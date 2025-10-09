Football

Man United Vs Valerenga, UEFA Women's CL: Le Tissier Penalty Gives Red Devils Opening Win

Manchester United began their maiden Women’s Champions League campaign with a hard-fought 1-0 win over Valerenga at Leigh Sports Village, thanks to Maya Le Tissier’s first-half penalty. United dominated proceedings from the outset, with Melvine Malard, Elisabeth Terland and Hinata Miyazawa all coming close before Le Tissier calmly converted from the spot after a handball by Arna Eiríksdottir. Despite their wastefulness in front of goal, Marc Skinner’s side controlled the game and held firm late on to secure a deserved victory in their opening league-phase fixture.

UEFA Women's Champions League 2025-26 Manchester United Women Vs Valerenga Women_ Jess Park
Women's Champions League 2025-26: Manchester United Vs Valerenga | Photo: Martin Rickett/PA via AP

Manchester United's Jess Park, center, battles with Valerenga's Ylinn Tennebo, left, and Olaug Tvedten during a Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village in Manchester, England.

2/7
UEFA Womens Champions League 2025-26 Manchester United Women Vs Valerenga Women_Naina Inauen
Women's Champions League 2025-26: Manchester United Vs Valerenga | Photo: Martin Rickett/PA via AP

Manchester United's Jess Park, right, is fouled by Valerenga's Naina Inauen during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.

3/7
UEFA Womens Champions League 2025-26 Manchester United Women Vs Valerenga Women_Melvine Malard
Women's Champions League 2025-26: Manchester United Vs Valerenga | Photo: Martin Rickett/PA via AP

Manchester United's Melvine Malard, left, and Valerenga's Michaela Kovacs in action during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.

4/7
UEFA Womens Champions League 2025-26 Manchester United Women Vs Valerenga Women_Maya Le Tissier
Women's Champions League 2025-26: Manchester United Vs Valerenga | Photo: Martin Rickett/PA via AP

Manchester United's Maya Le Tissier celebrates scoring during their Women's Champions League soccer match against Valerenga at Leigh Sports Village, Manchester, England.

5/7
UEFA Womens Champions League 2025-26 Manchester United Women Vs Valerenga Women_Melvine Malard
Women's Champions League 2025-26: Manchester United Vs Valerenga | Photo: Martin Rickett/PA via AP

Manchester United's Melvine Malard, center, battles with Valerenga's Michaela Kovacs, left, and Sara Iren Lindbak Horte during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.

6/7
UEFA Womens Champions League 2025-26 Manchester United Women Vs Valerenga Women_Melvine Malard
Women's Champions League 2025-26: Manchester United Vs Valerenga | Photo: Martin Rickett/PA via AP

Manchester United's Melvine Malard, center, battles with Valerenga's Ylinn Tennebo, left, and Eline Hegg during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.

7/7
UEFA Womens Champions League 2025-26 Manchester United Women Vs Valerenga Women_Elisabeth Terland
Women's Champions League 2025-26: Manchester United Vs Valerenga | Photo: Martin Rickett/PA via AP

Manchester United's Elisabeth Terland, center, heads at goal during their Women's Champions League soccer match against Valerenga at Leigh Sports Village, Manchester, England.

