Octroi De licences Pour les Jeux De Hasard Au Canada : Qui Est Vraiment Responsable?

Le Canada possède une industrie du jeu florissante, qui s'étend des casinos terrestres aux loteries, en passant par les sites en ligne. Cependant, peu visibles sont les nombreux fournisseurs de licences et les conditions juridiques qui maintiennent le jeu en coulisses. Ces organismes de réglementation veillent à l'efficacité et à l'éthique du secteur du jeu. Si vous vous êtes déjà demandé qui réglemente les jeux de hasard au Canada, ou quel est le système en place, cet article vous présentera le système de licences, le modèle provincial et le rôle de la législation canadienne sur les jeux de hasard dans l'évolution de l'industrie.

Un cadre provincial : pourquoi les lois canadiennes sur les jeux de hasard sont uniques

Bien que dans d'autres pays, les jeux de hasard soient réglementés par une loi fédérale unique, ce n'est pas le cas au Canada. Le pays compte dix provinces et trois territoires, chacun étant responsable de la réglementation des jeux de hasard sur son territoire. Il n'existe donc pas de règlement à proprement parler : la législation canadienne sur les jeux de hasard est provinciale et non fédérale.

Bien que le Code criminel du Canada interdise techniquement les jeux de hasard, son article 207 autorise les provinces à exploiter et à réglementer les loteries et les jeux de hasard. Cette loi habilite les gouvernements provinciaux à délivrer des licences et à autoriser les activités de jeu, créant ainsi une multitude d'organismes de réglementation différents à travers le pays.

Principales autorités provinciales de délivrance de permis au Canada

La réglementation étant provinciale, se renseigner sur la réglementation des jeux de hasard au Canada implique de se renseigner sur les différents organismes qui exigent une licence. Chacun a sa propre compétence, ses propres priorités et ses propres méthodes de contrôle de la conformité.

Ontario : Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO)

Le secteur des jeux de hasard en Ontario est supervisé par la CAJO. Cet organisme réglemente tous les secteurs, des casinos et machines à sous aux jeux en ligne et aux jeux de bienfaisance. La CAJO collabore étroitement avec iGaming Ontario (iGO), une filiale créée pour réglementer le marché des jeux en ligne de l'Ontario. L'Ontario ayant ouvert le premier marché concurrentiel des jeux en ligne au Canada en avril 2022, la CAJO a donné l'exemple en matière d'innovation et de protection des joueurs.

Colombie-Britannique : Direction des politiques et de l’application des lois sur les jeux de hasard (GPEB)

En Colombie-Britannique, le GPEB supervise les activités de jeu. Il élabore les politiques, réglemente et applique la législation sur les jeux de hasard. La British Columbia Lottery Corporation (BCLC), un organisme de la Couronne, offre des services de jeu, mais est supervisée par le GPEB afin de surveiller les abus de pouvoir.

Le Québec octroie ses licences à deux entités. La majorité des activités de jeu de la province, comme les casinos et les sites de jeux en ligne, sont gérées par Loto-Québec. La Régie des alcools et des jeux de hasard (RACJ), quant à elle, veille à ce que tous les jeux soient pratiqués conformément à la loi, de manière transparente et équitable. Cette double structure assure l'efficacité des opérations et la surveillance exercée par les organismes de réglementation.

Alberta : Commission des jeux, des alcools et du cannabis de l'Alberta (AGLC)

L'AGLC supervise les jeux de hasard, l'alcool et le cannabis en Alberta. Elle délivre des licences aux centres de jeux, délivre des permis de jeux de bienfaisance et gère PlayAlberta, le site de jeux en ligne agréé de la province. L'approche de l'Alberta allie protection des consommateurs, responsabilité sociale et revenus.

