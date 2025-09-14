Leverkusen's players celebrate with fans after winning the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Leverkusen's head coach Kasper Hjulmand celebrates with his bench after his team scored the third goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Frankfurt's players stand in front of their fans disappointed after losing the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Leverkusen's Alex Grimaldo, right, reacts to Frankfurt's Ritsu Doan, left, after he scored his side's third goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Leverkusen's Patrik Schick celebrates after he scored his side's second goal from the penalty spot during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Leverkusen's Patrik Schick, center left, and Frankfurt's Nnamdi Collins fight for the ball during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Leverkusen's Alex Grimaldo celebrates after he scored the opening goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Leverkusen's Ezequiel Fernandez, right, and Frankfurt's Nnamdi Collins fight for the ball during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.
Frankfurt's Robin Koch, left, and Arthur Theate in action during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany.