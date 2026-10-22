Outlook-ICARE Rankings 2027: Private University - Constituent Colleges

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|69.8
|98.74
|86.88
|97.54
|90.78
|2
|SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.62
|66
|100
|94.26
|73.24
|89.28
|3
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|64.98
|91.98
|93.95
|80.3
|87.81
|4
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|99.18
|61.76
|88.17
|96.6
|77.87
|86.3
|5
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIK
|Maharashtra
|98.77
|56.7
|94.4
|92.39
|69.39
|85.05
|6
|SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|47.52
|94.54
|87.83
|55.25
|81.23
|7
|AMITY BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|50.94
|89.04
|92.33
|48.33
|80.75
|8
|UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|100
|78.02
|85.28
|66.46
|55.13
|80.73
|9
|CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA
|Punjab
|99.69
|52.32
|80.05
|92.8
|62.22
|80.18
|10
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSORE
|Karnataka
|100
|45.28
|81.53
|83.81
|30.28
|74.23
|11
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.32
|40.27
|83.41
|85.93
|33.61
|74.03
|12
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|99.95
|45.39
|78.31
|84.39
|30.69
|73.59
|13
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|96.22
|38.17
|80.43
|86.65
|31.8
|72.31
|14
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)
|West Bengal
|100
|37.97
|75.39
|81.76
|28.76
|70.67
|15
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|36.38
|67.81
|85.98
|39.45
|70.37
|16
|JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURU
|Karnataka
|99.13
|31.63
|72.06
|84.95
|38.25
|69.94
|17
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|100
|34.44
|64.56
|82.47
|30.12
|67.53
|18
|ST ALOYSIUS DEEMED TO BE UNIVERSITY AIMIT CENTRE MANGALURU
|Karnataka
|98.61
|60.52
|23.2
|91.72
|57.83
|66.68
|19
|PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|99.06
|32.1
|70.51
|75.76
|25.62
|66.53
|20
|PRESIDENCY COLLEGE BENGALURU
|Karnataka
|97.35
|56.25
|25.68
|97.23
|35.18
|64.97
|21
|AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|98.64
|23.05
|64.66
|78.05
|27.92
|63.84
|22
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|99.31
|29.15
|58.56
|74.62
|27.44
|62.97
|23
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|99.27
|27.87
|54.7
|76.66
|21.21
|61.52
|24
|INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|100
|15.9
|63.19
|80.26
|14.81
|61.51
|25
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|98.97
|18.85
|62.46
|73.3
|18.16
|60.6
|26
|SCHOOL OF MANAGEMENT ITM UNIVERSITY GWALIOR
|Madhya Pradesh
|99.32
|20.19
|56.08
|78.56
|14
|60
|27
|SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLAN
|Himachal Pradesh
|100
|22.26
|52.87
|71.03
|19.92
|58.87
|28
|NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT
|Uttar Pradesh
|99.2
|14.1
|54.82
|75.74
|21.62
|58.64
|29
|AMITY BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|91.43
|25.66
|54.17
|73.58
|21.09
|58.36
|30
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.36
|53.52
|73.17
|16.24
|57.31
|31
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.53
|15.66
|49.85
|71.61
|16.74
|56.47
|32
|AMITY SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION AMITY UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|93.68
|15.91
|50.62
|71.06
|14.85
|54.95
|33
|AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|94.21
|7.61
|52.48
|73.06
|18.75
|54.68
|34
|AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPUR
|Rajasthan
|100
|13.04
|46.51
|61.72
|15.99
|53.18
|35
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.84
|16.21
|46.8
|65.65
|11.77
|52.96
|36
|GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARA
|Punjab
|89.77
|19.1
|39.47
|74.52
|13.04
|52.34
|37
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|97.69
|15.17
|40.37
|67.15
|11.55
|52.13
|38
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|99.66
|11.37
|33.35
|66.44
|25.38
|51.35
|39
|AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIOR
|Madhya Pradesh
|94.81
|12.83
|37.2
|66.52
|20.87
|50.96
|40
|AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPUR
|Chhattisgarh
|96.28
|10.38
|26.94
|65.19
|16.92
|47.61
|41
|ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
|Tripura
|96.03
|8.15
|32.1
|60.38
|15.07
|47.25
|42
|TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABAD
|Uttar Pradesh
|99.87
|10.99
|25.64
|58.29
|19.82
|47.22
|43
|SRI SRI UNIVERSITY CUTTACK
|Odisha
|100
|8.6
|28.48
|57.82
|14.87
|46.89
|44
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.42
|8.21
|28.85
|63.71
|14.55
|46.66
|45
|JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|93.45
|10.7
|28.02
|62.6
|14.12
|46.44
|46
|SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH
|Andhra Pradesh
|93.7
|6.96
|30.9
|57.36
|18.56
|45.87
|47
|JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|96.87
|10.46
|24.67
|55.99
|21.61
|45.84
|48
|S K PATEL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES GANDHINAGAR
|Gujarat
|94.1
|7.68
|24.43
|63.28
|19.5
|45.77
|49
|AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|91.63
|1.57
|29.14
|64.21
|20.98
|45.45
|50
|THE ICFAI UNIVERSITY GANGTOK
|Sikkim
|94.03
|6.68
|23.78
|64.92
|14.04
|45.18
|51
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|93.58
|7.82
|24.46
|60.18
|17.28
|44.84
|52
|INVERTIS UNIVERSITY BAREILLY
|Uttar Pradesh
|97.58
|2.06
|23.66
|58.21
|24.68
|44.83
|53
|SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGI
|Karnataka
|97.8
|2.36
|24.6
|57.55
|18.55
|44.44
|54
|MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|5.17
|24.58
|53.07
|15.86
|44.38
|55
|ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRY
|Andhra Pradesh
|95.44
|6.47
|19.23
|63.43
|15.89
|44.24
|56
|ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|4.54
|19.57
|53.42
|15.91
|43.08
|57
|COLLEGE OF BUSINESS STUDIES COER UNIVERSITY ROORKEE
|Uttarakhand
|100
|8.7
|14.09
|54.83
|15.72
|42.8
|58
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|92.24
|1.67
|21.92
|58.24
|17.89
|42.31
|59
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|94.92
|4.18
|21.51
|54.27
|14.81
|42.28
|60
|DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONG
|Meghalaya
|100
|1.47
|9.36
|52.99
|12.57
|39.49
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