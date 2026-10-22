Outlook-ICARE Rankings 2027: Private - Affiliated Colleges

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|99.16
|54.1
|84.55
|87.48
|68.51
|81.09
|2
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|48.76
|94.02
|87.78
|47.97
|80.61
|3
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURU
|Karnataka
|98.1
|42.71
|84.76
|85.54
|39.65
|75.33
|4
|KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|100
|29.46
|65.55
|83.09
|31.93
|67.09
|5
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.84
|62.42
|82.55
|30.14
|65.1
|6
|TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAM
|Kerala
|100
|26.9
|57.7
|80.24
|29.71
|63.82
|7
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|24.28
|62.41
|75.29
|27.33
|63.25
|8
|SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEM
|Tamil Nadu
|100
|26.45
|57.19
|71.92
|34.51
|62.42
|9
|CGC UNIVERSITY MOHALI- SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES
|Punjab
|94.44
|22.44
|63.94
|79.84
|21.46
|62.2
|10
|MARIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM AUTONOMOUS
|Kerala
|97.74
|22.87
|57.65
|78.59
|21.24
|61.26
|11
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.64
|18.6
|54.74
|72.59
|17.46
|58.33
|12
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.25
|15.71
|54.35
|66.12
|20.87
|56.85
|13
|BLDE ASSOCIATION’S MBA PROGRAMME (AUTONOMOUS) A S PATIL COLLEGE OF COMMERCE VIJAYAPURA
|Karnataka
|99.74
|15.05
|48.48
|73.61
|20.15
|56.80
|14
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|100
|14.82
|45.49
|76.61
|13.69
|56.03
|15
|DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|12.33
|46.88
|75.96
|12.47
|55.63
|16
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.09
|16.14
|44.03
|71.99
|16.59
|54.82
|17
|BHAWANIPUR GLOBAL CAMPUS KOLKATA
|West Bengal
|98.81
|14.97
|43.71
|66.94
|15.97
|53.61
|18
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|13.95
|36.91
|71.84
|16.22
|53.01
|19
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.84
|14.5
|39.93
|63.15
|18.23
|52.05
|20
|MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|95.7
|12.09
|35.62
|64.41
|24.16
|50.55
|21
|NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPUR
|West Bengal
|98.96
|9.43
|33.68
|67.62
|19.07
|50.48
|22
|K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|96.72
|17.72
|28.84
|63.06
|15.11
|49.06
|23
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWAS
|Madhya Pradesh
|95.47
|13.88
|29.23
|61.28
|24.12
|48.62
|24
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|97.79
|8.59
|27.62
|66.85
|18.49
|48.29
|25
|NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI
|Assam
|99.67
|6.19
|28.27
|64.73
|18.8
|48.05
|26
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNE
|Maharashtra
|98.82
|4.65
|33.42
|61.62
|17.25
|48.04
|27
|BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BALLARI
|Karnataka
|99.98
|7.78
|26.31
|60.48
|20.04
|47.23
|28
|VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|99.99
|7.51
|30.25
|58.38
|13.4
|47.08
|29
|DOON BUSINESS SCHOOL DEHRADUN
|Uttarakhand
|97.92
|8.15
|26.9
|61.25
|18.59
|46.94
|30
|IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|96.91
|3.21
|31.85
|61.14
|16.98
|46.76
|31
|RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAI
|Chhattisgarh
|96.15
|4.76
|28.26
|63.67
|19.43
|46.73
|32
|MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|99.38
|2.56
|28.3
|61.72
|15.31
|46.31
|33
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.96
|8.68
|27.01
|56.61
|13.38
|46.14
|34
|JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|93.09
|3.64
|26.48
|67.1
|19.97
|46.04
|35
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|3.81
|30.7
|55.25
|14.39
|45.93
|36
|ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLI
|Maharashtra
|92.12
|15.2
|28.35
|54.16
|19.28
|45.92
|37
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|95.01
|12.62
|23.97
|59.23
|17.66
|45.88
|38
|TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGAR
|Haryana
|100
|7.88
|28.81
|52.72
|14.41
|45.76
|39
|SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPA
|Andhra Pradesh
|100
|4.05
|28.23
|55.5
|17.17
|45.68
|40
|HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURA
|Uttar Pradesh
|92.65
|12.58
|24.13
|57.09
|23.41
|45.47
|41
|ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|92.43
|13.22
|24.6
|60.06
|15.12
|45.43
|42
|AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|100
|10.47
|22.26
|53.35
|20.78
|45.41
|43
|GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUP
|Assam
|97.4
|6.17
|23.55
|59.11
|20.73
|45.37
|44
|DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABAD
|Maharashtra
|99.96
|6.66
|22.31
|56.28
|22.02
|45.36
|45
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|95.78
|2.67
|26.25
|60.66
|21.72
|45.35
|46
|MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIK
|Maharashtra
|96.02
|9.03
|25.89
|56.51
|17.18
|45.3
|47
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.43
|2.34
|28.19
|64.65
|12.29
|45.28
|48
|LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKAD
|Kerala
|96.66
|10.08
|19.91
|61.67
|17.54
|45.25
|49
