Outlook-ICARE Rankings 2027: Private University - Constituent Colleges

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Outlook Bureau
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A total of 60 private university - constituent colleges have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Private University - Constituent Colleges
Outlook-ICARE Rankings 2027: Private University - Constituent Colleges
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAROdisha10069.898.7486.8897.5490.78
2SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAITamil Nadu99.626610094.2673.2489.28
3JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPATHaryana10064.9891.9893.9580.387.81
4K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra99.1861.7688.1796.677.8786.3
5SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIKMaharashtra98.7756.794.492.3969.3985.05
6SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNEMaharashtra10047.5294.5487.8355.2581.23
7AMITY BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh10050.9489.0492.3348.3380.75
8UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALIPunjab10078.0285.2866.4655.1380.73
9CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURAPunjab99.6952.3280.0592.862.2280.18
10JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSOREKarnataka10045.2881.5383.8130.2874.23
11SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.3240.2783.4185.9333.6174.03
12CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAROdisha99.9545.3978.3184.3930.6973.59
13SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu96.2238.1780.4386.6531.872.31
14INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)West Bengal10037.9775.3981.7628.7670.67
15MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABADHaryana10036.3867.8185.9839.4570.37
16JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURUKarnataka99.1331.6372.0684.9538.2569.94
17DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka10034.4464.5682.4730.1267.53
18ST ALOYSIUS DEEMED TO BE UNIVERSITY AIMIT CENTRE MANGALURUKarnataka98.6160.5223.291.7257.8366.68
19PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURUKarnataka99.0632.170.5175.7625.6266.53
20PRESIDENCY COLLEGE BENGALURUKarnataka97.3556.2525.6897.2335.1864.97
21AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAMHaryana98.6423.0564.6678.0527.9263.84
22JIS UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal99.3129.1558.5674.6227.4462.97
23SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNEMaharashtra99.2727.8754.776.6621.2161.52
24INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh10015.963.1980.2614.8161.51
25BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNEMaharashtra98.9718.8562.4673.318.1660.6
26SCHOOL OF MANAGEMENT ITM UNIVERSITY GWALIORMadhya Pradesh99.3220.1956.0878.561460
27SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLANHimachal Pradesh10022.2652.8771.0319.9258.87
28NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUTUttar Pradesh99.214.154.8275.7421.6258.64
29AMITY BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal91.4325.6654.1773.5821.0958.36
30SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNEMaharashtra10013.3653.5273.1716.2457.31
31GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNEMaharashtra99.5315.6649.8571.6116.7456.47
32AMITY SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION AMITY UNIVERSITY MOHALIPunjab93.6815.9150.6271.0614.8554.95
33AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra94.217.6152.4873.0618.7554.68
34AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPURRajasthan10013.0446.5161.7215.9953.18
35VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.8416.2146.865.6511.7752.96
36GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARAPunjab89.7719.139.4774.5213.0452.34
37MIT ADT UNIVERSITY PUNEMaharashtra97.6915.1740.3767.1511.5552.13
38UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPURRajasthan99.6611.3733.3566.4425.3851.35
39AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIORMadhya Pradesh94.8112.8337.266.5220.8750.96
40AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPURChhattisgarh96.2810.3826.9465.1916.9247.61
41ICFAI UNIVERSITY TRIPURATripura96.038.1532.160.3815.0747.25
42TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABADUttar Pradesh99.8710.9925.6458.2919.8247.22
43SRI SRI UNIVERSITY CUTTACKOdisha1008.628.4857.8214.8746.89
44D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.428.2128.8563.7114.5546.66
45JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh93.4510.728.0262.614.1246.44
46SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESHAndhra Pradesh93.76.9630.957.3618.5645.87
47JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh96.8710.4624.6755.9921.6145.84
48S K PATEL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES GANDHINAGARGujarat94.17.6824.4363.2819.545.77
49AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOWUttar Pradesh91.631.5729.1464.2120.9845.45
50THE ICFAI UNIVERSITY GANGTOKSikkim94.036.6823.7864.9214.0445.18
51DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka93.587.8224.4660.1817.2844.84
52INVERTIS UNIVERSITY BAREILLYUttar Pradesh97.582.0623.6658.2124.6844.83
53SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGIKarnataka97.82.3624.657.5518.5544.44
54MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABADMaharashtra1005.1724.5853.0715.8644.38
55ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRYAndhra Pradesh95.446.4719.2363.4315.8944.24
56ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra1004.5419.5753.4215.9143.08
57COLLEGE OF BUSINESS STUDIES COER UNIVERSITY ROORKEEUttarakhand1008.714.0954.8315.7242.8
58SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka92.241.6721.9258.2417.8942.31
59VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan94.924.1821.5154.2714.8142.28
60DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONGMeghalaya1001.479.3652.9912.5739.49
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