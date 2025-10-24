Football

LDU Quito 3-0 Palmeiras, Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: Dominant First-Half Display Seals Win For Ecuadorians

LDU Quito sealed a commanding 3-0 win over Palmeiras in the first leg of the Copa Libertadores 2025 semi-final at Estadio Rodrigo Paz Delgado in Quito on Thursday, October 23. The hosts used the home momentum and altitude to devastating effect, scoring thrice in the first half. Gabriel Villamil opened the scoring in the 16th minute and added his second in stoppage time, while Lisandro Alzugaray converted a 27th-minute penalty after a handball by Palmeiras. Despite improving in the second half, the Brazilian side could not pull a goal back and will have it all to fight for in the second leg in Sao Paulo.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Agustin Giay
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa

Agustin Giay, left, and Piquerez of Brazil's Palmeiras leave the pitch after losing to Ecuador's Liga Deportiva Universitaria during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Ramon Sosa
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Ramon Sosa of Brazil's Palmeiras, front, and Leonel Quinonez of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria compete for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Jose Manuel Lopez
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Jose Manuel Lopez of Brazil's Palmeiras, right, and Richard Mina of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria vie for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Piquerez
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Piquerez of Brazil's Palmeiras, right, and Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria vie for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Bryan Ramirez
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Agustin Giay of Brazil's Palmeiras, back, and Bryan Ramirez of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria fight for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Jose Manuel Lopez
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Jose Manuel Lopez of Brazil's Palmeiras, right, challenges Kevin Minda of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Gabriel Villamil
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria, left, celebrates scoring his side's third goal against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Lisandro Alzugaray
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Lisandro Alzugaray of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria celebrates scoring his side's second goal, from the penalty spot, against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Gabriel Villamil
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria, center, celebrates scoring his side's opening goal against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

Ecuador Brazil Soccer Copa Libertadores Semi-Final LDU Quito Vs Palmeiras Leg 1_Gabriel Villamil
Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: LDU Quito Vs Palmeiras | Photo: AP/Dolores Ochoa
Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria celebrates scoring his side's opening goal against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.

