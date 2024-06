Immediate Evista Avis 2024 | Légitime ? - Site officiel mis à jour

Étape 1 - Processus d'enregistrement de compte

La première étape consiste à accéder au Immediate Evista compte de trading et terminer le processus d’inscription. Pour une inscription fluide, vous devez fournir des informations de base telles que votre nom, votre identifiant de messagerie, votre numéro de téléphone, votre lieu de résidence, un mot de passe fort, etc. Après avoir rempli tous les détails, soumettez le formulaire et attendez la vérification.

Étape 2- Processus de vérification

Le processus de vérification sur le Immediate Evista La plateforme implique une analyse détaillée des informations fournies. Ce processus sera également effectué par appel téléphonique. Une fois la vérification réussie, un e-mail sera envoyé à votre identifiant de messagerie. Ouvrez cet e-mail et appuyez sur le lien pour accéder au site officiel de Immediate Evista.

Étape 3- Déposer des fonds

Une fois la vérification terminée, votre Immediate Evista le compte sera prêt pour le trading en direct. Pour commencer à négocier n’importe quel actif sur la plateforme, vous devez déposer un montant minimum de 250 $. Il s’agit du capital nécessaire pour exécuter les ordres et négocier efficacement. Avec le temps, vous pouvez augmenter le capital et réaliser plus de bénéfices. Notez qu'il n'y a aucun frais pour déposer des fonds dans votre Immediate Evista compte.

Étape 4 – Commencez le trading en direct

Après avoir déposé des fonds, vous pouvez commencer à négocier différents actifs, notamment des crypto-monnaies, des actions, des CFD, etc. Tout d'abord, ajustez les paramètres et autres paramètres en fonction de vos besoins de trading et de la situation du marché. Ensuite, vous pouvez opter pour le mode manuel ou automatisé en fonction de vos connaissances en trading. Les débutants peuvent choisir le mode entièrement automatisé tandis que les experts peuvent opter pour le mode manuel.

Inscrivez-vous sur Immediate Evista