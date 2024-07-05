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TOP 25 Private Fashion Design Institutes

Haldia Institute of Technology , Haldia, West Bengal
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RANK 2024 TOP 25 PRIVATE INSTITUTES ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT INFRASTRUCTURE & FACILITIES GOVERNANCE & ADMISSIONS DIVERSITY & OUTREACH TOTAL SCORE
200 250 250 150 150 1000
1 PEARL ACADEMY, NEW DELHI 159.4 189.52 236.99 107.98 107.87 801.75
2 PEARL ACADEMY, JAIPUR 164.7 142.34 220.31 119.18 93.9 740.44
3 SCHOOL OF ARTS & DESIGN, WOXSEN UNIVERSITY, HYDERABAD 174.95 93.39 217.22 114.5 92.54 692.6
4 SYMBIOSIS INSTITUTE OF DESIGN, PUNE 138.29 135.78 242.71 96.18 69.96 682.93
5 AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, NOIDA 147.41 162.83 205.42 74.06 84.87 674.58
6 JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BANGALORE 121.44 159.95 201.92 114.1 64.97 662.38
7 MKSSS’S SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, PUNE 151.74 87.67 196.69 119.17 <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id= _x0000_t75 coordsize= 21600,21600 o:spt= 75 o:preferrelative= t path= m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe filled= f stroked= f > <v:stroke joinstyle= miter /> <v:formulas> <v:f eqn= if lineDrawn pixelLineWidth 0 /> <v:f eqn= sum @0 1 0 /> <v:f eqn= sum 0 0 @1 /> <v:f eqn= prod @2 1 2 /> <v:f eqn= prod @3 21600 pixelWidth /> <v:f eqn= prod @3 21600 pixelHeight /> <v:f eqn= sum @0 0 1 /> <v:f eqn= prod @6 1 2 /> <v:f eqn= prod @7 21600 pixelWidth /> <v:f eqn= sum @8 21600 0 /> <v:f eqn= prod @7 21600 pixelHeight /> <v:f eqn= sum @10 21600 0 /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok= f gradientshapeok= t o:connecttype= rect /> <o:lock v:ext= edit aspectratio= t /> </v:shapetype><v:shape id= Shape_x0020_33 o:spid= _x0000_s6145 type= #_x0000_t75 style='position:absolute;margin-left:18.5pt;margin-top:9.5pt;width:8.5pt; height:7pt;z-index:1;visibility:visible' o:gfxdata= UEsDBBQABgAIAAAAIQBa4xFm/gAAAOIBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRTU/EIBCG 7yb+BzJX01I9GGNK92D1qEbXHzCBaUu2BcJg3f330v24GNfEI8y8z/sE6tV2GsVMka13Cq7LCgQ5 7Y11vYKP9VNxB4ITOoOjd6RgRwyr5vKiXu8CschpxwqGlMK9lKwHmpBLH8jlSefjhCkfYy8D6g32 JG+q6lZq7xK5VKSFAU3dUoefYxKP23x9MIk0MoiHw+LSpQBDGK3GlE3l7MyPluLYUObkfocHG/gq a4D8tWGZnC845l7y00RrSLxiTM84ZQ1pIkvjv1ykufwbslhOXPius5rKNnKbY280n6zO0XnAQBn9 X/z7kjvB5f6Hmm8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAx3V9h0gAAAI8BAAALAAAAX3JlbHMvLnJl bHOkkMFqwzAMhu+DvYPRvXHaQxmjTm+FXksHuwpbSUxjy1gmbd++pjBYRm876hf6PvHv9rcwqZmy eI4G1k0LiqJl5+Ng4Ot8WH2AkoLR4cSRDNxJYN+9v+1ONGGpRzL6JKpSohgYS0mfWosdKaA0nCjW Tc85YKljHnRCe8GB9KZttzr/ZkC3YKqjM5CPbgPqfE/V/IcdvM0s3JfGctDc996+omrH13iiuVIw D1QMuCzPMNPc1OdAv/au/+mVERN9V/5C/Eyr9cesFzV2DwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJiM WA5FAgAARAUAABAAAABkcnMvc2hhcGV4bWwueG1srFTLbtswELwX6D8QvDuS9bQNS0H9UC9FEyDp BzASZQmlSIFkZAVF/71LUlKCAAWKIj7I493l7sxwrf3t2DE0UKlawTO8vvExorwUVcsvGf7xWKw2 GClNeEWY4DTDL1Th2/zzp/1YyR3hZSMkghZc7SCQ4Ubrfud5qmxoR9SN6CmHbC1kRzT8lBevkuQK zTvmBb6feKqXlFSqoVSfXAbntjdMO1LGvtgRLlRL0TlUCpYne89wMNAeAHBX13kQhZvIX3ImZNNS XPONCxs4x0x+HSRRul1y9ojt/TqQjhqVY4a3QboGi8qXDKcJCMCe66R61JFSigxjpKGYtfwnYJfk w0N/Lx0uvw/3ErVVhiOMOOnA0oeG9BSFIVSTHZz9pvRkKfkPQzvS8rkTepZthn8VRXCIz0W0KgCt