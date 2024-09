Nazar Ya!

Why Have Heart Attacks Increased Among Indian Youth!?

Aaj kal ke young Indians sochte hain ki heart attack sirf old people problem hai, lekin sachai yeh hai ki yeh bimari ab 17 saal ke bachon tak pahuch gayi hai! India mein 50% heart attacks 50 saal se kam umar ke logon mein ho rahe hain. Nazar Ya! ki iss episode mein, hum discuss karenge heart attack aur cardiac arrest ke beech ka farq, aur unke peeche ke reasons jaise genetics, stress, unhealthy diet, air pollution, aur COVID-19. Heart health ka dhyaan kaise rakhein aur apni zindagi kaise bachayein, yeh bhi jaanein. Stay tuned for this essential heart health discussion!