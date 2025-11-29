Germany Vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: La Roja To Defend Title Against Die Nationalelf

Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: ESP Playing XI
Starting XI: Catalina Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (c), Mapi Leon, Olga Carmona; Aitana Bonmati, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Claudia Pina, Esther Gonzalez, Mariona Caldentey.
Bench: Adriana Nanclares (gk), Eunate Astralaga (gk), Jana Fernandez, Leila Ouahabi, Maria Mendez, Clara Serrajordi, Jennifer Hermoso, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Edna Imade, Eva Maria Navarro, Vicky Lopez.
Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: GER Playing XI
Starting XI: Ann-Katrin Berger; Giulia Gwinn (c), Janina Minge, Rebecca Knaak, Franziska Kett; Elisa Senss, Sjoeke Nusken; Selina Cerci, Jule Brand, Klara Buhl; Nicole Anyomi.
Bench: Ena Mahmutovic (gk), Stina Johannes (gk), Bibiana Schulze-Solano, Kathrin-Julia Hendrich, Sarai Linder, Laura Freigang, Lisanne Grawe, Alara Sehitler, Cora Zicai, Linda Dallmann, Shekiera Martinez.
Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: Match Details
Fixture: Germany Women vs Spain Women, Final Leg 1
Venue: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern
Date: Friday, November 28, 2025
Time: 1:00 AM IST (November 29)
Live Streaming: -
Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: Welcome!
Hello, football fans! We are ready with a late-night football blog covering the first leg of the UEFA Women’s Nations League final between Germany and Spain. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.