Les jeux d'argent en ligne et la zone grise juridique du Canada

L'essor des sites Internet a soulevé de nouveaux enjeux concernant la législation canadienne sur les jeux, notamment l'octroi de licences et la réglementation des opérateurs en ligne étrangers s'adressant aux joueurs canadiens. Bien que les gouvernements provinciaux délivrent des licences et réglementent les jeux en ligne nationaux, les opérateurs étrangers peuvent offrir aux consommateurs canadiens une présence sans territoire canadien.

Techniquement, ces sites étrangers évoluent dans un vide juridique. Ils ne sont agréés par aucune autorité canadienne, mais ne sont pas non plus explicitement interdits. Des provinces comme l'Ontario s'efforcent désormais de combler ces lacunes en accordant des licences à des opérateurs en ligne privés, sous réserve des normes réglementaires canadiennes. Ce changement est important pour la protection des joueurs et les mesures en faveur du jeu responsable.

Protection des joueurs et jeu responsable

L'un des rôles les plus importants des autorités de délivrance de licences au Canada est de garantir que le jeu constitue un moyen de divertissement honnête et sûr. Les organismes de réglementation imposent aux exploitants les normes suivantes :

Proposer des cotes ouvertes et des jeux honnêtes

Mettre en œuvre des mécanismes de jeu responsable

Identifier et limiter l'accès des mineurs

Identifier et exclure le blanchiment d'argent ou la criminalité

Chaque organisme d'octroi de licences exige nécessairement des opérateurs qu'ils intègrent des éléments tels que des limites de dépôt, des programmes d'auto-exclusion et des systèmes de surveillance du comportement des joueurs. Il ne s'agit pas de contrôler les recettes, mais de garantir une culture de jeu sécuritaire. Le bien-être public est au cœur de nos préoccupations Loi canadienne sur les jeux de hasard, le jeu responsable est donc une obligation légale et morale. Exigences en matière de licences pour les opérateurs

Obtenir une licence de jeu au Canada n'est pas chose aisée, et c'est bien là l'objectif. Les gouvernements provinciaux exigent une vérification rigoureuse des antécédents, des rapports financiers, des approbations pour les tests de jeux et des audits de conformité réguliers. Ce système de vérification n'accueille que les joueurs légitimes et qualifiés sur le marché.

Par exemple, en Ontario, les candidats sont soumis à des tests rigoureux de la CAJO et se conforment aux normes opérationnelles établies par Jeux en ligne Ontario. De même, d'autres provinces exercent un contrôle strict sur les personnes qu'elles souhaitent autoriser à exercer leurs activités sur leur territoire, afin de protéger les clients et l'intégrité du système.

Application et sanctions

Les organismes de délivrance de licences disposent également d'un solide pouvoir de contrôle. Si l'exploitant ne respecte pas ces normes, sa licence peut être suspendue, voire annulée. Dans certaines juridictions, les autorités de régulation sont habilitées à imposer des sanctions financières ou à saisir la justice.

Outre l'application effective de la loi, ces organismes de réglementation ont tendance à mettre en œuvre des programmes d'éducation du public qui alertent les citoyens sur les risques liés au jeu et sur les signes de dépendance. Ce double mandat de réglementation et d'information du public confère aux autorités canadiennes de délivrance des permis un champ d'action exceptionnellement vaste.

Conclusion : Naviguer dans le paysage du jeu au Canada

Découvrir qui réglemente les jeux de hasard au Canada est un exercice qui révèle un système décentralisé, mais robuste, chargé de trouver un équilibre entre accès, divertissement et protection des consommateurs. Que vous soyez joueur ou exploitant, naviguer dans ce système exige une connaissance des autorités provinciales compétentes en matière de licences et une compréhension des lois canadiennes relatives aux jeux de hasard.

Alors que l'industrie elle-même continue d'évoluer, notamment avec l'essor des jeux de hasard en ligne, les organismes de réglementation s'adaptent pour relever les nouveaux défis. Bien que la structure puisse paraître excessivement complexe, elle témoigne de l'engagement du Canada à faire du jeu un secteur sûr, équitable et bien géré pour tous.