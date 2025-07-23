Venus Williams waves to the crowd as she celebrates her win over Peyton Stearns during a match at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Venus Williams speaks during an interview after her win over Peyton Stearns after a match at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Venus Williams celebrates her win over Peyton Stearns during a match at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Peyton Stearns returns the ball against Venus Williams during a match at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Peyton Stearns reacts during a match against Venus Williams at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Venus Williams returns the ball against Peyton Stearns during a match at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Peyton Stearns returns the ball against Venus Williams during a match at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Peyton Stearns returns the ball against Venus Williams during a match at the Citi Open tennis tournament in Washington.
Venus Williams walks on the court before a match against Peyton Stearns at the Citi Open tennis tournament in Washington.