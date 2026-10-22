Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Kolkata

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)
|West Bengal
|100
|37.97
|75.39
|81.76
|28.76
|70.67
|2
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|99.31
|29.15
|58.56
|74.62
|27.44
|62.97
|3
|AMITY BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|91.43
|25.66
|54.17
|73.58
|21.09
|58.36
|4
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.09
|16.14
|44.03
|71.99
|16.59
|54.82
|5
|BHAWANIPUR GLOBAL CAMPUS KOLKATA
|West Bengal
|98.81
|14.97
|43.71
|66.94
|15.97
|53.61
|6
|PRAXIS BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|96.71
|6.34
|36.97
|63.63
|22.16
|49.63
|7
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|97.79
|8.59
|27.62
|66.85
|18.49
|48.29
|8
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATA
|West Bengal
|99.16
|5.34
|26.62
|64.1
|18.26
|47.16
|9
|FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA
|West Bengal
|100
|8.49
|17.38
|56
|15.31
|43.77
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