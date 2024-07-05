TOP 25 Private Fashion Design Institutes

|RANK 2024
|TOP 25 PRIVATE INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES
|GOVERNANCE & ADMISSIONS
|DIVERSITY & OUTREACH
|TOTAL SCORE
|
|
|200
|250
|250
|150
|150
|1000
|1
|PEARL ACADEMY, NEW DELHI
|159.4
|189.52
|236.99
|107.98
|107.87
|801.75
|2
|PEARL ACADEMY, JAIPUR
|164.7
|142.34
|220.31
|119.18
|93.9
|740.44
|3
|SCHOOL OF ARTS & DESIGN, WOXSEN UNIVERSITY, HYDERABAD
|174.95
|93.39
|217.22
|114.5
|92.54
|692.6
|4
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DESIGN, PUNE
|138.29
|135.78
|242.71
|96.18
|69.96
|682.93
|5
|AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, NOIDA
|147.41
|162.83
|205.42
|74.06
|84.87
|674.58
|6
|JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BANGALORE
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|159.95
|201.92
|114.1
|64.97
|662.38
|7
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|DEPARTMENT OF DESIGN, MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, UDUPI
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|PEARL ACADEMY, BANGALORE
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|AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, LUCKNOW
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|CHITKARA DESIGN SCHOOL UNIVERSITY, RAJPURA
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|J.D.BIRLA INSTITUTE, KOLKATA
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|VOGUE INSTITUTE OF ART & DESIGN
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|16
|IMS DESIGN & INNOVATION ACADEMY, NOIDA
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|17
|JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, NEW DELHI
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|HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
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|19
|PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE
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|20
|NEHRU ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE
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|21
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA
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|22
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|23
|KANYA MAHA VIDYALYA (AUTONOMOUS), JALANDHAR
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|24
|UNIVERSITY INSTITUTE OF FASHION & DESIGN, CHANDIGARH UNIVERSITY, MOHALI
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|RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
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|106.9