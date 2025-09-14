Football

Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt, Bundesliga: Grimaldo Brace Hands First Win

Alejandro Grimaldo scored from two free kicks and Bayer Leverkusen beat in-form Eintracht Frankfurt 3-1 to record its first Bundesliga win and give coach Kasper Hjulmand a winning start to his reign on Friday. Hjulmand has led Leverkusen for only a few days after Erik ten Hag was sacked just two games into the season. The morale-boosting victory came despite Leverkusen playing the last half hour with 10 men following the dismissal of captain Robert Andrich. Teammate Ezequiel Férnandez was also sent off in stoppage time. They started fast. Grimaldo curled in a beautiful free kick with only 10 minutes on the clock.