Outlook-ICARE Rankings 2027: Private Standalone Institutions

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Outlook Bureau
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A total of 44 private standalone institutions in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Private Standalone Institutions
Outlook-ICARE Rankings 2027: Private Standalone Institutions
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPURJharkhand10078.6599.393.2596.5693.86
2MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAONHaryana99.1773.6297.2898.194.5192.91
3GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu97.2372.4810093.5510092.51
4INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABADUttar Pradesh10075.196.8890.3110092.3
5T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPALKarnataka99.8767.3795.0796.2587.2390.18
6LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAITamil Nadu10067.6896.4995.0981.1989.8
7JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURUKarnataka10058.5399.995.3768.7587.63
8LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi10048.7490.9693.0455.8781.68
9SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSOREKarnataka95.7149.4292.493.7460.0181.66
10XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka96.7449.9685.492.8458.7779.97
11INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABADTelangana99.0348.6988.1282.9234.2776.54
12INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka10044.5182.7384.835.5775.1
13SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra97.2945.4476.5185.5949.6174.62
14JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHIDelhi99.0544.6175.6187.2945.4274.59
15RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHIKerala10041.6878.8587.1439.674.44
16INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABADTelangana10037.3779.1484.5733.472.51
17IIHMR UNIVERSITY JAIPURRajasthan95.2739.7974.289.9539.2472.24
18XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHIJharkhand97.7540.587478.0239.170.57
19SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHIKerala10032.8673.2383.4239.170.47
20SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABADGujarat10040.272.4878.3436.0370.43
21INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABADUttar Pradesh94.8333.9470.2885.6725.5267.75
22INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNEMaharashtra10028.6266.0384.6324.3866.6
23FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPURRajasthan93.7327.4763.7882.0930.964.38
24XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHIKerala10027.8559.7878.9826.6963.98
25INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka99.1227.0754.2275.7728.261.72
26DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHIDelhi98.4720.1755.0175.615.8859.11
27KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra10017.5653.3572.6521.6958.55
28INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM) PATNABihar97.116.0445.7173.4417.6755.37
29DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNEMaharashtra10015.3648.5268.978.3854.83
30VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.499.5238.2770.3513.7251.54
31PRAXIS BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal96.716.3436.9763.6322.1649.63
32ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka94.58.7335.1167.3819.7449.6
33ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra97.769.5630.7862.717.1948.31
34AURORA’S BUSINESS SCHOOL HYDERABADTelangana1003.5833.5960.6619.3448.18
35INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNEMaharashtra1006.2125.963.2423.4747.71
36NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh94.3816.0624.8764.4414.6147.37
37INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka99.8210.1928.4261.398.1147.19
38INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATAWest Bengal99.165.3426.6264.118.2647.16
39FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHIDelhi97.3510.721.1563.9919.2746.49
40DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana97.374.4927.2357.8224.1946.03
41KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHARKarnataka96.5312.2819.7464.5415.0445.94
42IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAITamil Nadu1003.2730.2853.1915.2745.39
43FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi95.3511.4522.0553.3122.844.58
44PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPURRajasthan94.112.2118.7250.9417.3440.57
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