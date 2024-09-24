United Arab Emirates Vs United States, ICC CWC League 2 Toss Update: UAE Field First In Windhoek - Check Playing XIs

United Arab Emirates have won the toss and elected to field first against the United States in match 33 of the ICC Men's Cricket World Cup League 2 on Tuesday, September 24, at the United Cricket Club Ground in Windhoek. (More Cricket News)
USA Vs UAE Playing XIs:
USA: Smit Patel, Andries Gous, Monank Patel(c)(wk), Saiteja Mukkamalla, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Shadley van Schalkwyk, Jasdeep Singh, Nosthush Kenjige, Yasir Mohammad, Saurabh Netravalkar
UAE: Muhammad Waseem(c), Aryansh Sharma(wk), Vishnu Sukumaran, Asif Khan, Rahul Chopra, Basil Hameed, Ali Naseer, Aayan Khan, Rahul Bhatia, Junaid Siddique, Omid Rahman
USA Vs UAE Squads:
UAE: Muhammad Waseem, Aayan Afzal Khan, Alishan Sharafu, Asif Khan, Basil Hameed, Junaid Siddique, Muhammad Zuhaib, Omid Rahman, Rahul, Rahul Bhatia, Raja Akif, Sanchit Sharma, Tanish Suri, Vriitya Aravind and Zahoor Khan
The United Arab Emirates Vs United States, Match 33 of the ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 will be available for live streaming on the FanCode app and website in India.