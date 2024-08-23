PAK Vs BAN 1st Test Day 2: Mohammad Rizwan, Saud Shakeel Hit Hundreds To Help Pakistan Take Control - In Pics

Bangladesh's Zakir Hasan follows the ball after playing a shot for boundary during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Bangladesh's Shadman Islam plays a shot during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Fans cheer during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Pakistan's Shaheen Shah Afridi bats during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Bangladesh's Litton Das, second right, celebrates with teammates after stump out to Pakistan Saud Shakeel during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Pakistan Saud Shakeel reacts as he walks off the field after his dismissal during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Pakistan's Mohammad Rizwan prays after scoring century during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Pakistan's Saud Shakeel celebrates after scoring century during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Pakistan's Mohammad Rizwan plays a shot during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.
Pakistan's Saud Shakeel plays a shot during the second day of first cricket test match between Pakistan and Bangladesh, in Rawalpindi, Pakistan.