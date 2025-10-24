LDU Quito 3-0 Palmeiras, Copa Libertadores 2025 Semi-Final Leg 1: Dominant First-Half Display Seals Win For Ecuadorians

Agustin Giay, left, and Piquerez of Brazil's Palmeiras leave the pitch after losing to Ecuador's Liga Deportiva Universitaria during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Ramon Sosa of Brazil's Palmeiras, front, and Leonel Quinonez of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria compete for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Jose Manuel Lopez of Brazil's Palmeiras, right, and Richard Mina of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria vie for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Piquerez of Brazil's Palmeiras, right, and Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria vie for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Agustin Giay of Brazil's Palmeiras, back, and Bryan Ramirez of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria fight for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Jose Manuel Lopez of Brazil's Palmeiras, right, challenges Kevin Minda of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria, left, celebrates scoring his side's third goal against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Lisandro Alzugaray of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria celebrates scoring his side's second goal, from the penalty spot, against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria, center, celebrates scoring his side's opening goal against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.
Gabriel Villamil of Ecuador's Liga Deportiva Universitaria celebrates scoring his side's opening goal against Brazil's Palmeiras during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Quito, Ecuador.