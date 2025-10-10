India U23 Vs Indonesia U23 Live Score, Friendly: Starting XIs
India U23 Vs Indonesia U23 Live Score, Friendly: Schedule
October 10: Indonesia vs India (18:30 IST)
October 13: Indonesia vs India (18:30 IST)
Venue: Gelora Bung Karno Madya Stadium, Jakarta
India U23 Vs Indonesia U23 Live Score, Friendly: Streaming Info
When and where will India U23 vs Indonesia U23, friendly 1 be played?
India U23 vs Indonesia U23, friendly 1 will be played at the Gelora Bung Karno Madya Stadium in Jakarta on Friday, October 10, 2025 at 6:30pm IST.
Where will the India U23 vs Indonesia U23, friendly 1 be telecast and live streamed?
The India U23 vs Indonesia U23, friendly 1 will be live streamed on the FanCode app and website in India. It will not be telecast on any TV channel in the country.