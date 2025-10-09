Manchester United's Jess Park, center, battles with Valerenga's Ylinn Tennebo, left, and Olaug Tvedten during a Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village in Manchester, England.
Manchester United's Jess Park, right, is fouled by Valerenga's Naina Inauen during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.
Manchester United's Melvine Malard, left, and Valerenga's Michaela Kovacs in action during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.
Manchester United's Maya Le Tissier celebrates scoring during their Women's Champions League soccer match against Valerenga at Leigh Sports Village, Manchester, England.
Manchester United's Melvine Malard, center, battles with Valerenga's Michaela Kovacs, left, and Sara Iren Lindbak Horte during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.
Manchester United's Melvine Malard, center, battles with Valerenga's Ylinn Tennebo, left, and Eline Hegg during their Women's Champions League soccer match at Leigh Sports Village, Manchester, England.
Manchester United's Elisabeth Terland, center, heads at goal during their Women's Champions League soccer match against Valerenga at Leigh Sports Village, Manchester, England.