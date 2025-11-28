Rangers Vs Braga LIVE Score, UEFA Europa League: Gers Seek First Points Against High-Flying Arsenalistas

Rangers vs Braga Live Score, UEFA Europa League 2025-26 Matchday 5. | Photo: Instagram

Welcome to the live coverage of the UEFA Europa League 2025-26 Matchday 5 fixture between Rangers and Sporting Braga at Ibrox Stadium in Glasgow on Thursday, November 27, 2025. Rangers are in deep trouble, sitting bottom of the league phase with zero points from four matches, and must win to keep their European hopes alive. Sporting Braga, meanwhile, are flying high in fifth place with nine points, having won three of their four games. The Portuguese side will look to seal qualification, while the Gers aim to finally ignite their campaign at home. Follow the live scores and updates from the Rangers vs Sporting Braga football match right here.

LIVE UPDATES

28 Nov 2025, 12:37:17 am IST Rangers vs Braga LIVE Score: Braga Playing XI Starting XI: Lukas Hornicek; Victor Gomez, Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakate, Bright Arrey-Mbi; Rodrigo Zalazar Martinez, Joao Moutinho, Gorby; Gabri Martinez, Fran Navarro, Ricardo Horta (c). Bench: Alaa Bellaarouch (gk), Tiago Sa (gk), Mario Dorgeles, Amine El Ouazzani, Gabriel Moscardo, Florian Grillitsch, Leonardo Lelo, Paulo Oliveira, Diego Rodrigues, Pau Victor, Sandro Vidigal, Vitor Carvalho.

28 Nov 2025, 12:37:17 am IST Rangers vs Braga LIVE Score: Rangers Playing XI Starting XI: Jack Butland; James Tavernier (c), Emmanuel Fernandez, Nasser Djiga, Maximillian Aarons; Mohammed Diomande, Connor Barron, Nicolas Raskin; Djeidi Gassama; Danilo Pereira, Chermiti. Bench: Liam Kelly (gk), Kieran Wright (gk), Thelo Aasgaard, Calum Adamson, Oliver Antman, Lyall Cameron, Findlay Curtis, Jayden Meghoma, Bojan Miovski. View this post on Instagram A post shared by Rangers Football Club (@rangersfc)

28 Nov 2025, 12:14:53 am IST Rangers vs Braga LIVE Score: Match Details Fixture: Rangers vs Braga, Matchday 5

Venue: Ibrox Stadium, Glasgow

Date: Thursday, November 27, 2025

Time: 1:30 AM IST (November 28)

Live Streaming/Telecast: -