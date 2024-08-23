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PAK Vs BAN 1st Test Day 2: Mohammad Rizwan, Saud Shakeel Hit Hundreds To Help Pakistan Take Control - In Pics

Wicketkeeper-batter Mohammad Rizwan and vice-captain Saud Shakeel smashed centuries as Pakistan piled up 448-6 declared to put the hosts in control of the first test against Bangladesh on Thursday. Rizwan hit a career-best 171 not out off 239 balls and left-hander Shakeel continued his imperious form in red-ball cricket with 141 runs off 261 before Pakistan declared late on the second day. Bangladesh openers Shadman Islam and Zakir Hasan negotiated the last hour against the pace of Shaheen Shah Afridi and Naseem Shah as they took the visitors to a cautious 27-0 at stumps after 12 overs, still trailing by 421 runs

Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Bangladesh's Zakir Hasan follows the ball after playing a shot for boundary against Pakistan | Photo: AP/Anjum Naveed

Bangladesh's Zakir Hasan follows the ball after playing a shot for boundary during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Bangladeshs Shadman Islam plays a shot against Pakistan
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Bangladesh's Shadman Islam plays a shot against Pakistan | Photo: AP/Anjum Naveed

Bangladesh's Shadman Islam plays a shot during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan fans cheer during the match
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan fans cheer during the match | Photo: AP/Anjum Naveed

Fans cheer during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistans Shaheen Shah Afridi bats against Bangladesh
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan's Shaheen Shah Afridi bats against Bangladesh | Photo: AP/Anjum Naveed

Pakistan's Shaheen Shah Afridi bats during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Bangladeshs players celebrate wicket of Saud Shakeel
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Bangladesh's players celebrate wicket of Saud Shakeel | Photo: AP/Anjum Naveed

Bangladesh's Litton Das, second right, celebrates with teammates after stump out to Pakistan Saud Shakeel during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan Saud Shakeel reacts as he walks off the field after his dismissal
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan Saud Shakeel reacts as he walks off the field after his dismissal | Photo: AP/Anjum Naveed

Pakistan Saud Shakeel reacts as he walks off the field after his dismissal during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistans Mohammad Rizwan prays after scoring century
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan's Mohammad Rizwan prays after scoring century | Photo: AP/Anjum Naveed

Pakistan's Mohammad Rizwan prays after scoring century during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: akistans Saud Shakeel celebrates after scoring century against Bangladesh
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: akistan's Saud Shakeel celebrates after scoring century against Bangladesh | Photo: AP/Anjum Naveed

Pakistan's Saud Shakeel celebrates after scoring century during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistans Mohammad Rizwan plays a shot against Bangladesh
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan's Mohammad Rizwan plays a shot against Bangladesh | Photo: AP/Anjum Naveed

Pakistan's Mohammad Rizwan plays a shot during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistans Saud Shakeel plays a shot against Bangladesh
Pakistan vs Bangladesh 1st Test Day 2: Pakistan's Saud Shakeel plays a shot against Bangladesh | Photo: AP/Anjum Naveed

Pakistan's Saud Shakeel plays a shot during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.

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