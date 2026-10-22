Outlook-ICARE Rankings 2027: Private Standalone Institutions

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|100
|78.65
|99.3
|93.25
|96.56
|93.86
|2
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|99.17
|73.62
|97.28
|98.1
|94.51
|92.91
|3
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|97.23
|72.48
|100
|93.55
|100
|92.51
|4
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|75.1
|96.88
|90.31
|100
|92.3
|5
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|99.87
|67.37
|95.07
|96.25
|87.23
|90.18
|6
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|67.68
|96.49
|95.09
|81.19
|89.8
|7
|JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURU
|Karnataka
|100
|58.53
|99.9
|95.37
|68.75
|87.63
|8
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|100
|48.74
|90.96
|93.04
|55.87
|81.68
|9
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSORE
|Karnataka
|95.71
|49.42
|92.4
|93.74
|60.01
|81.66
|10
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|96.74
|49.96
|85.4
|92.84
|58.77
|79.97
|11
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|99.03
|48.69
|88.12
|82.92
|34.27
|76.54
|12
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|100
|44.51
|82.73
|84.8
|35.57
|75.1
|13
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|97.29
|45.44
|76.51
|85.59
|49.61
|74.62
|14
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|99.05
|44.61
|75.61
|87.29
|45.42
|74.59
|15
|RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHI
|Kerala
|100
|41.68
|78.85
|87.14
|39.6
|74.44
|16
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|100
|37.37
|79.14
|84.57
|33.4
|72.51
|17
|IIHMR UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|95.27
|39.79
|74.2
|89.95
|39.24
|72.24
|18
|XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHI
|Jharkhand
|97.75
|40.58
|74
|78.02
|39.1
|70.57
|19
|SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHI
|Kerala
|100
|32.86
|73.23
|83.42
|39.1
|70.47
|20
|SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|40.2
|72.48
|78.34
|36.03
|70.43
|21
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|94.83
|33.94
|70.28
|85.67
|25.52
|67.75
|22
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.62
|66.03
|84.63
|24.38
|66.6
|23
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPUR
|Rajasthan
|93.73
|27.47
|63.78
|82.09
|30.9
|64.38
|24
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHI
|Kerala
|100
|27.85
|59.78
|78.98
|26.69
|63.98
|25
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|99.12
|27.07
|54.22
|75.77
|28.2
|61.72
|26
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98.47
|20.17
|55.01
|75.6
|15.88
|59.11
|27
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|17.56
|53.35
|72.65
|21.69
|58.55
|28
|INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM) PATNA
|Bihar
|97.1
|16.04
|45.71
|73.44
|17.67
|55.37
|29
|DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|100
|15.36
|48.52
|68.97
|8.38
|54.83
|30
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.49
|9.52
|38.27
|70.35
|13.72
|51.54
|31
|PRAXIS BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|96.71
|6.34
|36.97
|63.63
|22.16
|49.63
|32
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|94.5
|8.73
|35.11
|67.38
|19.74
|49.6
|33
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|97.76
|9.56
|30.78
|62.7
|17.19
|48.31
|34
|AURORA’S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|3.58
|33.59
|60.66
|19.34
|48.18
|35
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|6.21
|25.9
|63.24
|23.47
|47.71
|36
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|94.38
|16.06
|24.87
|64.44
|14.61
|47.37
|37
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|99.82
|10.19
|28.42
|61.39
|8.11
|47.19
|38
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATA
|West Bengal
|99.16
|5.34
|26.62
|64.1
|18.26
|47.16
|39
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|10.7
|21.15
|63.99
|19.27
|46.49
|40
|DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.37
|4.49
|27.23
|57.82
|24.19
|46.03
|41
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHAR
|Karnataka
|96.53
|12.28
|19.74
|64.54
|15.04
|45.94
|42
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|3.27
|30.28
|53.19
|15.27
|45.39
|43
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|95.35
|11.45
|22.05
|53.31
|22.8
|44.58
|44
|PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPUR
|Rajasthan
|94.11
|2.21
|18.72
|50.94
|17.34
|40.57
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