England Vs Sri Lanka LIVE Score, Women's T20 World Cup 2026: ENG-W Take On SL-W In Tournament Opener At Edgbaston

England vs Sri Lanka LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup: Streaming Info
The England vs Sri Lanka Women’s T20 World Cup 2026 match will be telecast live on the Star Sports Network in India. The match will also be available for live streaming on the JioHotstar app and website.
England vs Sri Lanka LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup Group B Match: Squads
England Women Squad: Amy Jones(w), Danni Wyatt-Hodge, Nat Sciver-Brunt(c), Heather Knight, Alice Capsey, Freya Kemp, Danielle Gibson, Charlotte Dean, Issy Wong, Sophie Ecclestone, Lauren Bell, Linsey Smith, Sophia Dunkley, Lauren Filer, Tilly Corteen-Coleman
Sri Lanka Women Squad: Chamari Athapaththu(c), Vishmi Gunaratne, Harshitha Samarawickrama, Imesha Dulani, Hansima Karunaratne, Kaushani Nuthyangana(w), Kawya Kavindi, Nilakshika Silva, Sugandika Kumari, Kavisha Dilhari, Mithali Ayodhya, Hasini Perera, Nimasha Meepage, Chethana Vimukthi, Malki Madara