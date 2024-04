Pro:

Bonus benvenuto 2 depositi, fino a 1.500€;

Rollover 30x;

Bonus crypto fino a 1.000€;

Più di 6.000 giochi;

Accetta moltissime criptovalute.

Contro:

Live chat solo in lingua inglese;

Colori troppo scuri.

Al termine della nostra top 5 abbiamo messo MyStake, uno dei più importanti casinò online non AAMS del gruppo Santeda International B.V. di Curacao.

Se hai scelto l’auto esclusione AAMS dal gioco a distanza, e stai attendendo che scadono i termini, questo casinò rappresenta una buona opzione, soprattutto se ami i crypto casino.

Bonus e promozioni

Il bonus di benvenuto di questo casinò online mette sul piatto per tutti i nuovi utenti:

Con versamenti di 20€-200€, il 150% del tuo primo deposito fino a 300€;

Con versamenti da 201€ in su, il 100% del tuo primo deposito, fino a 1.000€;

Il 100% del secondo versamento, fino a 500€.

Il rollover è di 30x (deposito + bonus).

Se i giocatori decidono di versare il primo deposito in crypto, potranno avere il 170% in più, fino a 1.000€, con il medesimo rollover.

Palinsesto giochi

Nel catalogo del casinò online in questione, i giocatori autoesclusi avranno la possibilità di scegliere tra più di 6.000 titoli, tra slot machine online, tavoli da gioco e tavoli live.

Così, i giocatori che apriranno un conto di gioco avranno modo di divertirsi coi grandi successi del settore, come Gonzo’s Quest, Book of Dead ed i suoi seguiti, Sweet Bonanza e molto altro.

I tavoli da gioco, poi, offrono una grandissima varietà, con oltre 60 versioni di roulette, come Platinum Roulette, French Roulette e Gold Roulette. I giocatori potranno anche provare uno dei più di 50 tavoli di blackjack, e 15 di baccarat.

Evolution, Ezugi e Pragmatic Play, infine, forniscono interamente il casinò live, per cui i giocatori potranno sperimentare questa modalità con i giochi più qualitativi del mercato.

Metodologie di pagamento

Tutti i giocatori con conti di gioco attivi potranno ricaricare e prelevare con:

Visa, Mastercard, JCB e Diners Club;

Neteller e Skrill;

Paysafecard;

Qiwi, Pay Cp, ecoPayz, e MiFinity;

Jeton, Pix e Interac;

AstroPay;

WebMoney;

Moltissime criptovalute



Giudizio finale 4.5/5

Iscrizione nei casinò non AAMS (ADM)

Se non intendi aspettare il termine della revoca autoesclusione AAMS, o sei ancora nel registro degli autoesclusi ma ti senti guarito, puoi iscriverti ad uno dei casinò senza licenza ADM.

Ecco come fare su Gxmble, il nostro primo in classifica.

Primo passo: Entrare sul sito web

Accedi al sito di Gxmble;

Fai clic sul tasto “Registrati”.

Secondo passo: Dati personali

Scrivi nome, cognome ed indirizzo email;

Digita il tuo numero di telefono;

Inventa una password che rispetti gli standard di sicurezza;

Dalla lista di Paesi, seleziona “Italia”;

Clicca su “Registrati”.

Terzo Passo: Login e primo deposito

Conferma la tua mail e torna sul sito;

Effettua il login con le tue credenziali;

Vai all’area di pagamento e seleziona una metodologia di pagamento accettata;

Inserisci tutti i dati necessari e conferma la transazione;

Ricevi il bonus e inizia a salutare l’autoesclusione AAMS!

Come si sceglie un casinò per la revoca autoesclusione AAMS

Nella scelta dei migliori casinò online concessionario ADM, la sicurezza, un palinsesto d’eccezione, ed un bonus di benvenuto ricco sono un must.

Ciò è particolarmente vero quando hai inviato una richiesta per rimuovere l’autoesclusione AAMS.

Perciò i giocatori dovrebbero orientarsi verso quei casino online che tutelano il gioco responsabile, ed impediscono il gioco a distanza ai minori di 18 anni.

Se si vuole tornare a giocare, infatti, è importante che l’ambiente di gioco sia sicuro e controllato, per cui è bene assicurarsi che il casino in questione possieda una qualche licenza internazionale.

Il possesso di una licenza ci assicura che le top app casino sono sottoposti a dei controlli, anche se non quelli stringenti dell’AAMS (oggi ADM).

Il casinò senza licenza ADM che più di tutti rispetta queste indicazioni è Gxmble, che infatti abbiamo inserito al primo posto. Si tratta di un’opzione adatta a tutti quei giocatori che vogliono tornare a giocare, o stanno attendendo la fine del periodo di autoesclusione.

Rimuovere autoesclusione AAMS FAQ

Come rimuovere l’autoesclusione AAMS?

Se vuoi rimuovere l’autoesclusione AAMS, devi attendere che termini almeno il periodo di autoesclusione minimo, poi compilare l’apposito modulo sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM).

Come riattivare un conto di gioco dopo l’autoesclusione AAMS?

Se vuoi riattivare un conto di gioco dopo l‘autoesclusione AAMS, devi contattare il servizio di assistenza clienti del casinò specifico, dato che opera come una sospensione del conto di gioco.

Quanto ci vuole per la revoca autoesclusione AAMS?

Per la revoca autoesclusione AAMS ci vogliono almeno 6 mesi, in caso si sia optato per l’auto esclusione permanente. Subito dopo la richiesta di revoca, c’è 1 settimana di “periodo di riflessione”.

Passata la settimana, è possibile riattivare il conto di gioco.

È sicuro giocare nei casino senza autoesclusione AAMS?

Certamente, è sicuro giocare nei casinò senza auto esclusione AAMS (ADM), basta adottare le norme del gioco responsabile, e non esagerare col gioco d’azzardo.

Conclusione sulla revoca autoesclusione AAMS

Eccoci al termine della nostra guida sulla revoca autoesclusione AAMS (ADM). Ti abbiamo spiegato cos’è e come si rimuove l'autoesclusione AAMS, e come fare ad aggirare il periodo di autoesclusione minima.

A nostro modo di vedere, il modo migliore per ovviare al blocco è aprire nuovi conti di gioco su siti non concessionari di licenza ADM.

Tra questi, il miglior casinò è senza dubbio Gxmble, che propone un bonus di benvenuto molto importante, ed un palinsesto esteso e di qualità.

Considera però, che tutti gli altri casinò che ti abbiamo consigliato per tornare a giocare dopo un blocco sono di qualità, per cui puoi anche provarli tutti.

Devi però effettuare un gioco responsabile,perché è l’unico modo in cui un giocatore può divertirsi costantemente nel mondo del gioco di azzardo.

Buona fortuna e buon divertimento!

