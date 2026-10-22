Outlook-ICARE Rankings 2027: Private - Affiliated Colleges

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Outlook Bureau
Published at:

A total of 96 private - affiliated colleges in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Private - Affiliated Colleges
Outlook-ICARE Rankings 2027: Private - Affiliated Colleges
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra99.1654.184.5587.4868.5181.09
2PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDOREMadhya Pradesh10048.7694.0287.7847.9780.61
3INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURUKarnataka98.142.7184.7685.5439.6575.33
4KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka10029.4665.5583.0931.9367.09
5INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNEMaharashtra10024.8462.4282.5530.1465.1
6TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAMKerala10026.957.780.2429.7163.82
7PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh10024.2862.4175.2927.3363.25
8SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEMTamil Nadu10026.4557.1971.9234.5162.42
9CGC UNIVERSITY MOHALI- SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIESPunjab94.4422.4463.9479.8421.4662.2
10MARIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM AUTONOMOUSKerala97.7422.8757.6578.5921.2461.26
11LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh98.6418.654.7472.5917.4658.33
12S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.2515.7154.3566.1220.8756.85
13BLDE ASSOCIATION’S MBA PROGRAMME (AUTONOMOUS) A S PATIL COLLEGE OF COMMERCE VIJAYAPURAKarnataka99.7415.0548.4873.6120.1556.80
14SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka10014.8245.4976.6113.6956.03
15DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra10012.3346.8875.9612.4755.63
16JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATAWest Bengal98.0916.1444.0371.9916.5954.82
17BHAWANIPUR GLOBAL CAMPUS KOLKATAWest Bengal98.8114.9743.7166.9415.9753.61
18GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDAUttar Pradesh10013.9536.9171.8416.2253.01
19SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.8414.539.9363.1518.2352.05
20MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra95.712.0935.6264.4124.1650.55
21NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPURWest Bengal98.969.4333.6867.6219.0750.48
22K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORETamil Nadu96.7217.7228.8463.0615.1149.06
23PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWASMadhya Pradesh95.4713.8829.2361.2824.1248.62
24HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal97.798.5927.6266.8518.4948.29
25NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATIAssam99.676.1928.2764.7318.848.05
26ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNEMaharashtra98.824.6533.4261.6217.2548.04
27BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BALLARIKarnataka99.987.7826.3160.4820.0447.23
28VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra99.997.5130.2558.3813.447.08
29DOON BUSINESS SCHOOL DEHRADUNUttarakhand97.928.1526.961.2518.5946.94
30IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAMHaryana96.913.2131.8561.1416.9846.76
31RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAIChhattisgarh96.154.7628.2663.6719.4346.73
32MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOWUttar Pradesh99.382.5628.361.7215.3146.31
33INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.968.6827.0156.6113.3846.14
34JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABADUttar Pradesh93.093.6426.4867.119.9746.04
35CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAIMaharashtra1003.8130.755.2514.3945.93
36ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLIMaharashtra92.1215.228.3554.1619.2845.92
37INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAIMaharashtra95.0112.6223.9759.2317.6645.88
38TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGARHaryana1007.8828.8152.7214.4145.76
39SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPAAndhra Pradesh1004.0528.2355.517.1745.68
40HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURAUttar Pradesh92.6512.5824.1357.0923.4145.47
41ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABADTelangana92.4313.2224.660.0615.1245.43
42AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOWUttar Pradesh10010.4722.2653.3520.7845.41
43GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUPAssam97.46.1723.5559.1120.7345.37
44DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABADMaharashtra99.966.6622.3156.2822.0245.36
45S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra95.782.6726.2560.6621.7245.35
46MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIKMaharashtra96.029.0325.8956.5117.1845.3
47GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu94.432.3428.1964.6512.2945.28
48LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKADKerala96.6610.0819.9161.6717.5445.25
49G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPURRajasthan92.323.1626.8162.9920.4845.06
50SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka95.086.8124.6259.7616.5744.9
51ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDAUttar Pradesh98.356.8618.8558.3223.6844.7
52DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAITamil Nadu99.52.5319.164.0716.744.64
53SAINTGITS INSTITUTE OF MANAGEMENT KOTTAYAMKerala1009.6215.9357.2219.1344.26
54KOCHI BUSINESS SCHOOL KOCHIKerala92.3910.922.1159.4715.0244.2
55CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHARPunjab94.436.0520.0963.8515.3344.14
56GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALIPunjab96.863.6425.2755.4517.8444.13
57ALBERTIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOCHIKerala1005.5917.757.3320.0244.01
58DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANEMaharashtra93.884.4623.2460.2916.443.87
59MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu91.886.762461.7211.4843.81
60FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATAWest Bengal1008.4917.385615.3143.77
61ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANASSERYKerala1009.5714.6357.916.0443.76
62ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDAUttar Pradesh93.894.2121.8661.816.0243.74
63D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORETamil Nadu97.957.8518.0254.0123.2743.69
64AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABADTelangana98.976.6120.1253.8316.743.53
65SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAMTamil Nadu98.383.2218.9755.2724.6543.5
66NEHRU SCHOOL OF MANAGEMENT THRISSURKerala99.155.0118.7654.918.243.28
67SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNEMaharashtra96.793.8520.2354.8822.443.24
68SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSURKerala95.341.3221.5659.817.7243.22
69MES AIMAT ALUVAKerala1002.1716.1858.0918.8742.98
70KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARAMaharashtra95.286.5518.4857.6615.5442.84
71IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh1003.3216.1956.1316.242.56
72DE PAUL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY ANGAMALYKerala1003.6416.1555.9215.9142.54
73ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVIKarnataka94.435.3118.7254.9619.6942.31
74GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANAHaryana96.845.3720.075215.5942.26
75INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka94.041.8416.460.6420.2842.13
76PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLYAndhra Pradesh99.16.3715.6656.069.1642.09
77SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka95.910.8321.9955.0314.342.08
78GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHIDelhi97.984.1716.1556.2513.8242
79B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGARMaharashtra99.211.9113.558.9115.0241.84
80COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMALMaharashtra96.13.4117.2155.4816.441.75
81MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNEMaharashtra92.682.0115.3159.823.8141.74
82HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMBHimachal Pradesh98.113.4914.9653.9317.0941.46
83SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORETamil Nadu1004.4815.649.4417.2641.41
84KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUMKarnataka1002.8112.2955.3815.5641.27
85ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNEMaharashtra1001.6216.3750.9416.441.24
86SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNEMaharashtra98.55.5314.1250.9217.2741.17
87MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUTUttar Pradesh99.445.5513.7652.3312.241.1
88THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAIMaharashtra97.231.5915.5652.519.6440.98
89GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNAPunjab98.16.1314.1550.915.0340.97
90DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABADTelangana93.254.5912.9856.2422.1840.94
91BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOTKarnataka94.381.4712.3859.8218.4240.79
92ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka903.3412.9757.5122.0140.11
93DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABADHaryana92.376.9617.7748.8612.3139.93
94CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLIKarnataka92.187.0212.3852.2713.2339.32
95GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHAMaharashtra94.443.3710.5151.8116.4138.91
96BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES BHOPALMadhya Pradesh90.472.3311.8953.3715.9738.33
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