev serves against Alejandro Davidovich Fokina of Spain during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

7/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev_2
Shanghai Masters 2025: Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev | Photo: AP/Andy Wong

Spain's Alejandro Davidovich Fokina reacts during the men's singles match against Russia's Daniil Medvedev of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

8/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev_3
Shanghai Masters 2025: Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev | Photo: AP/Andy Wong

Russia's Daniil Medvedev prepares to return a shot from Alejandro Davidovich Fokina of Spain during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

9/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev_4
Shanghai Masters 2025: Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev | Photo: AP/Andy Wong

Spain's Alejandro Davidovich Fokina plays a backhand return to Russia's Daniil Medvedev during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

10/10
Shanghai Masters tennis 2025 Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev_5
Shanghai Masters 2025: Alejandro Davidovich Fokina Vs Daniil Medvedev | Photo: AP/Andy Wong

Russia's Daniil Medvedev watches his shot as he plays against Alejandro Davidovich Fokina of Spain during the men's singles match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.