|G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPUR
|Rajasthan
|92.32
|3.16
|26.81
|62.99
|20.48
|45.06
|50
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|95.08
|6.81
|24.62
|59.76
|16.57
|44.9
|51
|ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.35
|6.86
|18.85
|58.32
|23.68
|44.7
|52
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.5
|2.53
|19.1
|64.07
|16.7
|44.64
|53
|SAINTGITS INSTITUTE OF MANAGEMENT KOTTAYAM
|Kerala
|100
|9.62
|15.93
|57.22
|19.13
|44.26
|54
|KOCHI BUSINESS SCHOOL KOCHI
|Kerala
|92.39
|10.9
|22.11
|59.47
|15.02
|44.2
|55
|CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHAR
|Punjab
|94.43
|6.05
|20.09
|63.85
|15.33
|44.14
|56
|GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALI
|Punjab
|96.86
|3.64
|25.27
|55.45
|17.84
|44.13
|57
|ALBERTIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOCHI
|Kerala
|100
|5.59
|17.7
|57.33
|20.02
|44.01
|58
|DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANE
|Maharashtra
|93.88
|4.46
|23.24
|60.29
|16.4
|43.87
|59
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.88
|6.76
|24
|61.72
|11.48
|43.81
|60
|FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA
|West Bengal
|100
|8.49
|17.38
|56
|15.31
|43.77
|61
|ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANASSERY
|Kerala
|100
|9.57
|14.63
|57.9
|16.04
|43.76
|62
|ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|93.89
|4.21
|21.86
|61.8
|16.02
|43.74
|63
|D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|97.95
|7.85
|18.02
|54.01
|23.27
|43.69
|64
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|98.97
|6.61
|20.12
|53.83
|16.7
|43.53
|65
|SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAM
|Tamil Nadu
|98.38
|3.22
|18.97
|55.27
|24.65
|43.5
|66
|NEHRU SCHOOL OF MANAGEMENT THRISSUR
|Kerala
|99.15
|5.01
|18.76
|54.9
|18.2
|43.28
|67
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|96.79
|3.85
|20.23
|54.88
|22.4
|43.24
|68
|SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSUR
|Kerala
|95.34
|1.32
|21.56
|59.8
|17.72
|43.22
|69
|MES AIMAT ALUVA
|Kerala
|100
|2.17
|16.18
|58.09
|18.87
|42.98
|70
|KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARA
|Maharashtra
|95.28
|6.55
|18.48
|57.66
|15.54
|42.84
|71
|IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|3.32
|16.19
|56.13
|16.2
|42.56
|72
|DE PAUL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY ANGAMALY
|Kerala
|100
|3.64
|16.15
|55.92
|15.91
|42.54
|73
|ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVI
|Karnataka
|94.43
|5.31
|18.72
|54.96
|19.69
|42.31
|74
|GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANA
|Haryana
|96.84
|5.37
|20.07
|52
|15.59
|42.26
|75
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|94.04
|1.84
|16.4
|60.64
|20.28
|42.13
|76
|PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLY
|Andhra Pradesh
|99.1
|6.37
|15.66
|56.06
|9.16
|42.09
|77
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|95.91
|0.83
|21.99
|55.03
|14.3
|42.08
|78
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|97.98
|4.17
|16.15
|56.25
|13.82
|42
|79
|B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGAR
|Maharashtra
|99.21
|1.91
|13.5
|58.91
|15.02
|41.84
|80
|COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMAL
|Maharashtra
|96.1
|3.41
|17.21
|55.48
|16.4
|41.75
|81
|MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNE
|Maharashtra
|92.68
|2.01
|15.31
|59.8
|23.81
|41.74
|82
|HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMB
|Himachal Pradesh
|98.11
|3.49
|14.96
|53.93
|17.09
|41.46
|83
|SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|100
|4.48
|15.6
|49.44
|17.26
|41.41
|84
|KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUM
|Karnataka
|100
|2.81
|12.29
|55.38
|15.56
|41.27
|85
|ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|1.62
|16.37
|50.94
|16.4
|41.24
|86
|SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNE
|Maharashtra
|98.5
|5.53
|14.12
|50.92
|17.27
|41.17
|87
|MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUT
|Uttar Pradesh
|99.44
|5.55
|13.76
|52.33
|12.2
|41.1
|88
|THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|97.23
|1.59
|15.56
|52.5
|19.64
|40.98
|89
|GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNA
|Punjab
|98.1
|6.13
|14.15
|50.9
|15.03
|40.97
|90
|DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|93.25
|4.59
|12.98
|56.24
|22.18
|40.94
|91
|BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOT
|Karnataka
|94.38
|1.47
|12.38
|59.82
|18.42
|40.79
|92
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|90
|3.34
|12.97
|57.51
|22.01
|40.11
|93
|DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABAD
|Haryana
|92.37
|6.96
|17.77
|48.86
|12.31
|39.93
|94
|CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLI
|Karnataka
|92.18
|7.02
|12.38
|52.27
|13.23
|39.32
|95
|GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHA
|Maharashtra
|94.44
|3.37
|10.51
|51.81
|16.41
|38.91
|96
|BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES BHOPAL
|Madhya Pradesh
|90.47
|2.33
|11.89
|53.37
|15.97
|38.33
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Column | As the AI Ecosystem Grows, We Must Ensure That Its Benefits Reach Every Learner, Says Pralhad Joshi