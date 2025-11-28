Rangers Vs Braga LIVE Score, UEFA Europa League: Gers Seek First Points Against High-Flying Arsenalistas

Rangers vs Braga LIVE Score: Braga Playing XI
Starting XI: Lukas Hornicek; Victor Gomez, Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakate, Bright Arrey-Mbi; Rodrigo Zalazar Martinez, Joao Moutinho, Gorby; Gabri Martinez, Fran Navarro, Ricardo Horta (c).
Bench: Alaa Bellaarouch (gk), Tiago Sa (gk), Mario Dorgeles, Amine El Ouazzani, Gabriel Moscardo, Florian Grillitsch, Leonardo Lelo, Paulo Oliveira, Diego Rodrigues, Pau Victor, Sandro Vidigal, Vitor Carvalho.
Rangers vs Braga LIVE Score: Rangers Playing XI
Starting XI: Jack Butland; James Tavernier (c), Emmanuel Fernandez, Nasser Djiga, Maximillian Aarons; Mohammed Diomande, Connor Barron, Nicolas Raskin; Djeidi Gassama; Danilo Pereira, Chermiti.
Bench: Liam Kelly (gk), Kieran Wright (gk), Thelo Aasgaard, Calum Adamson, Oliver Antman, Lyall Cameron, Findlay Curtis, Jayden Meghoma, Bojan Miovski.
Rangers vs Braga LIVE Score: Match Details
Fixture: Rangers vs Braga, Matchday 5
Venue: Ibrox Stadium, Glasgow
Date: Thursday, November 27, 2025
Time: 1:30 AM IST (November 28)
Rangers vs Braga LIVE Score: Welcome!
We are back with another late-night football live blog covering the Europa League clash between Rangers and Braga. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.