Germany Vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: La Roja To Defend Title Against Die Nationalelf

Germany vs Spain Live Score, UEFA Women’s Nations League 2025 Final: Follow the play-by-play updates from the first leg match between Germany Women and Spain Women at Fritz-Walter-Stadion on November 28, 2025

Germany vs Spain live score UEFA Women’s Nations League 2025 final leg 1
Germany vs Spain Live Score, UEFA Women's Nations League 2025 Final Leg 1. | Photo: X
Welcome to the live coverage of the first leg of the UEFA Women’s Nations League 2025 final between Germany and Spain at the Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern on Friday, November 28, 2025. Holders Spain, led by Esther Gonzalez and Alexia Putellas, arrive in strong form after topping their group, while Germany, inspired by Jule Brand and Lea Schuler, aim to dethrone the champions. This clash marks the start of a two-legged battle, with the return fixture set for Tuesday in Madrid. Expect intensity as Spain look to defend their crown and Germany seek a statement win at home. Follow the live scores and updates from the Germany vs Spain football match right here.
LIVE UPDATES

Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: ESP Playing XI

Starting XI: Catalina Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (c), Mapi Leon, Olga Carmona; Aitana Bonmati, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Claudia Pina, Esther Gonzalez, Mariona Caldentey.

Bench: Adriana Nanclares (gk), Eunate Astralaga (gk), Jana Fernandez, Leila Ouahabi, Maria Mendez, Clara Serrajordi, Jennifer Hermoso, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Edna Imade, Eva Maria Navarro, Vicky Lopez.

Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: GER Playing XI

Starting XI: Ann-Katrin Berger; Giulia Gwinn (c), Janina Minge, Rebecca Knaak, Franziska Kett; Elisa Senss, Sjoeke Nusken; Selina Cerci, Jule Brand, Klara Buhl; Nicole Anyomi.

Bench: Ena Mahmutovic (gk), Stina Johannes (gk), Bibiana Schulze-Solano, Kathrin-Julia Hendrich, Sarai Linder, Laura Freigang, Lisanne Grawe, Alara Sehitler, Cora Zicai, Linda Dallmann, Shekiera Martinez.

Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: Match Details

  • Fixture: Germany Women vs Spain Women, Final Leg 1

  • Venue: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

  • Date: Friday, November 28, 2025

  • Time: 1:00 AM IST (November 29)

  • Live Streaming: -

Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: Welcome!

Hello, football fans! We are ready with a late-night football blog covering the first leg of the UEFA Women’s Nations League final between Germany and Spain. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.

Published At:
