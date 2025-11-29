Germany Vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: La Roja To Defend Title Against Die Nationalelf

Germany vs Spain Live Score, UEFA Women's Nations League 2025 Final Leg 1. | Photo: X

Welcome to the live coverage of the first leg of the UEFA Women’s Nations League 2025 final between Germany and Spain at the Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern on Friday, November 28, 2025. Holders Spain, led by Esther Gonzalez and Alexia Putellas, arrive in strong form after topping their group, while Germany, inspired by Jule Brand and Lea Schuler, aim to dethrone the champions. This clash marks the start of a two-legged battle, with the return fixture set for Tuesday in Madrid. Expect intensity as Spain look to defend their crown and Germany seek a statement win at home. Follow the live scores and updates from the Germany vs Spain football match right here.

LIVE UPDATES

29 Nov 2025, 12:05:20 am IST Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: ESP Playing XI Starting XI: Catalina Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (c), Mapi Leon, Olga Carmona; Aitana Bonmati, Laia Aleixandri, Alexia Putellas; Claudia Pina, Esther Gonzalez, Mariona Caldentey. Bench: Adriana Nanclares (gk), Eunate Astralaga (gk), Jana Fernandez, Leila Ouahabi, Maria Mendez, Clara Serrajordi, Jennifer Hermoso, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Edna Imade, Eva Maria Navarro, Vicky Lopez. ((🔔))



X𝐈 Se acabó la espera.



Sonia Bermúdez muestra el 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 con el que España afrontará la 𝗶𝗱𝗮 de la 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹.



📺 @La1_tve#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/d8jKjJw5lA — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 28, 2025

29 Nov 2025, 12:05:01 am IST Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: GER Playing XI Starting XI: Ann-Katrin Berger; Giulia Gwinn (c), Janina Minge, Rebecca Knaak, Franziska Kett; Elisa Senss, Sjoeke Nusken; Selina Cerci, Jule Brand, Klara Buhl; Nicole Anyomi. Bench: Ena Mahmutovic (gk), Stina Johannes (gk), Bibiana Schulze-Solano, Kathrin-Julia Hendrich, Sarai Linder, Laura Freigang, Lisanne Grawe, Alara Sehitler, Cora Zicai, Linda Dallmann, Shekiera Martinez. View this post on Instagram A post shared by DFB-Frauen (@dfb_frauenteam)

28 Nov 2025, 11:21:09 pm IST Germany vs Spain LIVE Score, UEFA Women’s Nations League Final Leg 1: Match Details Fixture: Germany Women vs Spain Women, Final Leg 1

Venue: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Date: Friday, November 28, 2025

Time: 1:00 AM IST (November 29)

Live Streaming: -