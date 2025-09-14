Football

Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt, Bundesliga: Grimaldo Brace Hands First Win

Alejandro Grimaldo scored from two free kicks and Bayer Leverkusen beat in-form Eintracht Frankfurt 3-1 to record its first Bundesliga win and give coach Kasper Hjulmand a winning start to his reign on Friday. Hjulmand has led Leverkusen for only a few days after Erik ten Hag was sacked just two games into the season. The morale-boosting victory came despite Leverkusen playing the last half hour with 10 men following the dismissal of captain Robert Andrich. Teammate Ezequiel Férnandez was also sent off in stoppage time. They started fast. Grimaldo curled in a beautiful free kick with only 10 minutes on the clock.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Bundesliga: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt | Photo: AP/Martin Meissner

Leverkusen's players celebrate with fans after winning the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Bundesliga: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen Photo: AP/Martin Meissner

Leverkusen's head coach Kasper Hjulmand celebrates with his bench after his team scored the third goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Bundesliga Soccer: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Bundesliga Soccer: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt | Photo: AP/Martin Meissner

Frankfurt's players stand in front of their fans disappointed after losing the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Bundesliga Soccer: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga Soccer: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen Photo: AP/Martin Meissner

Leverkusen's Alex Grimaldo, right, reacts to Frankfurt's Ritsu Doan, left, after he scored his side's third goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Bundesliga Soccer Match: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Bundesliga Soccer Match: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt Photo: AP/Martin Meissner

Leverkusen's Patrik Schick celebrates after he scored his side's second goal from the penalty spot during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Bundesliga Soccer Match: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga Soccer Match: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen Photo: Federico Gambarini/dpa via AP

Leverkusen's Patrik Schick, center left, and Frankfurt's Nnamdi Collins fight for the ball during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Germany Soccer Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Germany Soccer Bundesliga: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt Photo: AP/Martin Meissner

Leverkusen's Alex Grimaldo celebrates after he scored the opening goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Germany Soccer Bundesliga: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt
Germany Soccer Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen Photo: Federico Gambarini/dpa via AP

Leverkusen's Ezequiel Fernandez, right, and Frankfurt's Nnamdi Collins fight for the ball during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

Bundesliga 2025-26: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Bundesliga 2025-26: Bayer Leverkusen Vs Eintracht Frankfurt Photo: Federico Gambarini/dpa via AP

Frankfurt's Robin Koch, left, and Arthur Theate in action during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.