Iv8QrQ7naLsqgnBzDtLiGITJb6PEm+cDtN4asgtvI8IUmcxbScqKI7uxlt1HEBd1jcDqJNzEcQJm g9dBkMbhems4Wop/vQtQYGiYsvJZ6a9UfAglMsCl2OGXakakmVE58hlKWmrEMgy0tX3CfwLwk3na 8z3R5pwhaCC6LjvVzCtlcp0Y6KOwVbAMpiZcJ9YK2wdkvlYw/rbSGZYmfpROVzrn5+9+6hj7ruO/ 1L6fPvcqmVAUhAEhI2cBViIE50swSpRgbVW0jH3Ekih5eToyiQYCbienY1EkdusJ6xviorEPn8mD qdzyW3hMu+z216616qdtZy3l+kQ0MdrMwr97HdmYe/3lfwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhANMr U+IiAQAAmgEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54bWxskF9PwjAUxd9N/A7NNfFNNgaiIB0h/okYjQqY GN7qerstrC1pKxt8ei+iITE+nnPvOb2/DkeNrtganS+t4dBuxcDQZFaWJufwNr87uwTmgzBSVNYg hw16GKXHR0MxkLY2U1zPQs6oxPiB4FCEsBpEkc8K1MK37AoNzZR1WgSSLo+kEzWV6ypK4rgXaVEa eqEQK7wuMFvOPjWHBvOH99eFedzK+kktF7c3L0k55/z0pBlfAQvYhMPyT3oiOXSBqfvNhyvlVPiA jgPhEByBQUoXN9XYZIV1TE3Rl1vC2fvKWc2crTkQbWYrDj3Y6WelPAbaSuLeOVXR6NdKOt0+WdGu Nth9uP9vuNO++JPtdJN+/J2NDjelQxKHL02/AAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQBa4xFm/gAA AOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAh ADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAh AJiMWA5FAgAARAUAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKgIAAGRycy9zaGFwZXhtbC54bWxQSwECLQAUAAYA CAAAACEA0ytT4iIBAACaAQAADwAAAAAAAAAAAAAAAACdBAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAA AAAEAAQA9QAAAOwFAAAAAA== > <v:imagedata src= fashion-pvt_files/OUTLOOK-ICARE%20RANKINGS%20Indias%20Top%20Colleges-2024%20(PC)Private%20&%20Emerging%20Ranking_Online_12567_image001.png o:title= /> <o:lock v:ext= edit aspectratio= f /> <x:ClientData ObjectType= Pict > <x:SizeWithCells/> <x:CF>Bitmap</x:CF> <x:AutoPict/> </x:ClientData> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> 106.9 106.9 662.17
106.9
8 PEARL ACADEMY, MUMBAI 133.98 124.76 180.84 107.14 104.14 650.88
9 DEPARTMENT OF DESIGN, MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING, UDUPI 123.56 130.89 210.45 91.23 84.89 641.01
10 THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE, BANGALORE 131.83 90.54 210.98 105.06 62.79 601.19
11 PEARL ACADEMY, BANGALORE 154.23 107.2 155.7 102.1 37.59 556.82
12 AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY, LUCKNOW 130.27 76.41 199.93 99.44 45.51 551.56
13 CHITKARA DESIGN SCHOOL UNIVERSITY, RAJPURA 127.13 70.41 195.19 95.9 41.76 530.4
14 J.D.BIRLA INSTITUTE, KOLKATA 130.02 66.06 193.79 97.19 33.64 520.7
15 VOGUE INSTITUTE OF ART & DESIGN 125.38 54.2 193.72 95.49 28.2 496.98
16 IMS DESIGN & INNOVATION ACADEMY, NOIDA 115.33 49.21 189.93 89.78 21.13 465.37
17 JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, NEW DELHI 118.75 47.79 185.29 94.62 17.39 463.82
18 HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 116.68 45.31 184.82 93.02 21.86 461.69
19 PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 116.69 44.59 185.74 92.17 21.76 460.95
20 NEHRU ARTS & SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE 118.2 35.36 189.51 99.58 17.88 460.53
21 INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, NOIDA 116.85 42.63 186.17 95.51 17.15 458.31
22 DEPARTMENT OF FASHION TECHNOLOGY, SONA COLLEGE 115.42 42.59 194.18 92.27 13.51 457.97
23 KANYA MAHA VIDYALYA (AUTONOMOUS), JALANDHAR 116.18 39.96 182.61 92.79 18.85 450.39
24 UNIVERSITY INSTITUTE OF FASHION & DESIGN, CHANDIGARH UNIVERSITY, MOHALI 115.33 39.33 186.45 92.78 14.08 447.98
25 RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 115.23 38.3 184.74 94.96 11.28 444.52
106.9
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