India's captain Harmanpreet Kaur, right, listens as South Africa's captain Laura Wolvaardt, center, speaks to the commentator Nasser Hussain at the toss ahead of the ICC Women's Cricket World Cup match between India and South Africa at ACA-VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam.
India's Pratika Rawal plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and South Africa at ACA-VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam.
South Africa's Marizanne Kapp reacts after bowling a delivery to India's Smriti Mandhana during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and South Africa at ACA-VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam.
India's Smriti Mandhana, right, and batting partner Pratika Rawal celebrate scoring runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and South Africa at ACA-VDCA Cricket Stadium in Visakhapatnam.