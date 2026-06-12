England Vs Sri Lanka LIVE Score, Women's T20 World Cup 2026: ENG-W Take On SL-W In Tournament Opener At Edgbaston

England Vs Sri Lanka LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026 Group A Match: Catch the LIVE scores and play-by-play updates from the Women's T20 World Cup 2026 Group B match between England Women and Sri Lanka Women on Friday, June 12, at Edgbaston

Minal Tomar
Minal Tomar
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England Vs Sri Lanka LIVE Score, Womens T20 World Cup 2026 Updates
ENG-W vs SL-W LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026: England women take on Sri Lanka women in the opening fixture. ICC
Hello everyone, and welcome to the live coverage of tonight's opening fixture of the Women's T20 World Cup 2026. The first game between England and Sri Lanka is scheduled to start at 11 PM IST at Edgbaston. Ahead of the game, there's an opening ceremony planned with Emma Kingston and Zizi Strallen set to perform. England enter the game as favourites but Sri Lanka cannot be ignored, under the fruitful leadership of Chamari Athapaththu. Catch the LIVE scores and play-by-play updates from the Women's T20 World Cup 2026 Group B match between England Women and Sri Lanka Women on Friday, June 12, at Edgbaston
LIVE UPDATES

England vs Sri Lanka LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup: Streaming Info

The England vs Sri Lanka Women’s T20 World Cup 2026 match will be telecast live on the Star Sports Network in India. The match will also be available for live streaming on the JioHotstar app and website.

England vs Sri Lanka LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup Group B Match: Squads

England Women Squad: Amy Jones(w), Danni Wyatt-Hodge, Nat Sciver-Brunt(c), Heather Knight, Alice Capsey, Freya Kemp, Danielle Gibson, Charlotte Dean, Issy Wong, Sophie Ecclestone, Lauren Bell, Linsey Smith, Sophia Dunkley, Lauren Filer, Tilly Corteen-Coleman

Sri Lanka Women Squad: Chamari Athapaththu(c), Vishmi Gunaratne, Harshitha Samarawickrama, Imesha Dulani, Hansima Karunaratne, Kaushani Nuthyangana(w), Kawya Kavindi, Nilakshika Silva, Sugandika Kumari, Kavisha Dilhari, Mithali Ayodhya, Hasini Perera, Nimasha Meepage, Chethana Vimukthi, Malki Madara

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