Cricket

India Vs South Africa, ICC Women's World Cup 2025: Live Action In Pictures From Visakhapatnam

The ICC Women's ODI World Cup 2025 clash between India Women and South Africa Women is underway at the Dr Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium in Visakhapatnam. South Africa Women have won the toss and elected to bowl first. India, coming off dominant wins over Sri Lanka and Pakistan, aim to continue their winning run, while South Africa look to carry forward the momentum from their comeback victory against New Zealand. The Visakhapatnam pitch typically favors batters, though spinners can make an impact as the innings progresses.